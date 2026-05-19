Nova Siri z iOS 27 má vsadit na soukromí

O tom, že Apple chystá výrazně přepracovanou Siri, se mluví už poměrně dlouho. Podle nových informací Marka Gurmana z Bloombergu ale iOS 27 nepřinese jen vylepšeného hlasového asistenta, ale rovnou samostatnou Siri aplikaci s funkcemi, které mají výrazně zdůraznit ochranu soukromí.
Právě soukromí má být podle zákulisních informací jedním z hlavních pilířů celé nové generace Siri. Apple si totiž velmi dobře uvědomuje, že v oblasti umělé inteligence působí oproti konkurenci jako Google, OpenAI nebo Microsoft poněkud opožděně. Místo agresivního dohánění výkonu se tak chce odlišit jiným způsobem – větší kontrolou nad daty uživatelů.
Jednou z nejzajímavějších novinek má být automatické mazání historie konverzací. Uživatelé si údajně budou moci nastavit, jak dlouho chce Siri uchovávat jejich chaty a interakce. K dispozici má být několik možností, konkrétně uchování po dobu 30 dnů, jednoho roku nebo natrvalo. Podobný systém dnes Apple používá například u aplikace Zprávy.
Na první pohled může jít o drobnost, ale ve světě AI chatbotů je to poměrně zásadní rozdíl. Většina současných konkurentů totiž naopak spoléhá na co nejdelší historii komunikace. Díky ní si modely budují kontext, pamatují preference uživatele a postupně personalizují odpovědi. Apple má ale podle Gurmana nastavit výrazně přísnější limity toho, co si Siri smí pamatovat a jak dlouho mohou data zůstat uložená.
Zajímavé je i to, že Siri má v iOS 27 dostat vlastní samostatné rozhraní připomínající klasické AI chatboty. Po spuštění aplikace si uživatel údajně vybere, zda chce vidět historii předchozích konverzací v podobě seznamu, nebo rovnou prázdné okno pro nový chat.
Pod kapotou má navíc běžet technologie od Googlu. Konkrétně se spekuluje o využití modelů Gemini. Apple ale údajně nebude tuto spolupráci příliš zdůrazňovat. Důvod je poměrně logický. Google je dlouhodobě spojovaný s reklamním byznysem a sběrem uživatelských dat, zatímco Apple se snaží prezentovat jako firma zaměřená na maximální ochranu soukromí.
Poměrně překvapivě má být nová Siri i po letech vývoje stále označená jako beta verze. A to navzdory tomu, že Apple její příchod údajně odkládal téměř dva roky. Celá situace navíc přichází krátce poté, co firma souhlasila s urovnáním hromadné žaloby ve Spojených státech kvůli zpožděným AI funkcím Siri. Apple má v rámci dohody zaplatit 250 milionů dolarů a někteří uživatelé iPhonů mohou získat kompenzaci až 95 dolarů.
Pokud se současné spekulace potvrdí, iOS 27 by mohl znamenat největší proměnu Siri za poslední roky. A přestože Apple zřejmě stále nebude chtít soupeřit s konkurencí čistě na poli „nejchytřejší AI“, může právě důraz na soukromí a kontrolu nad historií komunikace oslovit velkou část uživatelů, kteří mají z dnešních AI chatbotů stále určité obavy.