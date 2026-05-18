Proč na AirPods Max chybí logo Apple

Mnoho lidí se domnívá, že Apple začal pracovat na sluchátkách AirPods Max až ve chvíli, kdy se původní pecky do uší ukázaly jako obrovský hit. Skutečnost je ale jiná. Bývalý designér společnosti Apple totiž nyní poodhalil zákulisí vzniku AirPods Max a vysvětlil i některá netradiční rozhodnutí.
Fotogalerie
Pět let práce a stovky prototypů
Náhlavní sluchátka AirPods Max vstoupila na trh koncem roku 2020. Designér Eugene Whang, který v Applu strávil 22 let, však v rozhovoru pro magazín Highsnobiety prozradil, že na nich tým začal pracovat celých pět let před vydáním. Nejtěžší bylo podle Whanga trefit správný tvar náušníků, aby pohodlně seděly na co největším množství různých tvarů hlav. Tento náročný proces zahrnoval experimentování se stovkami nejrůznějších variací.
Jednou z největších záhad AirPods Max je absence loga nakousnutého jablka. Zatímco iPhony nebo MacBooky své logo hrdě vystavují na odiv, na těchto sluchátkách byste ho hledali marně. Nešlo o technologickou překážku, ale o hlubší filozofické rozhodnutí. „Jednoduše jsme nechtěli lidem ocejchovat hlavu,“ vysvětlil detailně Whang.
Whang dal také nahlédnout do proslulé designové kultury pod vedením Jonyho Iva. Tým dokázal hodiny sedět kolem stolu a debatovat. Obrovský důraz se navíc kladl na to, aby byl produkt dokonalý i uvnitř. Tvar základní desky a rozložení vnitřních součástek tak připomínalo neustálé hraní Tetrisu. Osobně mám pocit, že ponechat prémiová sluchátka bez loga je nakonec dobrým krokem. Dokazuje to, že Apple si byl vizuální stránkou natolik jistý, že nepotřeboval na hliník tisknout logo. Navíc je otázka, kde by logo bylo.