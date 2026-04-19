Recenze AirPods Max 2: Nejlepší Apple sluchátka současnosti zaujmou zvukem i tichem 

Když Apple v polovině letošního března světu skrze tiskovou zprávu představil novou generaci sluchátek AirPods Max, mnoho uživatelů tímto krokem velmi překvapil. To proto, že prakticky do samotného představení nenasvědčovalo brzkému příchodu tohoto produktu zhola nic, což je vzhledem k množství úniků informací okolo jiných Apple produktů skoro až zázrak. Nicméně s ohledem na to, jaká vylepšení si Apple pro AirPods Max mezigeneračně připravil, se vlastně nulovým únikům ani nelze divit. To jediné, co se u sluchátek změnilo, je totiž čip, který je pohání. Stačí to však k tomu, aby dokázala bodovat i v roce 2026? Přesně tuto otázku jsem si v posledních týdnech kladl také a nyní nezbývá, než se na ní pokusit odpovědět skrze finální hodnocení. Pojďme tedy na to, recenze AirPods Max 2 je tady.
Design beze změny – bohudík i bohužel
První generaci AirPods Max představil Apple 8. prosince 2020 – tedy před více než pěti lety. Relativně nedávno je pak „aktualizoval“ výměnou Lightning portu za USB-C a nasazením pár nových barevných variant. Pokud byste tedy čekali, že nyní se sluchátka vzhledem k jejich minulosti už konečně dočkají většího refreshe designu, musím vás zklamat. AirPods Max 2 totiž vypadají přesně tak, jak vypadá model z roku 2020, což jinými slovy znamená dvě hliníkové mušle spojené líbivým náhlavním mostem, měkké snadno oddělitelné polstry na uši či „kloub“ spojující most s náušníkem, který je vysouvací a tedy pomocí něj lze přizpůsobit „velikost“ sluchátek.
Mě osobně ponechání stávajícího designu u druhé generace AirPods Max nevadí, protože tento produkt vnímám i po letech jako líbivý a do jisté míry nadčasový. Applu se zde zkrátka povedlo před lety udeřit hřebíček na hlavičku a vytvořit sluchátka, která jsou vzhledově rozpoznatelná „na první dobrou“, jakmile si je člověk nasadí na hlavu. Jedná se tedy o tentýž efekt, kterého se povedlo docílit i u klasických AirPods, potažmo u AirPods Pro. Je nicméně vcelku zvláštní, že alespoň s barvami si Apple u druhé generace absolutně nepohrál ve snaze přimět uživatele přejít alespoň kvůli barevným sympatiím. Na výběr je tak opět z modré, fialové, temně inkoustové, hvězdně bílé či oranžové.
Hezký „ikonický“ vzhled, ze kterého čiší minimalismus, je nicméně jedna věc a to, jak se i díky němu sluchátka používají, věc druhá a trochu smutnější. Ruku v ruce s použitím na chlup stejného těla z první generace AirPods Max se totiž vrací i staré známé neduhy, na které si uživatelé stěžují de facto od zimy 2020. Na mysli mám konkrétně vysokou hmotnost, která se zastavila na 386,2 gramech a případné problémy s kondenzací vody uvnitř sluchátek v případě, že je studená nasadíte v teple na hlavu. Zatímco se druhou věcí jsem se během testování (naštěstí) nesetkal, byť na diskuzních fórech se o ní stále lidé zmiňují, hmotnost je za mě opravdu docela problém.
Troufnu si říci, že se svými 185 centimetry a 85 kilogramy nejsem žádné párátko, které by se hroutilo, jakmile si nasadí něco těžšího. Zde ale musím říci, že hmotnost sluchátek je opravdu znát tak, že vám bude dost možná prvních pár dnů či týdnů trvat, než je zvládnete používat delší dobu v kuse, aniž by vás bolelo za krkem nebo jste obecně nevnímali tlak v oblasti hlavy a krku. Já si na sluchátka zvykl zhruba po týdnu s tím, že první dny jsem je zvládal mít na hlavě v kuse zhruba jen půl hodiny. Přitom třeba takový Xbox Wireless Headset, se kterým hrávám na Xboxu, mi s jeho 312 gramy nedělá problém mít na hlavě klidně i dvě hodiny v kuse. Pokud tedy v tomto směru nejste zvyklí na nošení něčeho těžšího, vězte, že vás zprvu místo radosti čeká dost možná trocha bolestivého zvykání.
Na jednu stranu se mi chce říci, že je to vlastně normální, protože stejným stylem jsem si osobně zvykal třeba na. novou florbalovou brankářskou masku, která je oproti mé starší jednak trochu jinak vyvážená a jednak o pár desítek gramů těžší. Na druhou stranu si ale říkám, že když Apple právě za hmotnost sluchátek sklízel už v minulosti poměrně drsnou kritiku, zda tu přeci jen nebyla možnost se hmotnosti více pověnovat, nějaké ty gramy ubrat a učinit tak nošení sluchátek pohodlnější od prvopočátku. Přeci jen, více než pět let je v technologickém světě neuvěřitelně dlouhá doba, která s sebou přinesla velké pokroky mimo jiné i po stránce materiálů a miniaturizace technologií. Apple však bůhvíproč v tomto směru veškerý pokrok ignoroval a je to trochu škoda.
Tak trochu nelogické a zvláštní mi pak přijde ze strany Applu i ignorování dalšího uživatelského požadavku ve formě intuitivnějšího nebo chcete-li jednoduššího přepnutí sluchátek do úsporného režimu, popřípadě možnosti jejich úplného vypnutí. Nic takového totiž u první generace jednoduše bez Smart Case, tedy přibalovaného pouzdra á la „kabelka“, udělat nelze a bohužel, ani u AirPods Max 2 to není jiné. Bez pouzdra od Applu se tedy neobejdete ani tentokrát – jinak se vám totiž budou sluchátka přepínat do hlubšího úsporného režimu déle a tedy budou spotřebovávat déle zbytečně více energie. Kdyby alespoň pouzdro samotné trochu k něčemu bylo… Jeho ochranné schopnosti jsou ale opravdu chabé a vlastně to jediné, co s ním budete dělat, je skrze něj sluchátka rychleji uspávat. Ani zde si tedy Apple hlavu nelámal, což je docela škoda.
Potěší nicméně alespoň fakt, že výdrž sluchátek vlastně nějak zásadně řešit nemusíte, protože vám vydrží nabité hrát se zapnutým ANC až 20 hodin, což je opravdu velkorysá porce hudby. A díky podpoře rychlonabíjení, kdy je přes USB-C za 5 minut „nakrmíte“ na až hodinu a půl trvající poslech není co řešit ani v tomto směru.
ANC a zvuk prostě baví
Hlavní vylepšení AirPods Max 2 oproti původnímu modelu s Lightningem z roku 2020 a USB-C modelu z roku 2024 je pak nasazení dvojice čipů H2, kdy každý naleznete v jedné hliníkové mušli. Původní generace spoléhala na čip H1 a jak už tedy asi tušíte, Apple nasazením novější generace čipu přinesl na AirPods Max 2 funkce, které dorazily se stejným vylepšením i na AirPods Pro 3 loni na podzim. Bavíme se tedy hlavně o pokročilejším ANC či režimu propustnosti, ale také rozpoznání konverzace a vypnutí ANC ja jejím základě, adaptivním audiu a tak podobně. H2 by měl mít nicméně i pozitivní vliv na kvalitu zvuku.
Upřímně řečeno, stále mám v živé paměti to, jak moc se zlepšilo ANC u AirPods Pro 3 ve srovnání s Pro 2, natožpak s Pro 1. Byl jsem proto extrémně zvědavý na to, jak moc se ANC posunulo u AirPods Max, jelikož už jeho první generace byla za mě osobně na dost vysoké úrovni. Osobně jsem sice v posledních letech první generaci těchto sluchátek nepoužíval, nicméně strávil jsem s nimi pár měsíců po jejich představení a půjčil jsem si je i nyní, abych měl přímé srovnání s AirPods Max 2. A musím říci, že rozdíl znát je a to opravdu značný.
Intenzita potlačení okolního hluku se takto slovy strašně těžko popisuje, protože se jedná spíš o věc, kterou by si měl člověk zažít. Když jsem ale vyrazil do města s AirPods Max 1 a poté 2 s tím, že jsem procházel úplně stejnou trasu, nemohl jsem si nevšimnout, že například na frekventovaných křižovatkách, jsem s 1. generaci AirPods Max auta slyšel docela intenzivně, zatímco v případě 2. generace byly slyšet minimálně a navíc spíš, když vydala nějaký intenzivnější zvuk.
Stejného výsledku jsem si všiml i při procházkách kolem stavenišť, která člověk s AirPods Max 1. generace mírně slyšel, ale při použití 2. generace už nezaslechl nic. Zejména v kombinaci s hudbou se tedy jedná o docela zajímavý zážitek, protože i místa, která máte prochozená už milionkrát, rázem dýchají trochu jinak – klidněji, příjemněji a tedy leckdy i lépe.
Já si pak v AirPods Max 2 našel zalíbení i proto, že naše osmiměsíční dcerka opravdu ráda trénuje hlasivky, ale i jemnou motoriku a vůbec vše, co k jejímu věku patří. To je sice na jednu stranu krásné, na druhou stranu to je však na home office v menším bytě leckdy docela boj kvůli potřebě soustředěnosti. A musím říci, že s AirPods Max 2 se člověk dokáže do „svého světa“ zavřít v porovnání s AirPods Max 1 podstatně lépe a návraty do hluku jsou pro něj o to „bolestivější“. Mimochodem, hezkým testem ANC je to, když jej člověk aktivuje pomocí bočního tlačítka na jedné z mušlí a následně režim zvuku přepne do režimu propustnosti. Skok, který mezi těmito dvěma režimy je, je v případě Max 2. generace citelně větší než u 1. generace, což jen dokazuje, jak se kvalitativně ANC posunulo. Pokud vás tedy stejně jako mě uhranulo ANC u AirPods Pro 3, vězte, že u Max 2 budete též nadšení.
Co se pak týče podání zvuku, zde se mi opět chce říci, že by bylo nejlepší, kdybyste si sluchátka mohli někde poslechnout, protože to stojí opravdu za to. Jejich zvukový projev je na velmi vysoké úrovni snad u všech žánrů, ale užijete si s nimi třeba i podcasty, popřípadě s nimi naprosto perfektně vyřídíte konferenční hovory. Zvuk jako takový mi upřímně mezigeneračně nějak zásadně lepší nepřijde, byť bych řekl, že minimálně basová složka trošku lepší je a stejně tak i rozpoznatelnost jednotlivých „složek“ dané skladby. Obecně se ale dá říci, že vás čeká opravdu velmi příjemný poslech plný živých tónů, detailů a velmi přesných hloubek, výšek i středů.
Já si na AirPods Max 2 poslechnul za poslední týdny opravdu ohromné množství skladeb všech žánrů a nenarazil jsem na nic, co by znělo špatně nebo i „jen“ tak, že bych s tím nebyl úplně spokojený. Pokud by vám pak bezdrátová kvalita nestačila, po připojení sluchátek kabelem můžete využít i jejich Lossless režim, který ale mě osobně upřímně nechává docela chladným.
Kdybych pak měl nějak popsat to, jak zvuk působí třeba proti AirPods Pro 3, zcela upřímně bych řekl, že se jedná o úplně jiný poslech. Nikoliv však ve smyslu kvality, která je u obou modelů na velmi vysoké úrovni, ale ve smyslu vnímání toho, co posloucháte. Protože poslechnout si tutéž skladbu přes AirPods Pro 3 a Max 2 je zkrátka pocitově něco úplně jiného, což tak nějak vzhledem k povaze daných produktů nejspíš úplně nepřesvědčí. AirPods Pro 3 jsou nicméně v rámci tohoto srovnání spíš na rychlejší konzumaci čehokoliv kdekoliv a kdykoliv, zatímco Max 2 jsou svým způsobem na větší vychutnání si daného okamžiku a vaší hudbou ve chvíli, kdy si právě něco takového můžete (a chcete) dovolit.
Něco navíc
Ačkoliv je u sluchátek samozřejmě tím nejdůležitějším zvuk, potažmo pak režimy ANC a další, které jsou na něj přímo navázány, fajn je minimálně i to, že se u AirPods Max 2 rozhodl Apple vylepšit i Bluetooth, který tak už není jen ve verzi 5.0, ale poposkočil na 5.3. Díky tomu by tak měla být snížená latence, což by člověk měl ocenit třeba při hraní her, kde by se nižší latence měla projevit menší odezvou. Ale upřímně řečeno, velmi pravděpodobně si tohoto rozdílu ani nevšimnete.
Co pak dle mého potěší o něco víc, byť je to také spíš detail, je možnost přes AirPods Max ovládat foťák na vašem iPhonu. Konkrétně skrze digitální korunku lze buď na dálku zmáčknout spoušť pro zachycení fotky, nebo spustit a vypnout natáčení videa. Pokud jste tedy Apple produkty zvyklí využívat i jako vzdálený ovladač fotoaparátu, k čemuž dlouhodobě skvěle slouží třeba Apple Watch, zde si přijdete na své a myslím, že je to vlastně docela fajn. Vždyť Apple produkty byly vždy o detailech a tento může leckomu opravdu chutnat.
Resumé
Upřímně řečeno, zhodnotit AirPods Max 2 je i přesto, že se jedná o výborná sluchátka, vlastně docela těžké. To proto, že je jednak jejich cenovka nastavena stále dost vysoko (v Česku za ně zaplatíte 13 990 Kč), a jednak se od předešlé generace vlastně liší jen v pár věcech, kvůli čemuž tak přechod stávajících majitelů AirPods Max 1 na novější model nemusí dávat úplně smysl. Na druhou stranu, kdo si AirPods Max 1 pořídil hned při startu jejich prodejů, potažmo pak dejme tomu před dvěma roky a dál, může už začít trochu narážet na zhoršenou výdrž baterie a v takovém případě by pořízení 2. generace dávalo určitě smysl.
Jablíčkářům, kteří s AirPods Max ještě nemají zkušenosti a lákají je, bych je pak doporučil zcela určitě, protože oproti první generaci tento model lepší rozhodně je. Ano, ve výsledku se zlepšoval jen nepatrně, ale je-li pro vás důležité ANC, pak se zde není o čem bavit a běžte do nich. Stále však tak nějak platí, že se jedná o relativně kontroverzní Apple produkt, který ani po pěti letech na trhu vlastně nemusí dávat spoustě lidí tak úplně smysl. Ve výsledku je to ale v pořádku – vždyť smysl mnoha lidem nedávají třeba ani Apple Watch a přesto na ně miliony lidí nedají dopustit. Nakonec je totiž vše o tom, zda si k danému produktu najdete vzhledem k vašim potřebám a zvyklostem cestu či nikoliv. Já osobně si cestu k AirPods Max 2 rozhodně našel, a co vy?