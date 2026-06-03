Oblíbená aplikace přináší texty písní do CarPlay. Novinku ocení fanoušci Apple Music i Spotify

Pokud při poslechu hudby rádi sledujete texty písní, máme pro vás dobrou zprávu. Populární aplikace Musixmatch vydala velkou aktualizaci, která přináší podporu zobrazování textů skladeb přímo v prostředí CarPlay. Novinka funguje jak s Apple Music, tak se Spotify.
Texty písní nově přímo na displeji v autě
Musixmatch využívá podporu živých aktivit v CarPlay, díky čemuž se texty zobrazují přímo na obrazovce infotainmentu a průběžně se synchronizují s právě přehrávanou skladbou. Text se tak posouvá v reálném čase podobně, jako jsou uživatelé zvyklí na iPhonu.
Je však potřeba počítat s jedním omezením. Texty se nezobrazují uvnitř samostatné aplikace Musixmatch v CarPlay. Místo toho fungují právě prostřednictvím systému živých aktivit, které se promítají přímo do rozhraní automobilu. Vývojáři zároveň zveřejnili podrobný návod pro řešení případných problémů, které mohou při používání této funkce nastat.
Novinky se dočkaly i Apple Watch
Aktualizace nepřináší novou funkci jen pro řidiče a spolujezdce. Musixmatch nově podporuje také zobrazování textů skladeb na hodinkách Apple Watch. To ocení především uživatelé, kteří poslouchají hudbu při běhu, cvičení nebo na cestách a chtějí mít text písně neustále po ruce bez vytahování telefonu z kapsy.
Vývojáři opravili i několik problémů
Součástí aktualizace je kromě nových funkcí také několik oprav chyb. Podle oficiálních poznámek vývojáři zapracovali například na lepší integraci se Spotify, odstranili problémy se synchronizací textů a opravili nefunkční tlačítko pro přeskočení úvodního nastavení aplikace. Právě synchronizace textů byla jednou z oblastí, na kterou si uživatelé stěžovali nejčastěji, takže jde o vítanou změnu.
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Bezpečnost na prvním místě
Přestože může být sledování textů během jízdy lákavé, samotní vývojáři upozorňují, že funkce je určena především pro spolujezdce. Řidiči by měli i nadále věnovat plnou pozornost provozu a nenechat se rozptylovat displejem automobilu.
Musixmatch je k dispozici zdarma v App Storu. Pro využití všech funkcí je však potřeba předplatné Musixmatch Premium. Pro fanoušky karaoke, společného zpívání na cestách nebo jednoduše pro každého, kdo rád ví, co právě zpívá jeho oblíbený interpret, jde o jednu z nejzajímavějších novinek pro CarPlay za poslední měsíce.