Apple rozdá další digitální odznáčky a samolepky pro Apple Watch a iPhone. Tohle pro ně musíte udělat

Apple Watch nejsou jen chytré hodinky na notifikace, placení a rychlou kontrolu počasí. Pro spoustu lidí jsou hlavně parťákem, který je dokáže nenápadně popostrčit k pohybu. A přesně na to Apple opět sází u své nové aktivity výzvy, kterou chystá k příležitosti Global Running Day. Ten letos připadá na středu 3. června a pokud máte Apple Watch, můžete si v tento den přijít na speciální odznak.
Princip celé výzvy je velmi jednoduchý. Stačí 3. června zaznamenat běžecký trénink o délce alespoň 5 kilometrů, přičemž použít k tomu můžete buď nativní aplikaci Cvičení přímo v Apple Watch, nebo jakoukoliv jinou aplikaci, která umí zapisovat tréninky do aplikace Zdraví. Jakmile podmínku splníte, odemkne se vám speciální ocenění v aplikaci Kondice a k tomu také animované samolepky, které půjde používat ve Zprávách.
Fotogalerie
Apple u podobných výzev tradičně nesází na žádné složitosti, což je za mě dobře. Pět kilometrů je vzdálenost, která už člověka donutí se trochu zapotit, ale zároveň nejde o nic nedosažitelného. Zkušenější běžci ji zvládnou jako svižnější krátký trénink, začátečníci si ji mohou dát klidně pomalejším tempem a proložit ji chůzí. Důležité je hlavně vyrazit ven, zapnout měření a udělat něco pro sebe.
Global Running Day Apple slaví prostřednictvím Apple Watch od roku 2024 a letošní výzva navazuje na další tematické aktivity, které firma v posledních měsících připravila. Letos už jsme se dočkali například výzev ke Dni Země nebo k Mezinárodnímu dni tance. Apple tak opět ukazuje, že i drobná digitální odměna může být překvapivě dobrým důvodem, proč se zvednout z gauče.
Jasně, ve výsledku jde „jen“ o virtuální odznak. Jenže právě na podobných maličkostech je kouzlo Apple Watch postavené. Kroužky, výzvy, ocenění a statistiky dokážou člověka motivovat víc, než by si možná sám připustil. A pokud vás nová výzva donutí 3. června obout boty a uběhnout pět kilometrů, pak splnila svůj účel dokonale.