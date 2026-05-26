iOS 26 mění Always On displej iPhonů. Novinka ale nemusí sednout každému

Apple v iOS 26 nenápadně upravil fungování Always On displeje na iPhonech Pro. Na první pohled jde o drobnost, ve skutečnosti ale může změnit to, jak zamknutá obrazovka při zhasnutém displeji působí. Nově totiž systém standardně nerozmazává jen jas displeje, ale i samotnou tapetu. A právě to začíná mezi uživateli vyvolávat poměrně rozporuplné reakce.
Always On Display se na iPhonech objevil poprvé s řadou iPhone 14 Pro a Apple od začátku zvolil trochu jiný přístup než většina výrobců Android telefonů. Místo jednoduchých hodin na černém pozadí zůstávala viditelná téměř celá zamknutá obrazovka včetně tapety, widgetů i notifikací. Displej se jen výrazně ztlumil díky LTPO panelům s obnovovací frekvencí až 1 Hz. Výsledkem bylo řešení, které působilo elegantněji a živěji než klasický Always On režim.
Právě to se ale v iOS 26 částečně mění. Apple nyní při zhasnutí displeje automaticky rozmazává tapetu na pozadí. Hodiny, widgety i notifikace jsou díky tomu čitelnější a více vystupují do popředí, jenže současně mizí část osobitosti zamknuté obrazovky. Pokud si někdo zakládá na vlastní fotografii, propracované tapetě nebo estetickém vzhledu lock screenu, může na něj nový efekt působit spíš rušivě než užitečně.
Na druhou stranu je potřeba uznat, že rozmazání má svůj praktický význam. Always On displej je díky němu čistší, přehlednější a může působit méně rušivě například večer na nočním stolku. Zároveň jde i o určitý prvek soukromí, protože fotografie nebo detaily tapety nejsou při pohledu z dálky tak dobře viditelné.
Dobrou zprávou je, že Apple možnost návratu ke starému vzhledu zachoval. V Nastavení v sekci Zobrazení a jas > Always On Display lze nové rozmazání vypnout a vrátit se k původnímu zobrazení ostré tapety. Naštěstí tedy nejde o změnu, kterou by Apple uživatelům vnutil bez možnosti volby.