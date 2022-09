Recenze iPhone 14 Pro: To nejlepší, co kdy Apple předvedl!

Co říct na úvod recenze iPhone 14 Pro? Snad jen tolik, že to nejdůležitější, co Apple vyrábí, to, na co většina z nás celý rok čeká, je konečně tady. Já mám tu příjemnou povinnost vám co nejlépe to půjde popsat, jak moc Apple dokázal využít uplynulých 12 měsíců k vylepšení své vlajkové lodi. A tak vám slibuju, že se budu snažit popsat na následujících řadcích vše přesně tak, jak to skutečně cítím a doufám, že vám bude i má recenze užitečná při rozhodování, zda si iPhone 14 Pro pořídit. Pohodlně se usaďte a doufám, že mohu říct, užijte si vše, co recenze iPhone 14 Pro přináší.

Design iPhone 14 Pro

Apple letos přišel s novými barvami a i když jsem celkem dlouho přemýšlel nad temně fialovou, nakonec jsem sáhl po barvě s označením vesmírně černá. Jedná se o barvu, která velmi připomíná tu, jenž měl iPhone 5, který je pro mnoho z fanoušků Apple dodnes nejhezčím telefonem, který kdy Apple představil. Matně černá záda lemuje černý lesklý rámeček a přední straně pak dominuje pouze displej. Telefon od třináctky poznáte v podstatě jen díky tomu, že na rozdíl od ní nabízí Dynamic Island a má vystouplejší čočky fotoaparátů. Co se těch týká, hodně záleží na tom, jakou barvu zvolíte. Zatímco na černé nepůsobí nějak výrazně větší než u předchozího modelu, v případě světlých barev je rozdíl patrnější. Chápu, že je to něco, co může lidem vadit a ani já nejsem fanoušek tohoto designu, ovšem už jsem se s ním tak nějak naučil žít. Změnily se také rozměry, ale v řádu desetin milimetru, což je něco, co prostě nemáte šanci lidským okem ani pocitem při držení v ruce postřehnout. Stejně tak nepostřehnete ani 3 gramy rozdílu ve váze, i když musím uznat, že se mi pocitově zdál iPhone 13 Pro lépe vyvážený, než je tomu u čtrnáctky.

Co naopak postřehnete na první pohled je displej, který díky Dynamic Islandu působí větším dojmem, co se výšky týká. Opravdu, ať už je telefon vypnutý nebo zapnutý, máte díky kombinaci černých rámečků a Dynamic Islandu pocit, že je displej o něco vyšší, než u třináctky. V reálu je rozdíl zhruba pět pixelů, ovšem pocitově je rozdíl skutečně znát. Celkově působí iPhone 14 Pro takovým vyspělejším dojmem a ano, pokud nejste milovníkem vystouplých objektivů a design iPhone se vám posledních pár generací zkrátka nelíbí, pak rozumím, že se vám ani čtrnáctka nezavděčí. Pokud jste si naopak zvykli na předchozí dvě generace, pak i ty naprosté maličkosti jako je trošku jinak zapuštená mřížka reproduktoru do rámečku telefonu nebo ona černá barva dávají telefonu takový řekl bych dospělejší vzhled. Mě osobně se rozhodně 14 Pro líbí a právě v černé barvě vypadá opravdu skvěle.

Display

I přesto, že Apple v posledních letech mluvil o displejích v iPhonech pouze v superlativech, až letos poprvé se jej odvážil označit sám Tim Cook za stejný displej, který nabízí Apple Pro Display XDR. Sám mám doma tento displej již dva roky a musím říct, že je úžasný. Někdy však až moc úžasný, protože ukazuje vše tak, jak to ve skutečnosti vypadá a nic nepřikrášluje. Byl jsme tedy zvedavý, zda svět na displeji iPhone nebude tak trochu nudný, protože pokud máte na stole iMac 5K a Pro Display XDR, pak mi jistě dáte za pravdu, že iMac nabízí sice umělé, ale na pohled líbivější barvy.

Apple se však překonal a to, na co se máte možnost podívat u iPhone 14 Pro je opravdu působivé a spolu s 48 Mpix fotoaparátem tvoří displej opravdu úchvatnou podívanou. Rozlišení iPhone 14 Pro je 2556×1179 pixelů, což představuje 460 pixelů na palec a všichni si jistě pamatujeme na bájnou větu Steva Jobse, že nad 200 pixelů na palec, již pixely lidské oko nepozoruje. O tom bych se sice hádal, ale u iPhone 14 Pro nejen že nevidíte pixely, ale ani žádné nedokonalosti nebo cokoli, co by vás nějak rušilo. Displej využívá OLED technologii a nabízí variabilní obnovovací frekvenci až 120 Hz, což však byla novinka v loňském roce a kromě toho, že je zde k dispozici také Always-On, se technologicky příliš nezměnilo. Nechybí kontrastní poměr 2 000 000:1, špičkový jas HDR až 1600 nitů, respektive 2000 nítů na denním světle, barevný rozsah P3 nebo True Tone.

Displej vypadá úchvatně a jeho vlastnosti jsou opravdu stejné, jako je tomu u toho nejdražšího displeje, jenž Apple nabízí. Ovšem zcela upřímně se nic až tak zásadně nezmenilo od loňského roku a přesto, jak o něm Apple mluvil, jediný rozdíl, který je ve výsledku na papíře je venkovní maximální jas 2000 nítů. Displej je tedy na první i druhý pohled extrémně podobný tomu, co Apple nabízel v případě iPhone 13 Pro a najít rozdil je jen velmi, ale opravdu velmi obtížné. Na druhou stranu vylepšovat něco, co je na samé hranici našeho vnímání, je asi tak trochu zbytečná záležitost. Jediné, co se mi zdá a zde to opravdu není jak změřit a berte to jako můj subjektivní názor, je, že i když má iPhone 14 Pro vyšší maximální jas, tak jsou v něm mnohem víc vidět odrazy okolí, než v případě předchozí generace. Například při focení mě odlesky dost ruší a to mám jas na maximum bez jakéhokoli automatického ovlivňování čehokoli.

Osobně při pohledu na iPhone 13 Pro a iPhone 14 Pro vedle sebe pozoruji, že má 14 mnohem bělejší bílou barvu, ovšem dal bych ruku do ohně, že to není vylepšením displeje. Je to spíš tím, že jsem chytil špatný kus třináctky a dobrý kus čtrnáctky, víc bych za tím nehledal. Mám pocit, že čtrnáctka více svítí, respektive že má lepší maximální jas, což jako blázen, který používá maximální jas oceňuji. Na druhou stranu mi zase přijde, že v momentě, kdy se nedíváte přímo, ale telefon proti očím natáčíte v nějakém úhlu, tak displej mnohem víc přechází do žluté až šedé barvy, zatímco u třináctky zůstává barva konzistentní i při pozorování ve větším úhlu. Samozřejmě teď každého zajímá to, co je s displejem iPhone 14 Pro neodmyslitelně spjato, tedy Always-On a Dynamic Island. Pojďme se na to podívat v samostatných kapitolách, protože je celkem dost o čem psát.

Always-on

Protože nepoužívám Apple Watch a poslední dva modely jsem ani neměl v ruce, představoval jsem si Always-on na iPhone tak, jak to bylo kdysi dávno u starých Nokií s Windows Mobile. Tedy, že zhasne vše, kromě nějakých widgetů nebo času. Ovšem Apple to udělal jinak a musím říct, že to chce chvilku zvykání. Always-On je v jeho případě totiž v podstatě absolutní snížení jasu, ovšem celého displeje. Nedojde k vypnutí částí displeje, které nepoužíváte, tak jak to umožňuje právě OLED, ale zkrátka se sníží jas na minimum a displej se přepne do obnovovací frekvence 1 Hz, která je nejméně náročná na baterii.

To, jak Apple přistupuje k Always-on, má však podle mě hned dvě celkem zásadní vady. Jednak celkem dobře nevyniknou samotné widgety, obzlávšť když zvolíte špatnou kombinaci widgetů a pozadí a druhak to samozřejmě žere víc baterky, než kdyby všechny pixely až na widgety byly vyplé. Jako bonus je navíc jedno, jak si nastavíte displej telefonu. I když totiž nastavíte že nechcete True Tone a nechcete ani automatický jas, tak jak to mám já, tak při Always-on se jas podsvícení displeje mění v závislosti na okolním světle. Ano, je to celkem logické, aby i na přímém slunci bylo na displeji něco vidět, ovšem je pak zcela pochopitelné, že pokud někomu celý den do kanceláře svítí sluníčko, tak se telefon vybíjí mnohem rychleji, než když Always-on používáte například v noci. Z toho důvodu také vznikají protichůdné názory v recenzích, kdy někdo tvrdí, že u něj to vlastně nemá vliv a druhý tvrdí, že se mu telefon s touto funkcí naopak vybíjel výrazně rychleji. Pokud se tedy ptáte, jak moc se vybíjí telefon s použitím Always-on, odpověď je celkem jednoduchá. Záleží jak moc musí displej svítit kvůli tomu, kde se zrovna nachází. Na druhou stranu to má i svoji jednoznačnou výhodu, protože Always-on funguje a je pěkně viditelný i na přímém slunci.

S tím je spjato také množství momentů, kdy se displej vypne úplně, aby telefon šetřil baterii co nejvíce. Jakmile telefon vložíte do kapsy, displej se vypne zcela. Stejně tak to je i v momentě, kdy jej otočíte displejem dolů, přepnete se do režimu spánku, zapnete režim nízké spotřeby, máte aktivní CarPlay a používáte jej nebo pokud telefon zjistí, že jste v režimu, kdy jej přes noc nabíjíte i v případě, že neaktivujete noční režim. V těchto momentech se displej vypne úplně a nemusíte se bát, že byste zbytečně plítvali energií.

Ovšem pokud máte telefon v ruce a okolo vás svítí sluníčko nebo si jej položíte například na stůl na terase, pak to skutečně vliv na baterii má a vybíjení rozhodně není zanedbatelné. Osobně bych řekl, že se vliv na výdrž baterie pohybuje od 5 % za den při zcela ideálních podmínkách, kdy telefon není vystaven vysokému okolnímu světlu, po 10 %, kdy jej budete mít opravdu někde, kde musí jas displeje v Always-on režimu překonávat například dopadající sluneční paprsky.

Jediné nastavení, které máte je Always-on vypnout nebo zapnout. Tedy mimochodem zkuste se třeba maminky, když ji koupíte iPhone 14 Pro zeptat, co v nastaveních Jasu znamená Vždy zapnuto, protože přesně tak Apple tuto funkci označuje, ale to jen tak na okraj. Bohužel přizpůsobení je to, co mi v případě této funkce chybí nejvíc, protože i když ji využívám, tak to zkrátka alespoň za mě osobně není to ideální, co bych očekával. Například v noci by bylo fajn, kdyby šlo vypnout Always-on úplně nebo jej přepnout do nějakého režimu, kdy jsou jen mírně vidět hodiny. Nechápejte mě špatně, mě se funkce jako taková líbí, dokonce jsem miloval staré Nokia právě proto, protože ji uměly skvěle využívat, ovšem tady mi přijde, že by to chtělo ještě trošinku dopilovat a stačila by jednoduchá možnost, jenž vypne všechny pixely kromě widgetů a hodin. Navíc je celkem škoda, že počet widgetů je omezen pro Always-on stejně jako pro klasický lock screen, přitom v tomto režimu, by bylo možné zobrazovat toho mnohem víc. Také mohl přijít nějaký landscape mód, kdy by se přes celý displej zobrazovaly jen hodiny. Už úplně vidím výrobce příslušneství, jak by dělali stojánky přesně pro tuto funkci. Bohužel ničeho takové jsme se nedočkali. Neříkám tedy závěrem, že to je špatná vychytávka, ale Apple k ní přistupuje tak, jak k ní přistupuje a rozhodně, by ji šlo výrazně posunout vpřed.

iPhone 14 Pro Always-On iPhone 14 Pro Always-on off

Always-On / zapnutý displej

Dynamic Island

Technologie, které dnes máme k dispozici, ještě nejsou tak dokonalé a především tak cenově dostupné, aby dokázal Apple schovat FaceTime kameru a Face ID přímo pod displej nebo do rámečku telefonu. V minulosti to řešil takzvaným výřezem, který se však letos vůbec poprvé rozhodl nahradit za něco, čemu říká Dynamic Island a sám Apple to označuje za největší změnu od chvíle, kdy přišel displej přes celou přední stranu telefonu. Já osobně jsem proti výřezu nic moc nenamítal a tak nějak jsem jej chápal a neviděl jsem důvod jej měnit. Ten upřímně nevidím ani nyní. Dynamic Island je něco, co v sobě jednak skrývá senzory, Face ID a FaceTime kameru, ale zároveň to slouží jako funkční prvek, do kterého některé aplikace mohou něco přidat.

Vše to zní sice zajímavě a já nemám vůbec problém s tím, že mám na obrazovce černou díru, která zkrátka jen ukazuje černé pixely tak, aby byla kamera co nejméně vidět. Dokonce mi ani nevadí, že i když jsou mezi FaceTime a Face ID skutečně pouze pixely a oba prvky jsou fyzicky zvlášť, tak ony pixely nikdy nemůžete vypnout a to ani při sledování videa, takže nejmenší verze toho, co vidíte jako Dynamic Island je to, co je vidět, když tento prvek nevyužívá žádná aplikace. Jak funguje tento prvek se poměrně těžko popisuje, protože jej v podstatě může využít každá aplikace jak je libo. Aktuálně je však jen pár aplikací, které s ním umí pracovat a i když je Apple intuitivní, zde se to příliš říct nedá. Je totiž jen na vývojářích, jak prvek využijí a co se stane, když se jej dotknete nebo na něj zmáčknete.

Co mi celkem vadí je fakt, že zatímco v místnosti pokud nestojíte přímo pod lustrem v podstatě vnímáte Dynamic Island jako celistvou černou část displeje, venku jasně vidíte elementy, ze kterých se skládá a musím upřímně říct, že na slunci Dynamic Island nevypadá příliš pěkně protože vidíte čočku FaceTime, okolo které je šedý kroužek a vidíte element se senzory a Face ID, taktéž s tímto šedým pruhem a až okolo toho všeho vidíte přímo onen virtuální ostrov. Pokud nesvítí slunce, je pohled na Dynamic Island opravdu pěkný, ovšem na přímém slunci je to trošku jiná písnička, ostatně podívejte se na srovnání.

Například při přehrávání hudby přes Spotify nebo Apple Music se vám v Dynamic Islandu ukáže přehrávání a cover daného alba. Ten je však tak malý, že je velmi těžké poznat, o jaké vlastně jde album. V případě navigace se vám zde mohou ukazovat šipky. Pokud spustíte například hovor přes FaceTime, dojde k tomu, že zde vidíte informace o času hovoru. Pokud připojíte AirPods ukáže vám Dynamic Island animaci se sluchátky nebo vás informuje o nabíjení a tak podobně. Nic z toho, co dnes umí a dělá, jsem však zcela upřímně neshledal za něco, co by mi nějak výrazně ulehčilo život a rozhodně bych o tomto prvku nemluvil jako o nějaké zázračné inovaci. Navíc ona neintuitivnost spočívá v tom, že zatímco jednou umí Dynamic Island otevřít například minipřehrávač s hudbou, jindy se kliknutím na něj vrátíte do aplikace a jindy například ono přehrávání zastavíte. Ano, rozhodně si za chvíli zvyknete, ovšem chybí tomu nějaké sjednocení. Navíc se například občas stává, že se při hovoru zobrazí dioda upozorňující na používání mikrofonu zcela bezdůvodně mimo Dynamic Island. Pokud spustíte současně například Spotify a navigaci, pak se ostrůvek rozdělí na dva zatím co jeden větší ukazuje, kam máte jet, druhý ukazuje jen cover alba.

Některé věci vás ovšem opravdu zarazí a nevíte, zda se jedná o chybu nebo to tak zkrátka má být. Například pokud spustíte odpočet času, tak se vám ukáže krásně v rámci Dynamic Islandu, ovšem pokud spustíte stopky, neukáže se nic a moc nechápu proč. Například Google Mapy zatím podporu pro ostrov nemají, ovšem to znamená, že se v něm neukáže nic a modrá šipka informující vás o využívání GPS se ukáže vedle něj. Nejedná se tedy o prvek, ve kterém byste viděli všechny informace. Mám pocit, že myšlenka je zajímavá, vypadá to celkem dobře a jak říkám, při přehrávání videa je celkem jedno, zda vás ruší průstřel nebo výřez. Ovšem softwarově to chce ještě trošku doladit. Navíc aktuálně ani neznáme potenciál a možnosti toho, co Dynamic Island umí a co Apple vývojářům dovolí. V galerii níže se můžete podívat, jak se Dynamic Island chová s jednotlivými aplikacemi a funkcemi, které jsou již nyní k dispozici.

Není to prvek, který by vám měl nějak vadit nebo překážet, zároveň v něm však nevidím ten potenciál, o kterém Apple v prezentaci mluvil. Je škoda, že jej nelze vypnout nebo nějak nastavit, ovšem to bychom chtěli zřejmě moc. Takto se musíme smířit s tím, že tu je a uvidíme, zda a jak jej budou postupně vývojáři využívat.

48 Megapixelů zcela nových možností

iPhone je nejpoužívanějším fotoaparátem na světě, co se počtu snímků, které se s ním ročně nafotí týká. Je to zcela logické, máme jej totiž stále u sebe. Před pár lety se konečně z fotoaparátu vhodného na nějaké ty momentky stal foťák, který pro spoustu amaterských fotografů vystřídal levnější zrcadlovky nebo kalsické kompakty. I když iPhone fotil v posledních letech oprodu dobře, mělo to jedno velké a dost zásadní ale. Tím bylo jeho rozlišení 12 Mpix, které sice bohatě dostačovalo na to, abyste poslali fotky z dovolené kamarádům přes iMessage nebo je dali na sociální sítě, ale co v příapdě, kdy se vám podařil životní snímek a vy ste si jej chtěli dát na pozadí svého iMacu, vytisknout na plátno nad postel nebo jej ukázat rodině na televizoru. Tam pak nastal problém s nízkým rozlišením, které některé věci zkrátka neumožňovalo a bavit se například o možnosti z fotografie něco vyřezávat, to už vůbec nemá význam.

Sám jsem si zhruba dva roky zpátky kvůli tomuto problému pořídil Leicu a i když vypadá dobře na poličce, moc často si ji ven neberu, protože komu by se chtělo tahat foťák, když má v kapse iPhone. Nyní konečně Apple přišel s rozlišením 48 megapixelů, které je 4x větší než doposud a dává nám zcela nové možnosti ať už co se zpracování nebo použití fotografií týká. Jako 48 Mpix fotoaparát slouží u iPhone 14 Pro pouze hlavní fotoaparát, jak jej nově Apple označuje. Dříve nesl označení širokoúhlý a jedná se o standardní fotoaparát, vedle kterého máte k dispozici také ultraširokoúhlý fotoaparát a teleobjektiv.

Důležité je si uvědomit, že fotografie v rozlišení 48 milionů pixelů pořídíte pouze standardním fotoaparátem. Jakmile zazoomojete, využijete makro nebo uděláte cokoli jiného, budete fotit již jen v rozlišení 12 milionů pixelů. Hlavní fotoaparát má kromě rozlišení 48 MPx také clonu f/1,78 a stabilizaci obrazu. Kromě toho máte k dispozici také 12 Mpix ultraširokoúhlý fotoparát s makro režimem a fotoaparát s teleobjektivem, který má taktéž rozlišení 12 Mpix.

O tom, do jakého budete fotit formátu rozhodujete velmi jednoduše. Přímo v aplikaci kamera máte stejně jako například u možnosti livephoto možnost zapnout nebo vypnout RAW a tak jednoduše, když máte chuť udělat snímek v plném rozlišení, stačí RAW povolit. To je velká výhoda, protože fotit jen 48 Mpix fotografie nedává příliš smysl. Zaprvé jsou skutečně určené pro následnou postprodukci, tisk, vyřezávání a tak dále a zadruhé zabere fotografie v tomto rozlišení od 80 do 120 MB. Pokud se rozhodnete pořídit fotografii v RAW, připravte se na to, že pořizování snímku bude iPhonu trvat cca 2 vteřiny. Je škoda, že není možné používat 48 Mpix a uložit snímek do klasického png nebo jpeg, bez nutnosti ProRaw, ovšem Apple to tak nastavil a my s tím nic neuděláme. V následující galerii najdete veškeré fotografie v rozlišení 48 Mpix, tedy v rozlišení 8064 × 6048 pixelů. Fotografie nejsou nijak upravené, jsou však z důvodu zobrazení na webu převedeny z RAW formátu na Jpeg. V plné velikosti je zobrazíte kliknutím na jednotlivé fotografie v galerii.

Je zde však ještě jedna věc, která je tak trošku nedomyšlená. Pokud totiž zvolíte možnost RAW, tak ji zkrátka povolíte, ovšem Apple vás již nijak neupozorní na to, že ji stejně nemusí zohlednit. Jakmile zapnete RAW a například zazoomojete, nebo dokonce nemusíte udělat nic, stačí jen, že je horší světlo, což nemáte kolikrát ani šanci poznat, zda je pro iPhone již špatné nebo ještě dobré světlo a v ten moment automaticky využije Apple funkci, kdy ze 4 pixelů udělá jeden, aby do nich pohltil více světla a ačkoli máte záplý RAW a vše se tváří jako, že uděláte 48 Mpix fotku, vznikne pouze 12 Mpix fotografie.

Mám to štěstí, že se na fotografie mohu dívat na Pro Display XDR od Applu a zde je vidět oproti iPhone 13 Pro rozdíl neskutečně. Chápu, že pokud si někdo na displeji iPhone prohlédne pár fotek z iPhone 13 Pro a z iPhone 14 Pro, tak pak může napsat, že nevidí rozdíl. Ovšem to, čím iPhone 14 Pro vyniká je právě ta kvalita ve vysokém rozlišení, v momentech, kdy chcete z fotky něco vyřezat nebo si ji zkrátka jen užít na velké obrazovce, případně vytisknout. Chápu, že to je něco, co sposutě lidem nemusí nic říkat a i já 95 % všech fotek zkrátka vyfotím, dám na sociální sítě a pošlu přes iMessage. Ovšem těch 5 %, s těmi nyní můžete pracovat téměř na stejné úrovni, jako byste je vyfotili kvalitní fotoaparátem. Za mě je to obrovský posun vpřed a i když rozumím, že není pro každého, osobně jsem za něj ohromně rád a beru to jako nejvýraznější změnu, kterou Apple kdy předvedl z hlediska fotoaparátů ve svých produktech.

Co vnímám jako negativum, které však nesouvisí přímo s iPhonem 14 Pro jako takovým, je následná práce z fotkami v rozlišení 48 Mpix. I když se fotky tváří jako klasické DNG, je mnohem náročnější s němi pracovat než s klasickými fotografiemi v podobném rozlišení. Nevím, čím to je způsobeno, ale i když mám skutečně výkonný iMac 5K, který má 10 jádrový i9 procesor a 128 GB RAM, tak otevřít fotku trvá přibližně 3 vteřiny a to se bavíme o otevření v Preview, nikoli v nějaké editační aplikaci. Samotný formát je tedy poměrně náročný a i když jste si zvykli na to, že pracujete s fotkami stejné velikosti bez problémů, v případě fotografií z iPhone 14 Pro v plném rozlišení, problém nastat skutečně může a slabší počítače si na nich vylámou zuby. Je zde však ještě jeden problém. Důvod, proč profesionálové fotí do formátu RAW je ten, že jak již název napovídá, jedná se o surový, nijak neupravený formát, který co nejvěrněji zachycuje to, co jste vyfotili. Neprobíhá zde žádná softwarová úprava a pokud si s fotkou nechcete hrát v Lightroomu nebo nejste profesionální fotograf, pak budou fotky v RAW na pohled vždy méně líbivé, než ty které vyfotíte klasicky. Můžete je sice upravit přímo v telefonu pomocí automatického vylepšení, ale to musíte udělat u každé fotografie zvlášť. Je tu pak ještě jedna důležitá věc a to je velikost fotografií, ty totiž zabírají od zhruba 60 MB u těch opravdu nejmenší až po cca 120-130 MB u těch největších a to je už celkem dost, pokud sáhnete například po 128 GB telefonu.

iPhone 14 Pro však zvládá samozřejmě fotit také klasické 12 Mpix snímky, ultraširokoúhlé snímky a snímky pomocí teleobjektivu. Začneme od konce, tedy teleobjektivem, u kterého se mi líbí, že můžete přepínat mezi dvoj a trojnásobným přiblížením, což u iPhone 13 Pro není možné ani s iOS 16. Jedná se o vychytávku pouze pro iPhone 14 Pro, která potěšila. Ultraširokoúhlý objektiv zase při režimu makro focení přepíná z klasického objektivu rychlostí světla a musím říct, že je zde opravdu velký posun vpřed, co se rychlosti přepnutí na makro týká. Vše je plynulé a v podstatě si ani nevšimnete, že se zmenil objektiv při přiblížení k nějakému objektu. Navíc i Apple poměrně výrazně zlepšil světelnost ultraširokoúhlého objektivu z ƒ/2,2 u iPhone 13 Pro na ƒ/1,8 u iPhone 14 Pro, což je skutečně znát. Nejen že klasické širokoúhlé fotky můžete pořizovat i za šera, ovšem v případě použití makro režimu jste schopni pojmout daleko více světla a barev, díky čemuž fotky v makru vypadají mnohem lépe.

Co se kvality fotografií týká, tak to prosím berte jen jako můj osobní názor, ovšem mám pocit, že zatímco Apple výrazně uměle vylepšoval fotografie u iPhone 13 Pro a udělal z každé fotky umělecké dílo za cenu ztráty reálných barev, zde je to trošku jinak. Kdokoli, kdo vzal do ruky iPhone 13 Pro, dokázal udělat působivé fotografie, které však iPhone extrémně vylepšoval. V případě iPhone 14 Pro se mi zdá, že je mnohem víc vidět, jestli umíte fotit, jestli jste si pohráli s vyvážením expozice, měli jste ve správném úhlu slunce atd. Zkrátka iPhone 14 Pro dokáže udělat neuvěřitelné fotky, ale musíte to umět víc, než v případě iPhone 13 Pro. Pokud chcete prostě jen udělat fotku, bez nějakého přemýšlení, pak budou fotografie z iPhone 13 Pro vypadat velmi podobně jako ty z 14 Pro a dokonce se vám kolikrát stane, že budou o něco hezčí, protože budou mít uměle vylepšené barvy víc než v případě 14 Pro. Většina fotografií však bude bez toho, aniž byste si s focením dali práci, vypadat opravdu velmi podobně z obou telefonů. Je to do velké míry způsobeno tím, že Apple v případě klasického širokoúhlého objektivu sice přidal možnost fofit do 48 Mpix, ovšem snížil clonové číslo.

Co se natáčení videí týká, omlouvám se, ale věřím, že na YouTube najdete miliony videí, které vám ukáží jak dokáže iPhone 14 Pro úžasně natáčet a rozhodně budou od lidí, kteří umí natáčet na zcela jiné úrovni než já. Každopádně co se týká nového akčního módu, ten je opravdu téměř na úrovní GoPro a pokud potřebujete stejně jako já akční kameru třikrát do roka, pak je nyní už velmi ke zvážení, zda si vůbec GoPro pořizovat nebo si vystačíte s iPhonem.

Výdrž baterie iPhone 14 Pro

Apple se letos nechlubil tím, že by nějak prodloužil výdrž baterie, naopak se pochlubil tím, že i když přidal do iPhone 14 Pro několik novinek, včetně Always-On, je výdrž baterie stále stejná jako dříve, tedy celodenní. Jako vždy, i tentokrát je nunté si uvědomit, že pro každého znamená celodenní výdrž něco jiného a pokud jste celý den uprostřed hor, do AirPodů vám hraje hudba a používáte navigaci, pak je váš den trošku jiný, než když sedíte v kanceláři. Faktem ovšem zůstává, že i když mám jas zapnutý na 100%, mám neustále zapnutá data a polohové služby, tak mi telefon vydrží onen jeden den, respektive od nějaké půl sedmé od rána do 22:00 s tím, že večer mi zbývá okolo 15-20%, ovšem já telefon celkem dost využívám. Výdrž iPhone 14 Pro je tedy z mého pohledu stejná jako výdrž iPhone 13 Pro, ovšem s tím rozdílem, že u 14 Pro využívám Always-on display.

Co mi přišlo, že letos žere hodně energie, tak je fotoaparát. Pokud fotíte s jasem nastaveným na maximum, tak jste schopni za zhruba 200 pořízených fotek klidně snížit výdrž baterie o 20 %. Nejvíce pak má vliv focení do ProRaw, ovšem i klasické focení má letos větší spotřebu, než v předchozích letech. Naopak, co mě velmi mile překvapilo je, že se telefon až tak nepřehrívá při bezdrátovém nabíjení například v autě nebo na MagSafe nabíječce. Zatímco iPhone 13 Pro doslova umíral při puštěném CarPlay přes který navigoval a při bezdrátovém nabíjení, iPhone 14 Pro se sice zahřívá, ale není to nic až tak strašného.

Pár drobností navíc

Apple v letošním roce skutečně upřel většinu své pozornosti na tři hlavní inovace. Ovšem bez povšimnutí nezůstaly ani další věci a tak máme v iPhone 14 Pro nový procesor Apple A16. Ten je asi o něco rychlejší než Apple A15 z loňské generace, ovšem záměrně píšu asi. Aplikace se otevírají rychleji jen o těžko postřehnutelné rozdíly. Největší využití tak získal procesor při focení do ProRaw nebo natáčení do ProRes formátu a stabilizování kamery v akčním módu. Jediné, v čem poznáte skutečný rozdí,l co se rychlosti týká, je zapínání samotného telefonu, které je nyní opravdu bleskové, otázkou ovšem je, jak často jej budete používat. Rychlejší procesor se vždy hodí, ovšem že byste jej nějak pocítili při běžné práci, to se zrovna říct nedá.

Novinka přináší také lepší gyroskop a akcelometr a i když jsem se opravdu hodně snažil hledat, nenašel jsem, že by měli vývojáři možnost díky tomu zdokonalit své aplikace nebo přinést nějaké preciznější způsoby ovládání pohybem. Vylepšení tak zřejmě skutečně slouží výhradně pro detekci autonehod, kterou iPhone 14 Pro umí jako první v historii Applu. Je to určitě užitečná funkce, ovšem pokud se nepletu, tak například v EU musí mít tuto funkci již nějaký ten pátek každé nově vyráběné vozidlo, takže ano, pokud to v autě nemáte, pak doufám, že to nikdy potřebovat nebudete, pokud to v autě máte, pak je tak nějak jedno, že to máte i v telefonu, protože sám vůz kontaktuje záchranné složky a na rozdíl od telefonu je informuje i počtu pasažerů.

Nechybí ani novější generace Bluetooth 5.3, která je stejná jako nabízí nové AirPods Pro 2. Ovšem jak tato sluchátka Apple nevybavil takzvaným Bluetooth LE Audio, takže využitelnost je opět poměrně nízká a ano, samozřejmě je zde opět o něco menší spotřeba energie a kvalitnější přenos a tak dále, ovšem při pohledu na to, jak fungoval starší Bluetooth, se jedná o opravdu zanedbatelné věci.

Apple vybavil iPhone 14 Pro také funkcí satelitní komunikace se záchrnaými složkami, která však zatím není mimo USA a Kanady k dispozici a uvídíme, zda se této služby u nás vůbec dočkáme dřív, než přijde nový iPhone. Zřejmě poslední novinkou je pak přesnější GPS, respektive celkově přesnější navigace. Zde se musím přiznat, že jsem neměl problém s navigací ani v případě iPhone 13 Pro a tak se mi nepodařilo najít nějaký znatelný rozdíl. Uvidím jak bude navigace fungovat někde mezi vysokými budovami například ve Vídni, ovšem toto je opravdu jediná věc, kterou jsem neměl možnost stoprocentně otestovat, protože jsem se vy uplynulých dnech pohyboval na místech, kde mi bohatě stačí i navigace z iPhone 13 Pro. Nepozoroval jsme ani nějaký zásadní rozdíl při měření kroků nebo dalších sportovních aktivit.

Určitě by se našlo pár drobností, kterými by nás uměl Apple potěšit, jako je například vylepšený MagSafe, rychlejší ať už drátové nebo bezdrátové nabíjení nebo opět nějaké to zlepšení odolnosti, ovšem nic z toho se letos bohužel nekonalo. Ano, je pravda, že právě některé z těchto a mnoho dalších věcí Apple vylepšoval v předchozích letech a tak možná ani není co vylepšovat, ovšem například ono rychlejší nabíjení, by rozhodně nikoho nepohoršovalo.

Resumé

iPhone 14 Pro přináší v podstatě tři nové prvky, které lze považovat za inovativní. Zbytek jsou skutečně jen kosmetické záležitosti, které v podstatě ani nepostřehnete. Je tedy největší otázkou, jak moc jsou pro vás osobně tyto novinky inovativní a jak moc je dokážete zrovna vy využít. Pokud vás baví fotit do RAW a upravovat si fotografie při dlouhých zimních večerech, pak určitě budete nový fotoaparát považovat za game changer. Pokud ovšem 100% fotek vyfotíte a hodíte na Instagram, pak vám 48 Mpix v ProRaw nic moc neřekne. Dynamic Island je pěkná hračka, která je ovšem aktuálně ještě celkem nevyužitá a uvidíme, jak a zda vůbec se podaří naplnit její potenciál. Očekávat ovšem, že výřez nahrazený průstřelem je něco, co vám zmení život, to asi opravdu ne. V neposlední řadě je zde pak Always-On, což je fajn prvek, který se mi opravdu líbí, ovšem jak jsem již zmínil, chybí nějaká možnost přizpůsobení a doladění si jej k obrazu svému.

Pokud přecházíte z iPhone 11 a starších modelů, pak za své peníze rozhodně dostanete víc než v minulých letech. Pokud přecházíte z iPhone 13 Pro nebo 12 Pro, pak velmi dobře zvažte, zda v podstatě trojice novinek je pro vás a stojí vám za ty peníze. Pokud si odpovíde tak, že do 48 Mpix ProRaw fotit nebudete a Always-on vypnete první den, pak vás může iPhone 14 Pro nechat chladnými. Pokud si ovšem odpovíte tak, že se vám všechny tři hlavní novinky líbí, pak to opravdu stojí za to a je jen otázkou, jak moc vás bude přechod finančně bolet. Pokud to jsou pro vás dvě večeře, na které stejně půjdete, pak bych neváhal. Pokud je to něco, co vám nějak naruší váš běžný život, pak můžete s klidným svědomím počkat na patnáctku a myslím si, že o nic zásadního nepřijdete.

Nechápejte mě špatně. iPhone 14 Pro se mi neskutečně líbí a považuji jej opravdu za nejlepší telefon který kdy Apple představil a to nejen proto, protože je nejnovější. Ovšem inovací je opravdu poměrně málo a záleží jen na vás, jak moc velkou roli ve vašem životě hrají. Já jsem spokojen nad míru a dostal jsem snad víc, než jsem původně čekal. Dokonce i moje paní, která se už roky nechce vzdát svého Xs letos konečně svolila k nákupu. Apple opět předvedl, že umí, ovšem zároveň předvedl, že umí mistrně dávkovat tak, abychom každý rok mohli ochutnat jen něco a měli jsme důvod se těšit na to, co si pro nás připraví zase za rok. Ovšem mám tak nějak pocit, že čekání s iPhone 14 Pro na iPhone 15 Pro bude tak nějak příjemnější, než tomu bylo v posledních letech.

