Nastavte si na Apple Watch stejný ciferník včetně komplikací jako Tim Cook

Šéfa Applu Tima Cooka nelze od představení první generace Apple Watch vidět na veřejnosti s jinými hodinkami na zápěstí než právě s Apple Watch. Zda se z jeho strany jedná jen o snahu propagovat tento produkt či je opravdu tak velkým fanouškem Apple Watch sice můžeme jen hádat, super je však to, že díky mnoha Cookovým fotkám právě s AW na ruce si můžeme udělat super představu o tom, jaký vlastně šéf Applu využívá ciferník a jak v něm má poskládané komplikace. Právě ciferník Cookových Apple Watch byl nedávno zřetelně zachycen v jednom z rozhovorů, díky čemuž si tak můžeme udělat nejen obrázek o to, co Tim nosí, ale ve výsledku si poskládat přesně takový ciferník i na svých Apple Watch.

Na fotce je šéf Applu Tim Cook zachycen s Apple Watch Ultra se zeleným alpským tahem. Zda se jedná o první či druhou generaci Apple Watch Ultra takto na pohled říci bohužel nelze, jelikož jsou tyto generace vzhledově stejné. Zelený alpský tah byl nicméně dodáván standardně s první generací AW Ultra, takže pokud si Cook nepořídil tento řemínek samostatně, mohl by mít na ruce právě první generaci těchto hodinek.

Co se pak týká samotného ciferníku, jedná se o Infograf, který Apple světu poprvé představil u Apple Watch Series 4. V levém horním rohu má Cook nastavené Akcie (tato komplikace zobrazuje poslední prohlíženou akcii, kterou je Apple), v pravém horním rohu je k vidění teplota, v levém spodní rohu je ikona pro rychlé spuštění aplikace Cvičení a v pravém dolním rohu je pak kroužek zobrazující aktivitu, odcvičené minuty a hodiny stání.

A co je uvnitř tohoto analogového ciferníku? Úplně nahoře má Cook nastavený kalendář zobrazující datum, vpravo je ikona pro spuštění aplikace EKG, dole ikona pro spuštění Domácnosti a vlevo pak ikona pro spuštění aplikace pro monitoring okysličení krve. Zdá se tedy, že se Tim snaží své Apple Watch využívat na maximum a ovládat přes ně jak produkty v rámci smart home, tak přes ně sledovat své zdraví, aktivitu a zároveň se díky nim udržuje „v obraze“ ohledně Applu díky akciím a integraci kalendáře.