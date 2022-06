Recenze Apple Pro Display XDR: monitor za 140 000Kč, který vás udělá lepším

Rok a půl. Přesně tak dlouho mi trvalo, než jsem se dokopal k tomu, aby u nás vyšla recenze Apple Pro Display XDR. Aniž bych se potřeboval před někým omlouvat, důvod byl celkem jednoduchý. Já sám jsem totiž obyčejný uživatel, který svůj počítač používá na to, co 99 % ostatních lidí, tedy psaní mailů, surfování na internetu, prohlížení fotek a sledování videí. Záměrně to píšu hned v úvodu, abyste od následujících řádcích nečekali pohled profesionálního uživatele, který dokáže využít Pro Display XDR na 100 %. Abych ještě odpověděl na otázku, kterou si nyní většina z vás klade, tak je to tím, že jsem displeje od Applu používal uplynulých 15 let a v době, kdy jsem po XDR sahal nebyl k dispozici jiný monitor od Applu. Navíc vím, že mi vydrží dalších deset let a právě proto se mi investice, i když je šílená, zdála ještě jakž takž akceptovatelná.

I když už to poslední dobou většinou nedělám, tentokrát zkrátka musím začít balením. Displej se prodává samostatně, bez stojanu nebo držáku. To, co vám dojde domů, je tedy pouze ona zobrazovací placka s tím, že k displeji za 139 990Kč si za dalších 28 990Kč musíte objednat Pro Stand podstavec nebo VESA držák. V balení zkrátka nenajdete ani jedno a pokud si nic neobjednáte, pak si můžete displej tak maximálně opřít o zeď. Já jsem zvolil kombinaci s Pro Stand držákem, který se již své recenze dočkal. Už samotná krabice, ve které displej dorazí, vám dává znát, že jste si od Applu koupili něco výjimečného, něco co neprodává jak teplé rohlíky. Z první krabice vytáhnete druhou a v té už je uvězněn samotný displej, který vysvobodíte tím, že vyklopíte boky krabice. Celé vytahování displeje z krabice je zkrátka proces, který jako by kopíroval moment, kdy si z krabičky poprvé vytáhnete své vysněné Patek Philippe. Apple věnoval pozornost každému detailu a vy už při rozbalování zjistíte, že tohle není další iPhone nebo MacBook, ale něco, co je ve zcela jiné lize produktů.

Součástí balení je dvojice kabelů a také dvojice knih. Mluvit o brožurkách by bylo celkem liché, protože součástí je skutečně dvojice knížek, které mají vazbu a zatímco v jedné se dozvíte vše o tom, jak displej vznikal a jaké technologie jej pohánějí, druhá je pak klasickým návodem, ovšem opět jsou obě knihy zpracovány jako návod k vašemu prémiovému vozu nebo hodinkám za stovky tisíc. Dvojice kabelů, které máte k dispozici v balení, pak slouží pro připojení monitoru do zásuvky a k počítači nebo dalšímu monitoru. Oba kabely mají černé opletení a už jen ony, vám ukazují, že to nejsou běžné kabely, které Apple dává ke svým ostatním produktům, ale že držíte v ruce něco výjimečného. Ať už se zkrátka podíváte kamkoli a na cokoli, co spolu s displejem získáte, je to na té nejvyšší úrovni, jakou si umíte představit.

Design a zpracování na 120 %

Samotný design je vždy věcí vkusu, ale minimálně v případě Applu vždy platilo, že s výjimečným dílenským zpracováním jde ruku v ruce také elegance. Pro Apple Pro Display XDR platí jediné – pokud máte nějaký nový produkt od Applu, pak si jeho kvalitní zpracování stokrát vynásobte a máte kvalitu zpracování toho displeje. Může se to zdát až neuvěřitelné, při pohledu na to, jak kvalitně zpracované jsou „běžné“ produkty od Applu, ale když uvidíte XDR na Pro Stand držáku na svém stole, budete mít pocit, že jste se ocitli v centrále NASA. Všechny detaily, i když si je prohlídnete pod lupou, jsou totiž přesné na desetiny milimetru a vy se skutečně díváte na mistrovské dílo, které se vám tak nějak musí líbit už jen z podstaty toho, jak kvalitně je vyrobeno.

Při čelním pohledu vlastně nevidíte nic, jen velkou černou plochu a právě fakt, že okolo displeje není ani desetina milimetru jiné, než černé barvy umocňuje to, že obraz na displeji je to mnohem výraznější než cokoli v jeho okolí. Vaše pozornost je tak věnována pouze tomu, co je na obrazovce a nic jiného vás neruší. Mimochodem, díváte se na plochu o šířce 71,8 cm a výšce 41,2 cm s tím, že tloušťka displeje je 2,7 cm a jeho váha je úctyhodných 7,48 kilogramu. Společně s Pro Stand je pak váha již 11,78 kilogramů, ovšem zde se tak nějak počítá s tím, že displej nebude stát zrovna na stolku z Ikei a váha je tak spíš plus.

Z bočních stran nevidíte nic než hliník, jakmile se však podíváte na zadní stranu, objevíte kromě nápisu informujícího o tom, na co se právě díváte, také důmyslně řešené chlazení. Displej nemá žádný aktivní chladič, ovšem, protože je to opravdu profesionální stroj, je potřeba jej uchladit, a právě z toho důvodu se Apple rozhodl vytvořit inovativní mřížkový vzor, který jednak snižuje hmotnost, ale zejména pomáhá proudění vzduchu. Když se podíváte na jednotlivé mřížky, z jejich zpracování vám spadne brada. Vše je totiž tvořeno jedním kusem hliníku, ve kterém jsou hluboké výbrusy, kterými proudí vzduch nejen k elektronice samotné, ale také přímo k displeji. Zezadu tedy vypadá displej ještě lépe než zepředu.

Nemohu mluvit za to, jak je to s VESA adaptérem, ale v případě, že Pro Display XDR stejně jako já připojíte na Apple Pro Stand stojan, pak máte možnost měnit jeho výšku od stolu a samozřejmě také sklon a to v poměrně velkorysých mezích. Skutečně není problém zvednout displej výrazně nad základnu stojanu nebo jej naopak dát až téměř k němu. Stejně tak i naklánění je velmi benevolentní a nedovedu si příliš představit, že by se našel někdo, kdo nenajde vyhovující nastavení. Kromě sklonu a výšky je pak možné displej otáčet o devadesát stupňů a používat jej tak jak v klasickém horizontálním, tak i vertikálním režimu.

Co se portů týká, všechny jsou na zadní části displeje, která je vybavena speciálním upínáním pro Pro Stand držák nebo Vesa držák a dále pak portem pro napájecí kabel, jeden Thunderbolt port 3 s příkonem 96W, přes který můžete připojit například iMac nebo MacBook, případně Mac Pro a dále pak trojici USB-C portů. Displej nenabízí reproduktory, kameru ani mikrofon, což je daň za to, že je to skutečně profesionální jednoúčelové zařízení. Škoda, že zatímco před dvaceti lety Apple Cinema displeje také neměly kameru, ale Apple prodávám iSight Cameru, dnes už si musíte vystačit jen s iPhonem.

Pro Display XDR: technické specifikace a možnosti

Co to vlastně Pro Display XDR je? Jedná se o IPS LCD displej s oxidovou TFT technologií, který na ploše 32″ nabízí neuvěřitelných 20 400 000 pixelů, při rozlišení 6016×3384 pixelů, díky čemuž vzniká jemnost 218 pixelů na palec. To vše v poměru stran 16:9 s tím, že jak již rozlišení napovídá, díváte se na 6K display. Díky Extrémnímu dynamickému rozsahu (XDR), nabízí super široký úhel věrného podání barev v extrémním kontrastu, a to v rozpětí 89º doleva, 89º doprava, 89º nahoru, 89º dolů. V mém případě se jedná o displej bez nano textury, kterou si můžete připlatit, a proto je odrazivost 1,65 %, při nano textuře je pak ještě nižší.

Kontrastní poměr je 1 000 000 : 1 a jas je pak díky XDR 1000 nitů trvale a 1600 nitů ve špičkách s tím, že nechybí 10 bitová barevná hloubka a široký barevný gamut P3, díky čemuž dokáže displej zobrazit 1,073 miliard barev. Za vším stojí 2D soustava podsvícení s 576 lokálními zónami tlumení. Řadič časování (TCON) Apple je zkonstruovaný pro přesné ovládání vysokorychlostní modulace 20,4 miliónu LCD pixelů a 576 LEDek podsvícení v dokonalé synchronizaci. Obnovovací frekvence displeje je pak maximálně 60 Hz, ovšem zde je nutné podotknout, že nikdo nepočítá s tím, že byste na něm hráli hry nebo dělali věci, které vyžadují 120 nebo ještě více Hz. Co se týká referenčních režimů, pak nabízí Apple následující možnosti: Pro Display XDR (P3-1600 nitů), Apple Display (P3-500 nitů), HDR video (P3-ST 2084), HDTV video (BT.709-BT.1886), NTSC video (BT.601 SMPTE-C), PAL a SECAM video (BT.601 EBU), Digitální kino (P3-DCI), Digitální kino (P3-D65), Návrh a tisk (P3-D50), Fotografie (P3-D65), Internet a web (sRGB). Jednotlivé presety si můžete doladit k obrazu svému, můžete si importovat další nebo vytvořit zcela nové vlastní.

Co se softwarových možností týká, pak jsou následující: Volba referenčních režimů: Stavový indikátor referenčního režimu, Ovládání jasu, Detekce orientace na výšku a na šířku, Night Shift, True Tone, Podpora přehrávání formátů Dolby Vision, HDR10 a Hybrid-Log Gamma (HLG), Uživatelem definované referenční režimy a uživatelská kalibrace.

Zobrazení, které vám vyrazí dech

Pokud jste profesionální uživatel, grafik, fotograf, nějaký animátor nebo filmař, pak se nad následujícími řádky jen pousmějete a znovu opakuju, že recenzi píšu z pozice běžného uživatele, pro kterého na rovinu tento monitor není určen. Když jej totiž poprvé zapnete, v mém případě vedle 5K iMacu, první, co vás napadne je fakt, že barvy na vašem iMacu nebo klidně i iPhone jsou mnohem živější a cokoli, na co se podíváte, bude zkrátka na běžném displeji vypadat lépe, než na XDR. To však platí jen do chvíle, než si uvědomíte, že Pro Display XDR vám vše, na co se díváte, ukazuje co nejvěrněji tak, jak to ve skutečnosti vypadá. Samozřejmě to berte prosím v porovnání s běžnými monitory a displeji, na které jsme zvyklí, nebavím se profesionálních monitorech, v tomto segmentu je to samozřejmostí.

Vaše fotky, které vám připadaly na displeji iPhone dokonalé, najednou až tak skvěle nevypadají, vaše videa z GoPro nejsou až tak dynamická, jak by se mohlo na první pohled zdát. Právě to souvisí s nadpisem tohoto článku. I když je mi jasné, že na první pohled mohl působit dost povrchně, tak teď už chápete, že vás nedělá lepším tím, že máte na stole monitor za 150 tisíc, ale tím, že vše, co na něm vytvoříte, musí být dokonalé na 100 %, aby se vám to na XDR líbilo a když je to dokonalé na něm, tak na běžných displejích a monitorech to zkrátka nemá jedinou chybičku. Abyste dosáhli dokonalých výsledků, musíte se zkrátka mnohem víc snažit, protože Pro Display XDR vám nic neodpustí a vy se tak den ode dne stáváte lepším a lepším, protože vidíte každý detail a každou chybičku své práce. Přesto, že jsou barvy věrné tomu, jak mají vypadat, působí celý displej extrémně plastickým dojmem a vše doslova vystupuje z jeho povrchu. Velmi těžko se to popisuje, ale pokud si zobrazíte dokument, máte spíš pocit, že na samotném skle displeje je položený skutečný list papíru. Vše zkrátka vystupuje z povrchu. Díky rozlišení 6K i při velmi blízkém pohledu, ze kterého monitor běžně nesledujete, nemáte šanci vidět nejen nějaké pixely, ale zkrátka žádné narušení dokonale ostrých hran a čas, například v tabulkách nebo při brouzdání na webu.

Displej má sice po svém okraji zhruba půl centimetru tlustý černý rámeček, ovšem pokud máte na displeji nastaveno 100% černé pozadí, tak jej jen velmi, ale opravdu velmi těžko rozeznáte od samotné zobrazovací plochy. To je také další odpověď na otázku, zda není škoda, že Apple nezvolil přece jen OLED panel. I když mám doma jednu z nejlepších televizí na světě v rámci OLED třídy, musím zcela narovinu říct, že rozdíl mezi černou barvou na moji 77″ LG OLED77CX a Pro Display XDR je skutečně zcela minimální a jen horko těžko poznáte, že XDR nemá OLED panel. I když je zde onen černý rámeček, pokud si pustíte například POV video ve full-screen režimu, budete vtaženi do děje víc, než u jakéhokoli bezrámečkového monitoru nebo televize. Rámeček totiž naopak jen jemně oddělí pozadí od displeje a vše pak působí neskutečně věrně. Při POV záběrech například z monopostů F1, budete natáčet hlavu spolu s piloty. Vše navíc ještě umocňuje již zmíněný fakt, že zobrazovací vrstva není zapuštěna někde hluboko pod sklem, ale vše působí tak, jak kdyby obraz vystupoval z podkladu a vy máte chuť se ikon spíše dotýkat a hladit je, než na ně klikat myší.

Při práci v noci pak v podstatě nevnímáte tělo displeje a jen před vámi svítí obraz, který jakoby vystupuje odnikud, což je jedním slovem úžasné. Za to vše mohou všechny technologie které displej nabízí, ovšem nejvíc pak 10 miliard barev, které dělají onu plastičnost a to, že každý obrázek vidíte tak detailně, jak jen to je možné a pokud máte nějaký super fotoaparát a samozřejmě umíte fotit, pak doma na XDR uvidíte přesně to, co jste viděli na vlastní oči při pořizování snímku.

Najdou se na monitoru za 140 tisíc nedostatky? Pár ano

Abych však jen nechválil, najdou se i dvě drobnosti, které mi na monitoru vadí. Tou první je fakt, že kvůli konstrukci úchytu s Pro Stand, která umožňuje natáčení displeje o 90 stupňů, je možné s displejem otáčet jednou rukou a dokáže to i pětileté dítě. Ovšem jakmile jej dáte do požadované polohy, ať už horizontální nebo vertikální, nedojde k jeho úplnému znehybnění a můžete s ním stále o pár stupňů pohybovat. Displej je tedy možné stále naklánět i když jen o pár stupňů, ovšem i to znemožňuje přesné nalezení roviny. Příliš tomu nerozumím a možná mi nějaký profík vysvětlí, k čemu je to dobré, ovšem fakt, že si musím rovinu vůči pracovnímu stolu hledat sám, rozhodně nepovažuji za nic, co bych chtěl a je to za mě osobně první nedostatek.

Tím druhým je mnohokrát skloňovaný blooming. To je jev, při kterém se u světlého objektu na černém pozadí okolo daného objektu ukazuje záře. Zkrátka pokud vidíte něco světlého na něčem tmavém, pak není jeden pixel zcela černý a druhý světlý, ovšem ještě pár desítek pixelů za hranou daného světlého objektu je jeho záře. To je celkem nepříjemný jev a upřímně řečeno, věřím, že profesionálním uživatelům může vadit a považují jej za závažný problém. Mě osobně však spíš vyhovuje, protože díky tomu monitor tolik netahá oči, ovšem to berte spíš ze srandy. Problém to samozřejmě je a rozhodně to není něco, co za své peníze očekáváte. Bohužel tento efekt tu zkrátka je a pokud Pro Display XDR chcete, musíte se s ním smířit. Viditelný je pouze v případech, které jsem popsal na předchozích řádcích, ale dělat, že je displej 100% a nemá jedinou chybu, by byla blbost.

Resumé

Na závěr každé recenze se patří nějaké to rozuzlení, zda daný produkt obstál a splnil naše očekávání. Nedělám si však iluze, že si někdo bude kupovat monitor za 140 tisíc na základě recenze od člověka, který jej nedokáže využít ani z jednoho jediného procenta. Znovu zdůrazňuji, že výše uvedená recenze je pouze pohled běžného uživatele, který má rád krásné věci a onen monitor je pro něj zhruba stejně užitečný jako mít doma v garáži na výstavce monopost F1. S tím rozdílem, že F1 si sami ani nenastartujete a Pro Display XDR můžete používat jako jakýkoli jiný monitor, pouze nenaplňujete jeho potenciál. To, co mohu hodnotit, jsem hodnotil a to, zda vám za investici stojí nebo nestojí, to věřím, že pokud o něm uvažujete, víte mnohem lépe než já. Na závěr tak už jen dodám, že si opravdu vážím toho, že mě mohou obklopovat věci jako je tento displej, protože žijeme jen jednou a měli bychom využívat naplno toho, co dnešní doba nabízí.

