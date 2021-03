Recenze 77″ LG OLED77CX: Koupil jsem si nejlepší televizi pro PS5 a rozhodně nelituji!

Na konci loňského roku jsem si pořídil novou PS5 a po letech jsem se rozhodl, že by to chtělo i nový televizor. Vůbec poprvé jsem se začal probírat internetem ve snaze najít ten nejlepší televizor pro PS5 a zároveň i sledování převážně streamovacích platforem. V drtivé většině skutečně odborných magazínů se objevovala na první nebo minimálně druhé příčce LG OLED77CX, která nakonec skončila u nás doma. Po pár měsících, desítkách filmů, tisících zabití v Call of Duty a hodinách sledování záznamů ze závodů F1 se s vámi chci podělit o svou zkušenost.

Rád bych hned na úvod podotknul, že nejsme AV magazín a tato recenze si neklade za cíl přinést detailní rozbor barev a podobných věcí. Pokud vás zajímají křivky svítivosti a zobrazení jednotlivých barev, pak vás tato recenze rozhodně neuspokojí. Pokud však vybíráte nový televizor a zajímá vás, jak LG OLED77CX funguje v praxi a co nabízí běžnému uživateli, který k němu chce zapojit Apple TV, PS5 a Set-Top Box, pak věřím, že si následující řádky užijete. Mimochodem, zkušenosti s předchozím televizorem, který jsem nahradil si můžete přečíst v dnes již sedm let starém článku 4K: zkušenosti s TV, se kterou nebudete sledovat televizi!

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Elegantní a čistý design

Zcela upřímně je u televizoru pro mě design asi to nejméně podstatné ze všeho. Přesto je televizor, obzvlášť s úhlopříčkou 196 cm, věcí, která bude tvořit dominantu vašeho obývacího pokoje, a tak je super, že v tomto ohledu LG nabízí poměrně líbivý design. Televizor je extrémně tenký (dokonce tenčí než iPhone), což vzhledem k velikosti působí velmi zajímavě, ale také velmi nestabilně. Celou plochu totiž drží jen spodní stojan, do kterého je namontována samotná obrazovka, a i když stojan váží více než 20 kg, přesto se vám bude první dny zdát, že je vše poměrně vachrlaté. Časem si však zvyknete a zjistíte, že pád televizoru skutečně nehrozí.

Zhruba 2/3 celé plochy obrazovky jsou skutečně tenčí než iPhone, ale poslední třetina obsahující veškeré porty a elektroniku je tlustá zhruba 4 cm. Stojan je pak hluboký 27 centimetrů, a tak je potřeba myslet na to, že vzhledem k tomu, že drtivá většina z těchto 27 centimetrů je umístěna za obrazovkou, nemůžete televizor, respektive jeho obrazovku dát příliš blízko zdi, ale vždy bude zhruba 20 centimetrů od zdi.

Co se samotného designu týká, lesklá obrazovka spolu s neviditelnými rámečky, vypadá zkrátka cool a musím uznat, že i když mám Apple XDR Pro Display, tak při čelním pohledu vypadá televizor skoro stejně dobře jako tento designový skvost od Applu. Spodní stojan je zkrátka kus zbroušeného kovu a rozhodně bych na něm nehledal nějaké designové umění. Televizor v místnosti působí příjemným dojmem a je něčím, co vás nebude pohoršovat, ale zároveň to rozhodně není ani něco, na co byste se chodili dívat se zájmem o design. Snad jen při bočním pohledu si vždy uvědomíte, jak neuvěřitelné je, kam až se technologie dostaly a jak extrémně tenká obrazovka dokáže nabídnout tak kvalitní obraz.

Pokud se rozhodnete pořídit stejně jako já LG OLED CX ve velikosti 77″, pak první, co udělejte je, že si zavoláte kamaráda, který vám pomůže s instalací nebo si za instalaci zaplaťte. Váhu 36 kilogramů asi většina z nás bez větších problémů zvládne, co však nezvládnete, je plocha, na které je tato váha rozložena. Televizor se skládá ze dvou částí, z nichž jednu tvoří samotná obrazovka a druhou pak spodní masivní, celokovový stojan. Obě části musíte spojit pomocí několika silných šroubů, a to ideálně tak, abyste nijak nepoškodili obrazovku. Dejte si tedy skutečně pozor a instalujte vše raději ve dvou lidech.

HDMI 2.1 jako standard pro všechny porty

Jak jsem již zmínil, tím, co mě donutilo pořídit si nový televizor byla právě nová konzole Playstation 5, kterou již nemělo cenu do mého předchozího televizoru zapojovat. A právě proto mi záleželo kromě obrazové kvality především na tom, jakými porty bude nový televizor disponovat. Abyste totiž mohli využít všechny vymoženosti nejnovějších konzolí a nejen jich, potřebujete mít televizor vybavený porty HDMI 2.1. Velkou výhodou a jednou z věcí, které se mi na televizoru skutečně líbí je fakt, že když LG uvádí, že televizor disponuje HDMI 2.1, tak to platí pro všechny 4 porty HDMI, kterými televizor disponuje. Ne zřídka se totiž stává, že výrobce sice uvede, že nabízí HDMI 2.1, ale týká se to pouze jednoho portu a zbytek funguje na HDMI 2.0 nebo dokonce HDMI 1.4. U LG CX tedy nemusím vůbec řešit, jaká zařízení, do jakého portu připojím, vždy mám nejlepší možný výsledek. Osobně jsem si říkal, že televizor je věc, kterou nebudu dalších třeba deset let měnit, a tak jsem se rozhodl investovat i do kabeláže. K televizoru mám připojený 4K Set-Top box, Apple TV 4K a také Playstation 5. Vše jsem připojil pomocí kabelů Belkin Ultra HD High Speed 8K HDMI 2.1, které jednak nabízí nejlepší možnou kvalitu přenosu signálu, ale také jsou pletené a dá se s nimi skvěle vytvořit kabel managment za televizorem.

Právě porty HDMI 2.1 jsou to nejdůležitější, co jsem při výběru televizoru řešil. Přece jen Playstation 5 je konzole, která umí nabídnout velmi kvalitní obraz, který si u těch nejnovějších her dovolím srovnávat s kvalitou, kterou nabízí kvalitní herní počítače. Abyste si mohli zahrát hry ve 4K při 120Hz s HDR a VRR, potřebujete HDMI 2.1 a protože takové rozlišení při 120Hz nabízí například Call of Duty: Black Ops Cold War, u kterého trávím poslední dobou večery, tak bylo jasné, že právě HDMI 2.1 je nutnost. Kromě již zmíněných HDMI 2.1 portů je televizor vybaven také dalšími výstupy a vstupy, a to konkrétně trojicí USB, 3,5 jack konektorem, digitálním optickým a digitálním audio výstupem. Komunikovat zvládá také bezdrátově a to pomocí Wi-Fi s podporou DLNA a nechybí ani Bluetooth. Samozřejmostí je pak podpora AirPlay 2 a nechybí ani aplikace Apple TV. Všechny porty jsou umístěny v jednom místě a umožňují celkem pohodlné svedení všech používaných kabelů do kabel managmentu, který je řešen přímo samotným telvizorem a to díky krytu ve stojanu, do kterého veškeré kabely pohodlně shováte a vyvedete přímo za televizor bez toho, aniž by vám někde něco koukalo nebo přečnívalo.

Všechny dnes dostupné technologie a něco navíc

Přesně ze stejného důvodu, z jakého jsem řešil nejnovější aktuální standard portů, jsem řešil také to, aby televizor disponoval vším, co je dnes v podstatě myslitelné z hlediska technologií. Ano, je pravda, že jsem mohl sáhnout po 8K, ale tak nějak mám pocit, že 8K skutečně dokážeme využít až za 10 a více let a to bude doba, kdy možná opět vyměním tento televizor za novější model a proto jsem vše řešil právě pro rozlišení 4K, tedy Ultra HD. Právě v tomto směru nabízí LG CX vše, co je dnes dostupné, a naopak disponuje i jednou vychytávkou, kterou nenabízí aktuálně žádný jiný televizor na trhu a využívají ji právě nové generace konzolí. Co se technologické výbavy týká, nabízí LG CX rozlišení 4K, tedy konkrétně 3840 x 2160 pixelů, které se v mém případě rozprostírají úhlopříčce 77″. Pokud budete vybírat televizor, je velmi důležité si přesně změřit, z jaké vzdálenosti se na něj budete dívat a pak se podívat na tabulky, kterých najdete na internetu nepřeberné množství a zjistit, jaká úhlopříčka je pro vás ideální. Pro nás byla ideální 75″, ovšem tu LG CX nenabízí, a tak byla možnost vzít 65″ nebo 77″ a vzhledem k tomu, že tento televizor chceme použít do budoucna ve větším prostoru, zvolili jsme nakonec LG CX 77″. Počet pixelů při 4K je totiž u televizoru vždy stejný a liší se jen to, na jak velkou plochu jsou jednotlivé pixely rozmístěny. Pokud tedy máte 10″ displej se 4K, pak najdete oněch 3840 x 1260 pixelů právě na úhlopříčce 10″. Stejný počet pixelů pak najdete na úhlopříčce 77″, z čehož logicky plyne, že čím větší úhlopříčka, tím nižší hustota pixelů a tím větší je jejich velikost. To však vůbec nevadí, ale musíte sedět dostatečně daleko na to, abyste měli skutečně plnohodnotný zážitek.

O to, aby televize svítila se stará technologie OLED. Televizor disponuje veškerými konvenčními standardy, které jsou nyní na trhu a nabízí tak HDR 10, Dolby Vision, Dolby Atmos a VRR. Co se obnovovací frekvence týká, ta je 100 Hz, respektive pro americký trh pak 120 Hz. Právě díky kombinaci portů a technologií máte možnost využít cokoli, co k televizoru připojíte přes kvalitní HDMI kabel, skutečně na 100 %. Neexistuje v podstatě nic, co by uměl nějaký set-top box, TV box, konzole, DVD přehrávač nebo domácí kino a televizoru tento standard chyběl nebo jej nepodporoval na 100 %.

Zatím co některé technologie jsou již absolutně samozřejmostí, jsou věci, které v podstatě u žádné konkurenční televize na trhu aktuálně nenajdete. LG CX totiž nabízí plnohodnotné VRR, což je věc, díky které se vám hry nebudou za žádných okolností sekat. Nejdůležitější vlastností této technologie je eliminace trhání obrazu v horizontu. K trhání obrazu může docházet ze dvou důvodů. K trhání obrazu, díky kterému vidíme propad snímků a máme pocit, že se hra seká, dochází zejména v momentech, kdy je scéna příliš náročná a grafický čip si s ní nedokáže poradit. Konzole pak nedokáže stabilně nabídnout 60 nebo 120 snímků za vteřinu a dochází k tomu, že počet snímků je jiný než obnovovací frekvence samotné televize. Díky VRR dokáže televizor přizpůsobit okamžitě obnovovací frekvenci počtu snímků, které dostává z konzole a díky tomu dokáže i v momentě, kdy poklesne počet snímků za vteřinu, udržet obraz plynulý. Ani jednou se mi při hraní nestalo, že by se jakýmkoli způsobem viditelně snížila plynulost obrazu, a to bez ohledu na to, co za scénu se právě ve hře odehrává. Je pravda, že i bez VRR nemusíte mít s propadem snímků problémy, ale díky VRR je zkrátka mít nemůžete.

webOS – svižní software, který však nevyužívám

Musím se přiznat, že jsem ani za tři měsíce software nějak extra nezkoumal. LG sice nabízí operační systém webOS, který je velmi svižný a můžete přes něj instalovat aplikace jako je Apple TV, HBO, Netflix, YouTube a tak dále, ale mě zkrátka za ty roky používání již mnohem víc vyhovuje Apple TV a PS4, respketive PS5 a nemám důvod software samotného televizoru používat.

Co se pak nějakého menu a nastavování týká, vše je samozřejmě k dispozici v češtině, vše je velmi intuitivní a změny vidíte v reálném čase přímo během toho, co jednotlivé funkce nastavujete. Za celou dobu, co mám televizi doma, do ní dorazila jedna nebo dvě aktualizace, které mě ničím neobtěžovaly a nainstalované byly zhruba za dvě minuty.

Jediné, co někoho může obtěžovat, je ovladač, který funguje v podstatě jako myš v 3D prostoru, kterým pohybujete a díky tomu pohybujete kurzorem na obrazovce. Tato funkce se dá vypnout a pro pohyb můžete používat klávesy. Pokud si však zvyknete, zjistíte, že ovládání pomocí pohybu je velmi rychlé a poměrně přesné, ovšem je pravda, že ne každému musí sednout.

Dokonalý obraz, stačí dokonalý film

Nebudu vám mazat med kolem pusy a rovnou přiznám, že první týden jsme se ženou váhali, zda televizor nevyměnit za ten stejný, ale přece jen o něco menší. Když totiž sledujete posledních pět let 50″ a přejdete na 77″, zdá se vám obraz extrémně velký a chvíli trvá, než si na něj zvyknou oči. Jakmile si však zvyknete, což v našem případě trvalo zhruba první týden, pak nastává něco, co se dá jen velmi těžko popsat slovy, musíte to zkrátka zažít. Obraz je extrémně plastický, detailní a podání barev vás doslova vtáhne do děje. Najednou se nedíváte na filmy jen kvůli jejich obsahu, ale i kvůli tomu, jak jsou natočené.

My ke sledování využíváme v podstatě trojici kanálů. Jedná se o HBO GO, Netflix a YouTube, vše v tomto případě přes Apple TV. Samozřejmě pak také hraji hry na již zmíněné PS5, a to v poslední době zejména tituly jako je Call of Duty: Black Ops Cold War, které dokáže využít potenciál televizoru i konzole na 100 %. Plně si uvědomuju, že bych si měl kupovat speciální 4K Blu-Ray média a přehrávat je ještě na něčem mnohem lepším než je PS5, abych využil potenciál televizoru na 100 %, ovšem to je věc, která je poměrně nepraktická a vsadím se, že ji bude řešit jen minimum lidí. Nejlepší kvalita ze všeho je samozřejmě u PS5, ovšem tam se nebavíme o sledování filmů, ale hraní her. CoD Cold War totiž dokáže nabídnout při 4K rozlišení 120 Hz a zážitek je zkrátka famózní. Hra vás mnohem víc pohltí a obrovský obraz vám umožní mnohem snadněji identifikovat nepřátele a sledovat veškeré detaily.

Co se týká toho, čím je OLED pověstný, tedy absolutní černou, to je samozřejmě pravda a vypadá to naprosto skvěle. Má to však ale jeden podstatný háček. Stoprocentní černá není totiž ve filmu téměř nikdy a pixely skutečně zhasnou jen ve velmi málo procentech času, který trávíte před televizorem. Nejlepší efekt OLED tak paradoxně není ani tak při sledování nějakých temných scén, i když tam samozřejmě také, ale v především v případě, kdy je film více širokoúhlý než váš televizor a na horní a spodní straně televizoru se objevuje černá lišta. Ta vás totiž při večerním sledování ničím neruší a vy máte pocit, že se televizor prostě jen o nějakých pár centimetrů zmenšil. Perfektní je, že má televizor lesklou úpravu, což v kombinaci s OLED působí extrémně plastickým a živým dojmem. Upřímně řečeno, protože sledujeme TV především večer, tak nám lesklá úprava nevadí, ale na druhou stranu musím uznat, že přes den se skutečně nějaké ty odlesky najdou a pokud vám přímo na televizor něco svítí, pak to rozhodně není ideální.

Pokud se bavíme o filmech, pak je problém v tom, že v podstatě nemáte kde brát obsah, který by si televize zasloužila. Navíc, i když HBO GO nepodporuje 4K, čas od času se stane, že narazíte na film, který je natočen tak dokonale, že vám to vůbec nevadí a naopak se vám na Netflixu u 4K Dolby Atmos a Dolby Vision filmu může stát, že si budete lámat hlavu nad tím, zda je to vůbec 4K film. Opravdu záleží mnohem víc na konkrétním snímku, než na platformě, přes kterou film přehráváte. Televizor nabízí funkci Film maker, která automaticky čte datovou stopu u videa a přizpůsobí nastavení obrazu televizoru tak, jak chce režisér nebo hlavní kameraman, aby film vypadal na vašem televizoru. Když tuto funkci aktivujete, pak film z osmdesátých let má žlutý nádech, přiznané nedokonalosti a skutečně atmosféru osmdesátek se vším všudy. Ultra moderní filmy z vesmíru je pak doslova plastický zážitek a vše je extrémně ostré a barvy jsou živé a výrazné. Vše si televize umí nastavit sama podle datové stopy filmu, samozřejmě můžete ale tuto funkci také vypnout a mít své režimy pro sledování.

Pokud je film velmi dobře natočen, pak se vám bude žasnout nad tím, co filmaři dokázali udělat. Pokud je však obraz horší, pak jej dokáže velikost televizoru a fakt, že víte, co televizor u dobrých filmů dokáže, ještě víc umocnit. Je pak jen na vás, zda budete brát nedokonalosti jako součást hry, anebo vám budou zkrátka vadit. V mém případě je to tak, že se ženou raději volíme filmy, které jsou ve 4K, jsou z posledních let a baví nás se na ně dívat nejen z pohledu děje, ale také z pohledu efektů a kvality obrazu. Například české filmy natočené před rokem 2015, které jsou na Netflixu, jsou doslova nekoukatelné. Ovšem hollywoodské velkofilmy, klidně i dvacet let staré mají kolikrát obraz tak zajímavý, že i když není dokonalý, tak vás zkrátka baví jej sledovat. Je potřeba si uvědomit, že televizor umí zkrátka vše, co je dnes vůbec možné, a to jak z hlediska hardwarového, tak softwarového a pokud se vám nějaký film nelíbí, pak je to skutečně zejména tím, v jaké kvalitě jej máte dostupný nebo jak kvalitně byl natočen.

Další věcí je pak sledování televizního vysílání. My máme doma tak jako většina z vás kabelovku a poměrně nový 4K set-top box, který by alespoň podle slov našeho poskytovatele měl nabízet nejvyšší dostupný standard. Je sice hezké mít 4K set-top box, ale na 4K filmy a pořady samozřejmě v ČR/SR můžete hned zapomenout. Vysílání drtivé většiny našich stanic je totiž v HD, pár jich pak najdete ve full HD. Musím říct, že pokud sledujete 4K film na Netflixu a pak si pustíte fotbal na ČT, asi nedokoukáte ani první poločas. Vysílání je zkrátka na televizor extrémně nekvalitní a čím větší televizor máte, tím víc to poznáte. My doma sledujeme, co se televizního vysílání týká, pouze F1 a ty jsou naštěstí ještě jakž takž koukatelné. Pokud však chcete primárně sledovat filmy přes kabelovku, pak volte rozhodně menší úhlopříčku a rozhodně i levnější televizor, protože funkce tohoto, rozhodně nevyužijete. Co mě příjemně překvapilo, že například i mé záběry z GoPro Hero 9 vypadají na televizoru skvěle a stejně tak je tomu i v případě videa natočeného na iPhone.

Největší překvapení, perfektní zvuk

Pokud si chcete pořídit televizor v této cenové hladině, pak je zřejmé, že to s hraním nebo sledováním filmů myslíte skutečně vážně a je to nedílnou součástí vašeho života. Abyste měli plnohodnotný zážitek, pak jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí sáhne po domácím kině nebo herních sluchátkách, případně AirPods Max a tak podobně. Osobně jsem zatím domácí kino neřešil, a to z důvodů již zmíněného stěhování. Nějaký ten pátek tedy musíme vystačit se sluchátky při hraní na PS5 a integrovaným reproduktorem v momentě, kdy sledujeme filmy. Od vestavěných reproduktorů toho člověk příliš neočekává a bere je jako něco, co stejně většina lidí v této cenové kategorii televizorů vymění za kino. O to víc jsem byl překvapený, jak kvalitně reproduktory hrají, a to nejen u filmů, ale zvládnete z nich poslouchat i klipy na YouTube. Ano, není to sice o nějakém exkluzivním zážitku, ale pár písniček je na televizoru naprosto v pořádku.

Filmy mají prostorový zvuk a díky tomu, že televizor nabízí Dolby Atmos, tak vám dokáže zprostředkovat velmi kvalitní zvukový zážitek. Pokud byste uvažovali například o nějakém soundbaru, tak většina z nich zvuk příliš nevylepší. Jediný problém je ten, který je zcela logický. Televizor má samozřejmě jen přední reproduktory, a tak efekt domácího kina zkrátka nastat nemůže. Pokud se však smíříte s tím, že zvuk vychází pouze zepředu, pak uslyšíte velmi čisté tóny, kvalitní basy a zkrátka vše, co potřebujete pro velmi pohodlné sledování filmu. Jestli tedy z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete mít třeba díky prostoru u vás doma domácí kino, pak věřte, že i bez něj, bude sledování televizoru skutečně zážitek.

Dát sto tisíc za televizor, ano či ne?

Je mi naprosto jasné, že dát téměř sto tisíc korun za televizor je něco, co neudělá každý a nemusí to každému dávat smysl. Pokud však nepotřebujete 77″ variantu, hned druhá největší 65″ stojí již méně než polovinu této částky a věřím, že drtivé většině lidí bude vzhledem ke vzdálenosti, ze které ji budou sledovat naprosto vyhovovat. Všechny televizory OLED CX jsou navíc naprosto totožné a liší se pouze velikostí obrazovky. LG OLED CX nabízí vrchol toho, co si dnes můžete koupit. Nemusíte dělat žádné kompromisy a víte, že veškeré technologie, které nabízí cokoli, co k ní připojíte, tak podporuje i váš televizor. Pokud tedy hledáte opravdu jen to nejlepší, co je na trhu a jste ochotni to zaplatit, pak už moc variant, kam výš sáhnout nemáte a věřím, že s LG OLED CX budete nad míru spokojeni. Po zhruba čtvrt roce používání není nic, co bych mohl opravdu vytknout a považovat to byť za sebemenší chybičku.

Tou jedinou, která mě skutečně napadá je fakt, že se v televizoru opravdu odráží veškeré odlesky a používat jej přes den je velmi nepříjemné. Je potřeba vždy vytvořit tmavé prostředí a minimálně zatáhnout žaluzie. Mě osobně ani naší rodiny se tento problém příliš netýká, ale pokud chcete, abyste například přes den pustili dětem pohádky, je potřeba pamatovat na to, že se jim buď bude lesknout obraz anebo budou sedět ve tmavé místnosti. Pokud však stejně jako my sledujete televizor zejména večer nebo v noci a to většinou ještě v zimě, kdy je tma už ve čtyři odpoledne, pak je to jedna z nejlepších voleb v oblasti OLED televizorů, kterou můžete udělat.

