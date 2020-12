Recenze PlayStation 5 pohledem běžného hráče

PlayStation 5 se stal v letošním roce snad prvním kouskem elektroniky, který se přeprodává za dvojnásobek své prodejní ceny. Šílenství, které vzniklo tím, že Sony nedokázalo vyrobit dostatek kusů své nové herní konzole v kombinaci s tím, že se společně s Xbox Series X jedná o nejlevnější možnost, jak si zahrát ve 4K a 120 fps, dohnalo ceny nové konzole do absurdna. Zatímco Xbox se aktuálně přeprodává o zhruba 50 až 100€ dráž, než je jeho prodejní cena, v případě Playstationu se na bazarech jen těžko dostanete pod částku 900€ a s blížícími se Vánocemi, se tato cena ještě stupňuje.

Já sám jsem velký fanoušek PlayStation a i když nemáme ani v nejmenší ambici hrát si na herní magazín, myslím si, že by někomu mohla přijít krátká a rychlá recenze PlayStation 5 z pohledu obyčejného smrtelníka, který si zahraje pár hodin týdně, vhod. Možná si také sami budete mít možnost odpovědět na otázku, zda se vyplatí konzoli kupovat od přeprodejců anebo vám bohatě bude stačit si na ni pár měsíců počkat, až bude opět dostupná v obchodech.

To nejlepší hned na začátek

Ta největší změna, které si všimnete okamžitě po prvním spuštění PS5, je v rychlosti. Nejde jen o to, o čem se všude mluví, že hry mají krátké načítací časy a tak podobně. Jde o celkovou rychlost, s jakou se můžete od stavu vypnuté konzole dostat do samotné hry. Pro mě osobně je to skutečně to nejlepší, co PS5 nabízí. Víte, upřímně, když jste měli s PS4 půl hodiny volného času a chtěli jste si zahrát, asi vás ani nenapadlo konzoli zapínat. Než se načetla konzole, než se načetla hra samotná a než jste se připojili například do multiplayeru trvalo tak dlouho, že jste ji pomalu mohli začít zase vypínat.

Pokud máte nyní půl hodiny času, zkrátka si sednete k televizi, zapnete konzoli a do 30 vteřin hrajete s kamarády online. Extrémně rychlé totiž není jen spouštění samotné konzole, která je připravena opravdu okamžitě, nebo spuštění hry, ale také samotné načítání misí nebo multiplayeru. Dokonce i vyhledávání her v multiplayeru je extrémně rychlé a vy jste skutečně schopni hrát nové Call of Duty online do půl minuty od chvíle, kdy zapnete konzoli. To je mimochodem rychlejší čas než, za který se připojíte v Call of duty Mobile do hry na iPhone 12 Pro. Právě tato vlastnost mě na celém PS5 baví nejvíc, protože hraní už není nějaký zdlouhavý proces, který se vám nechce dělat, když víte, že se mu nebudete mít možnost věnovat několik hodin. Konzoli se vám najendou vyplatí zapnout i na pár desítek minut nebo dokonce jednotek minut.

To stejné, co platí s konzolí, platí například i se sluchátky PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset. Ta stačí nasadit na hlavu, konzole je automaticky detekuje a místo do televizoru začne pouštět zvuk do sluchátek. Pokud je po hraní sundáte a zapomenete vypnout, nic se neděje, vypnou se sama. Vše je zkrátka okamžitě připraveno k použití, což je prostě boží!

Nejlevnější způsob jak hrát 4K v 120 fps

Abyste dokázali využít PS5 naplno, potřebujete několik věcí, které i dnes nabízí jen hrstka televizorů. V první řadě je to 120 hz displej a HDMI 2.1. Spolu s ním pak HDR a VRR. Bez těchto technologií vám samozřejmě PS5 pojede na jakékoli televizi s HDMI, ovšem nevyužijete to, co konzole umí. Samozřejmě, pokud jste TV kupovali před rokem novou, asi není nejlepší řešení ji rovnou vyměnit za něco novějšího, ale spousta lidí má stejně jako já doma televizor starší a právě nákup nové konzole je důvod, proč ji vyměnit. Já jsem nakonec po dlouhém vybírání vzal televizi, která jako jedna z mála na trhu disponuje vším, co dokáže nejen PS5 aktuálně využít a sáhl jsem po 77″ LG OLED77CX. Ta nabízí vše podstatné, o čem jste se mohli dočíst v článku Vybíráme nejlepší televizi pro PS5.

Často se pak setkáte s názorem, že her, které využíjí vše, co PS5, umí je jen pár. Není to však pravda a i v současné době dokáží ty nejlepší AAA tituly, které chce hrát téměř každý, nabídnout vše, co PS5 umí. Například nové Call of Duty: Black Ops Cold War je v podstatě launch titul pro PS5 a nabízí 4K při 120 snímcích. Hry ve 120 fps vypadají zkrátka naprosto jinak než při 60 snímcích a rozhodně pokud máte ty možnosti, tak si pořiďte televizor, který vám umožní zažít to nejlepší, co aktuálně PS5 nabízí, stojí to totiž za to!

Právě grafika a plynulost her je tím, co posouvá PS5 na zcela jinou úroveň oproti PS4. Vždy mě tak nějak štvalo, že platíte na PS4 za hry víc peněz než hráči na PC a ještě k tomu nevypadají ani zdaleka tak dobře jako na onom počítači. Aktuálně je situace taková, že není možné pořídit nový počítač, který vám umožní hrát nejnovější hry ve 4K a 120 snímcích za vteřinu se všemi efekty za stejnou cenu, za jakou se oficiálně prodává PS5. Konzole zkrátka nabízí grafiku a plynulost srovnatelnou s hraním na PC za desítky tisíc korun. Rozlišení a snímky jsou navíc jen jedna část všeho, co PS5 v oblasti hraní nabízí. Samozřejmostí jsou pak efekty ray tracing, které nabízí aktuálně jen pár grafických karet na světě, ale PS5 je má. Ano, je sice pravda, že u většiny titulů a i vzpomínaného Call of Duty musíte volit často mezi tím, zda chcete ray tracing a 60 snímků za vteřinu nebo chcete tento efekt vypnout a dostanete se na 120 snímků, ale i tak je to, co konzole umí zkrátka mazec.

Dualsense – wow efekt, který však občas zapomenete vnímat

Na to, jak vlastně Dualsense funguje a jakým způsobem pracuje uvnitř, se můžete podívat na jednom z tisíců videí na YouTube, ovšem pojďme si to říct alespoň ve zkratce. Sony využívá místo klasického haptického motorku takzvaný Voice coil, což je stejné řešení, jaké se používá u reproduktorů. Cívka uvnitř ovladače vytváří vibrace a místo blány, kterou mají reproduktory, se přenáší tyto vibrace nikoli do membrány, ale do pláště ovladače, díky čemuž vznikají vibrace. Vývojáři pak napojují vibrace přímo na zvuky ve hrách, díky čemuž je možné vytvořit obrovskou škálu vibrací, jenž odpovídají zvukům ve hře. Ostatně nejlépe se o tom jak funguje Dualsense dozvíte v následujícím videu.

Díky této technologii může PS5 Dualsense simulovat vibracemi různé povrchy, různé výbuchy, nárazy a vše, co vás jen napadne. Upřímně řečeno, vy skutečně cítíte to, co se ve hře děje a na první pohled to vypadá neskutečně, respektive působí v ruce neskutečně. Ovšem je pravdou, že pokud hrajete nějakou multiplayerovou hru, pak se pomalu a postupně stává to, že jednotlivé efekty přestáváte vnímat. Ano, ovladač stále vibruje zcela jinak než na PS4 a vy stále máte lepší a jiný pocit a stojí to stále za to, ale již to není takové to vnímání, které máte v singleplayeru, kde hrajete obvykle pomaleji a máte cut-scény, kde si vývojáři efekt ovladače přizpůsobí každé scéně a vy vše vnímáte mnohem detailněji.

Pokud třeba v Call of Duty v singleplayeru letíte vrtulníkem, doslova cítíte jak nad vámi rotuje jeho rotor a vše působí naprosto neuvěřitelně. Když však nad vámi letí vrtulník v multiplayeru, popravdě si toho ani nevšimnete, protože se soustředíte na něco úplně jiného. To však není problém Sony, ale toho, jak hráči vnímají hry odlišným způsobem při multiplayeru a singleplayeru. To, co však umí naopak multiplayer a je to pro mě dodnes i po pár týdnech hraní nepochopitelné a zcela úžasné, je jak vám skutečně například Call of Duty: Cold War dokáže ztížit hraní. Ovladač totiž nemá jen jiné vibrace než jeho předchůdce, má také adaptivní trigery, tedy tlačítka, která používáte například ve střílečkách pro míření a střelbu. Najednou nestačí bezduše mačkat tlačítka, ale musíte promáčknout spoušť jednotlivých zbraní. Každá zbraň má navíc jinak citlivou spoušť a mačká se jiným způsobem. Promáčknutí spouště v kombinaci s vibracemi, které způsobuje samotná střelba, vám v reálu skutečně způsobují to, že se vám hůře míří a obzvlášť při střelbě z automatu, kdy nestřílíte dávkami, je fyzicky těžké zamířit. Jasně, můžete si vibrace i odezvu trigerů zcela vypnout a možná dáte nějaký ten kill navíc, ale to vám rozhodně nestojí za to, ochudit se o tento skvělý zážitek!

Vývojáři pracují s možnostmi ovladače různým způsobem a například v NBA 2K21 vás do hry dostane jedna perfektní vychytávka. Pokud jste někdy hráli basket nebo se na něj alespoň dívali v reálu, a ne v televizi, pak jste si jistě nemohli nevšimnout neustálého hvízdání, které se ozývá od podrážek bot. Když jste někdy hráli a dělali jste stop jump, pak přesně víte, jak na tento pohyb vaše tělo reaguje. Tělo se zastaví do protipohybu a boty rychle hvízdnou při došlápnutí na palubovku. Věc, kterou zná každý baskeťák na světě. Tak přesně tento pocit vám umí dokonale přenést z virtuální palubovky Dualsense do vaší ruky. Ovladač skutečně vyvolá pocit, jako kdybyste se zastavili a z jeho integrovaného reproduktoru se ozve ono hvízdnutí gumové podrážky bot o palubovku, prostě paráda!

Je samozřejmě důležité, jakou konkrétní hru hrajete a jak moc se rozhodli autoři efekty využít. Například Call of Duty je skutečně mazec a to, co se vám chvěje v ruce vám opravdu znepříjemňuje střelbu nebo dává dojem, že je nad vámi vrtulník. Ovšem třeba nový Spiderman má sice efekty v Dualsense také, ale vůbec na mě nepůsobí až tak zásadním dojmem. Samozřejmě nejlépe celý ovladač vyzkoušíte v předinstalované hře Astrobot, která vám ukáže, co vše Dualsense umí. Hra sama o sobě stojí za to a je to nejen skvělá ukázka toho, co dokáže Dualsense, ale také příjemná možnost, jak uvést do světa Playstationu a jeho ovládání i ty, kteří v životě žádnou hru nehráli. Dualsense je jednoznačne spolu s 3D Wireless Headsetem tím nejzajímavějším, co PS5 přináší po stránce inovací a rozhodně si jej zamilujete a kdyby náhodou ne, můžete efekty ovladače omezit nebo zcela vypnout.

PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset – jedním slovem neskutečné!

Podařilo se mi sehnat také zbrusu nová sluchátka PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset, která jsou aktuálně jedinou možností, jak využít zcela nový prostorový zvuk, jenž konzole nabízí. Pokud si PS5 pořídíte, pak si je rozhodně kupte taky. Je až neuvěřitelné, jak se Sony podařilo vytvořit cenově dostupná sluchátka, která dokážou plnohodnotně simulovat zvuk z domácího kina za desítky tisíc korun. Headset totiž nabízí prostorový zvuk a jak jsem psal, je jedinou možností, jak aktuálně tento zvuk, jenž vychází z konzole, slyšet. Domácí kina zatím nejsou s PS5 kompatibilní a Sony plánuje vydat aktualizaci svého software, díky které dostanete prostorový zvuk i do domácích kin a dalších sluchátek simulujících 5.1 nebo 7.1 až v příštím roce.

Sluchátka vás skutečně dokážou extrémním způsobem pohltit do hry, kdy máte pocit, že musíte každou chvíli otáčet hlavu, protože se něco děje nejen vedle vás nebo za vámi, ale také nad vámi nebo pod vámi. Pokud v Call of duty běžíte vodou, skutečně slyšíte jak ji vaše boty rozráží pod vámi a naopak nad vámi duní zvuk rotoru helikoptéry. Zážitek je neuvěřitelně realistický a sluchátka mi připadají snad to nejlepší, co je s PS5 spojeno. Spojení PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headsetu a Dualsense ovladače vám přináší z celé konzole zcela jiný zážitek a budete se cítit skutečně mnohem víc vtaženi do děje. Pro mě osobně je právě Headset tím, co miluju na PS5 nejvíc a je to věc, která mě dokáže víc vtáhnout do hry než nějaká virtuální realita.





Samotná sluchátka pak sedí na hlavě velmi pohodlně, což je dáno především tím, že jsou určena primárně k poslechu v době, kdy sedíte na gauči. Běhat s nimi po domě rozhodně nechcete, protože by vám velmi rychle spadla, pokud však sedíte a hrajete, je i dlouhodobé nošení velmi pohodlné. Co se týká výdrže baterie, tak se reálně dostáváte na nějakých 10 až 12 hodin poslechu, což dle mého názoru není vůbec špatné a i když jsem se v zahraničí setkal s negativním hodnocením výdrže, osobně si myslím, že pokud mohu 12 hodin v kuse hrát a pak zkrátka jen sluchátka zapojím přes USB do konzole a ony se za dvě hodiny opět nabíjí, tak není příliš co řešit. Sluchátka mají na pravém náušníku řadu tlačítek, díky kterými máte možnost ovládání hlasitosti, vypnutí/zapnutí mikrofonu, vypnutí samotných sluchátek, která se však vypnou i automaticky, pokud na to zapomenete a také možnost zvolit poměr zvuku mezi sluchátky a ovladačem.

Jedinou negativní věcí je zpracování samotných plastů. Zatímco náušníky jsou z koženky a sedí na uších velmi pohodlně a jejich zpracování není moc co vytknout, pak samotný plast spojující oba náušníky nepůsobí zrovna prémiovým dojmem. Pokud se chováte jako člověk a nebudete s nimi nějak házet nebo něco podobného, pak vám asi vydrží na věky, ovšem pokud je vám patnáct a chováte se jako dítě, pak je možné, že si sluchátka dřív nebo později rozbijete hlavně díky tomu, že Sony vcelku šetřilo na použitých materiálech.

Pokud máte PS5, pak je PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset téměř nutností. Aktuálně se navíc jedná o jedinou možnost, jak okusit zvuk Sony Tempest 3D AudioTech, kterým PS5 disponuje a jak si vychutnat hry tak, jako nikdy předtím. Pro mě, jak je již řečeno, se jedná o jednu z nejzjaímavějších věcí na samotném PS5.

Resumé

O PS5 se toho dá napsat mnohem, ale mnohem víc a tento článek rozhodně neměl za cíl udělat nějaký detailní rozbor toho, co vše konzole umí a neumí, ale spíše se na ni podívat pohledem běžného hráče, který ji má skutečně pouze na to, aby mohl relaxovat ve volném čase. A jako takového mě vlastně nenapadá žádný racionální důvod, proč si PS5 nekoupit, pokud chcete hrát nejnovější hry v téměř stejné kvalitě jak na počítači a nechcete utrácet zbytečně desítky tisíc za to, abyste měli myš a klávesnici.

Navíc tím, že jsem napsal tento článek na LsA, pak věřím, že se málokterému čtenáři bude chtít si kromě Macu nebo MacBooku pořizovat ještě další počítač na hraní her. Spojení Macu na práci a PS5 na hraní her je podle mě ideální volbou. Pamatujte však na to, že zatímco konzole sama o sobě je skutečně perfektní, budete k ní potřebovat také dostatečně kvalitní televizor, abyste si vše vychutnali nejlépe, jak je to jen možné. Pokud se rozhodnete investovat zároveň i do televizoru nebo již takový doma máte, pak není zřejmě co řešit. Tedy vlastně až na to, kde PS5 aktuálně sehnat.

Playstation 5 si můžete předobjednat přímo zde.