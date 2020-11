Vybíráme nejlepší televize pro PS5 a Xbox Series X

Jaké je ta nejlepší televize pro PS5 a Xbox Series X? To je otázka, která zajímá většinu nových majitelů konzolí nové generace. Pokud jste totiž naposledy kupovali nový televizor s příchodem PS4 a Xbox One, pak věřte, že nyní budete muset sáhnout po něčem trošku novějším, abyste využili všeho, co nové konzole dovedou. Pojďme se podívat na to, jaké jsou nejdůležitější vlastnosti, které by měla vaše nová televize pro PS5 nebo Xbox Series X nabízet. Na úvod pak chceme zdůraznit, že se jedná o vlastnosti, díky kterým konzoli využijete na 100 %, nikoli o vlastnosti, jenž jsou nutné pro samotné propojení konzole s televizorem.

4K jako absolutní základ

Tím, co definuje nové konzole kromě rychlosti načítání obsahu, je především rozlišení a frekvence. Obě next generation konzole, tedy jak Xbox Series X, tak i PS5, podporují 4K při 120 fps. Rozlišení 4K je v současné době již v podstatě standard a pokud chcete kupovat novou konzoli, pak je vyloženě hloupost připojit ji k televizoru, který 4K nezvládá. Samozřejmě s rozlišením jde ruku v ruce také velikost televizoru, respektive jeho úhlopříčka. Záleží především na tom, v jaké vzdálenosti od televize sedíte. Například pro 65″ televizor s úhlopříčkou 162 cm je nejlepší vzdálenost 2,7 metru. Vždy se tedy podívejte nejen na to, že má televizor 4K, ale především pak na to, jak velký jej skutečně potřebujete.

4K rozlišení je vždy definováno rozlišením v počtu pixelů. Počet pixelů pro 4K je pak stejný u TV s úhlopříčkou 195cm jako s úhlopříčkou 162cm nebo ještě menší. Důležité je tedy pamatovat na to, že neplatí „čím větší televize, tím lepší“. Pokud totiž budete mít velký televizor a budete u něj sedět blíž než výrobce doporučuje, pak vás ani 4K rozlišení nezachraní a vy zkrátka budete schopni jednotlivé pixely rozeznat, jelikož pixelů je na televizoru stále stejné množství a s větší úhlopříčkou televize se také zvětšuje jejich velikost. Jednoduše řečeno, pokud si vezmete obdélník, který má úhlopříčku 100 centimetrů a zaplníte jej 3840×2160 pixely, tedy 8 294 400 pixely a vezmete si obdélník, který má úhlopříčku 200 centimetrů a opět jej zaplníte 8 294 400 pixely, pak je vám zcela jasné, kde budou pixely umístěné hustěji. Záleží tedy především na tom, jak daleko od televizoru sedíte. Na ideální velikost televize vzhledem ke vzdálenosti od ní se můžete podívat například zde.

120Hz – volba do budoucna

Kromě samotného rozlišení, které zaručuje detailnější zobrazení, přichází nové konzole také s podporou až 120 snímků za vteřinu. Jednoduše by se dalo říct, že čím větší počet snímků dokáže konzole a vaše televize zobrazit, tím plynuleji hra vypadá. Vývojáři jsou však teprve na začátku tvorby her pro nové konzole, a ještě se s nimi nedokázali naučit pracovat tak dokonale, aby každá hra mohla využít 120 fps při 4K. V nejbližších dvou letech se tedy setkáme s tím, že vývojáři buď nabídnou 4K při 60 snímcích nebo sáhnou po 120 snímcích při nižším rozlišení, které bude televizor do 4K upscalovat. Případně si pak při některých hrách můžete vybrat, zda chcete plynulejší obraz nebo vyšší kvalitu. Hry, které aktuálně zvládají 4K při 120 snímcích za vteřinu na nových konzolích pak spočítáte doslova na prstech jedné ruky.

Hnát se za tím, aby televizor za každou cenu podporoval 100, respektive 120Hz je z mého pohledu aktuálně nesmysl. Pokud počítáte s tím, že vám televizor vydrží až do doby, než se na trhu objeví PS6 a nová generace Xboxu, pak je velmi pravděpodobné, že zhruba od poloviny životního cyklu PS5 a Xbox Series X se již hry s 4K a 120fps budou objevovat čím dál tím častěji. Rozhodně bych však aktuálně 120hz nepovažoval za to nejdůležitější, na co se u nové televize dívat.

HDMI 2.1 vs HDMI 2.0

Můžete mít tu nejlepší televizi na světě, která podporuje všechny nejnovější zobrazovací standardy, ovšem bez správného připojení je vám naprosto k ničemu. Ruku v ruce se zobrazením jde totiž také to, v jaké kvalitě jste schopni dostat obraz z konzole do televize. Aktuálně se již téměř nesetkáte s jiným standardem, než je HDMI 2.0 nebo HDMI 2.1. Výjimečně se pak můžete setkat také s HDMI 1.4. Televizor s HDMI 1.4 však rozhodně nekupujte a vyhněte se mu obloukem. I když by vám takový televizor zaručoval zobrazení 4K, bohužel přes HDMI 1.4 do televizoru 4K nedostanete a tak si můžete 4K pouštět tak maximálně z vestavěných aplikací přímo v televizoru.

Rozdíl mezi HDMI 2.1 a HDMI 2.0 je především v množství dat, která je schopen ten či onen port propustit. HDMI 2.1 dokáže propustit až 42,6 Gbps, zatímco HDMI 2.0 zvládá „pouze“ 14.4 Gbps. Jak sami tušíte, abyste využili maximální potenciál nových konzolí, potřebujete HDMI 2.1. Jednoduše řečeno, pokud máte na televizoru HDMI 2.0, pak přes něj můžete dostat maximálně 4K při 60Hz s HDR. Větší frekvence nebo rozlišení bohužel není podporováno a i kdyby vaše televize uměla zobrazit 100K rozlišení, vy jej do ni nemáte z konzole jak dostat.

HDMI 2.1 pak zvládá až 10K rozlišení při 120Hz, HDR a také VRR, což je jedna z nejdůležitějších funkcí, které pro nové konzole využijete. Abyste si mohli zahrát hry ve 4K při 120Hz s HDR a VRR, potřebujete HDMI 2.1. Na druhou stranu je velmi důležité pamatovat na to, že v nejbližších dvou letech se her, které podporují tuto kvalitu zobrazení, objeví na trhu velmi omezené množství a povětšinou se navíc bude jednat o plošinovky, adventury a podobné, ne příliš akční hry. Pokud kupujete televizor na 5 až 7 let, pak bych osobně sáhl po tom, jenž nabízí HDMI 2.1. Pokud se jej chystáte za dva roky vyměnit, rozhodně vám stačí HDMI 2.0. HDMI 2.1 se pak nehodí jen pro nové konzole, ale například také pro Apple TV 4K, která podoruje HDR, 120Hz a 4K rozlišení, navíc s Dolby Vision.

VRR

Velkou novinkou, kterou obě nové konzole nabízí je takzvaná variabilní obnovovací frekvence neboli VRR. Nejdůležitější vlastností této technologie je eliminace trhání obrazu v horizontu. K trhání obrazu může docházet ze dvou důvodů. K trhání obrazu, díky kterému vidíme propad snímků a máme pocit, že se hra seká dochází zejména v momentech, kdy je scéna příliš náročná a grafický čip si s ní nedokáže poradit. Konzole pak nedokáže stabilně nabídnout 60 nebo 120 snímků za vteřinu a dochází k tomu, že počet snímků je jiný než obnovovací frekvence samotné televize. Díky VRR dokáže televizor přizpůsobit okamžitě obnovovací frekvenci počtu snímků, které dostává z konzole a díky tomu dokáže i v momentě, kdy poklesne počet snímků za vteřinu udržet obraz plynulý. Pozor, samotná přítomnost HDMI 2.1 automaticky neznamená, že televizor disponuje také VRR. To si raději ověřte přímo v specifikacích konkrétního modelu.

HDR změní váš pohled na věc

Jak Xbox Series X, tak i Playstation 5 podporují HDR 10 a Xbox pak také Dolby Vision. Právě HDR, tedy takzvaný High Dynamic Range, je jednou z klíčových vlastností, díky kterým se vás obraz pohltí. Jednoduše řečeno, je pro plastičnost a hloubku obrazu důležité, aby televizor dokázal zobrazit tu nejčernější černou barvu, ty nejsytější barevné tóny a tu nejsvětlejší bílou. Jen tak dokážete mít z obrazu skutečně plastický dojem s hloubkou. HDR je klíčové nejen pro to, abyste měli z hraní co nejlepší zážitek, ale také proto, abyste byli ve hrách co nejúspěšnější. Právě HDR vám totiž zaručuje rozpoznání jednotlivých prvků i ve velmi tmavých scénách. HDR oceníte nejen v tmavých koutech při střílečkách, ale také například při Rallye, kde se střídá stín stromů s prosvítajícím ostrým sluncem. Díky HDR je vše mnohem realističtější. Pokud byste se rozhodli, že nepotřebujete nic jiného, pak právě HDR by mělo být tím jediným, co od své nové televize rozhodně chcete. Navíc HDR a Dolby Vision nabízí i filmy v iTunes a podporuje jej Apple TV 4K.

Tím nejlepším, po čem v oblasti HDR aktuálně můžete sáhnout je HDR10+. Rozdíl mezi HDR a HDR10+ je v tom, že zatímco HDR/HDR10 upravuje obraz podle statických metadat, HDR10+ upravují obraz podle dynamických Metadat. HDR tedy jednoduše řečeno upravuje data pro celý film nebo celou hru stejně podle scény s nejvyšší úrovní jasu. Zatímco u HDR10+ dochází k upravování obrazu dle jednotlivých scén, díky čemuž je zaručeno nejlepší zobrazení v průběhu celého filmu nebo videohry. U klasického HDR pak může dojít k tomu, že některé scény jsou příliš tmavé nebo příliš jasné.

Na co si dát pozor při koupi

Při koupi televizoru nikdy nespoléhejte na to, že pokud má například HDMI 2.1, automaticky má také panel schopný přehrát 4K a 120Hz. Často se stává, že výrobce použije špičkový panel, který zvládá nejnovější standardy, ale bohužel již nepoužije nejnovější HDMI 2.1 a vy se tak s využitím samotného zobrazovacího panelu naplno můžete rozloučit. Dejte si vždy velmi dobrý pozor na to, aby televizor splňoval vše, co od něj očekáváte a nastudujte si podrobně veškerou jeho technickou dokumentaci. Pokud chcete dostat ze své konzole skutečně to nejlepší, co je aktuálně možné, pak musí mít váš televizor následující: HDMI 2.1, HDR, 4K, 120Hz a VRR.