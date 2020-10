Jak hrát hry z Xboxu na iPhone? To je otázka, kterou si dlouhodobě pokládají mnozí fanoušci herní konzole od Microsoftu. Zatímco Sony už svou oficiální aplikaci pro streamování herního obsahu z konzole PlayStation na iPhony a iPady má, Microsoft s nasazením podobné vychytávky dlouho vyčkával. To se však nyní konečně mění, jelikož uvolnil pro svou iOS a iPadOS aplikaci Xbox dlouho očekávaný update, který právě streamování herního obsahu z konzole do iPhonu či iPadu umožňuje. Jak na to?

Streamování herního obsahu z Xboxu do iPhonu či iPadu je naprosto jednoduché. Stačí k tomu totiž jen aktualizovat mobilní aplikaci na verzi 2009.1009.1918 (což v případě iPhonu XS znamená update o velikosti 91,3 MB), potažmo si jí na iPhone stáhli a spárovali s vaší herní konzolí. Jakmile tak učiníte, můžete de facto hned začít hrát. Je nicméně potřeba zmínit, že pro hraní je samozřejmě nutný přístup k internetu s tím, že nejste limitováni jen WiFi připojením, ale využít lze i mobilní data. To jinými slovy znamená, že hry nainstalované na vašem Xboxu můžete hrát de facto kdekoliv, kde jste schopni chytat solidní internetové připojení, což je rozhodně super. Konzole ale musí být v takovém případě nastavena do Instant-On módu, aby byla přes internet spustitelná. Zároveň je potřeba zdůraznit, že je pro hraní potřeba herní ovladač, který přes Bluetooth připojíte ke svému iPhonu či iPadu. Bez něj si své oblíbené tituly neužijete.

V redakci jsme si novinku zatím vyzkoušeli jen na pár desítek minut a to jak na mobilních datech (konkrétně na LTE síti), tak i na 5 GHz WiFi a musíme uznat, že se jí Microsoftu podařilo dotáhnout na velmi solidní úroveň. Hry totiž jedou plynule a bez jakékoliv výraznější odezvy, což oceníte zejména u stříleček či podobných rychlých her. Čas od času se sice stalo, že nám na sekundu vypadl například zvuk, ale jednalo se o jediný zádrhel, se kterým jsme se zatím potkali. S ohledem na tyto skutečnosti se tak dá říci, že je oficiální aplikace od Microsoftu v současnosti tou nejlepší možností, jak si hry z Xboxu na iPhonech a iPadech zahrát, jelikož běží spolehlivěji než například aplikace OneCast. Té však hraje do karet zase to, že je dostupná i na Macu a Apple TV.