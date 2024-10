Bezpečnostní experti varují před Temu: Osobní data v ohrožení, škodlivé výrobky i otrocká práce

Internetové tržiště Temu se těší velké oblibě. Není se čemu divit – všudypřítomné reklamy, pestrá paleta zboží a až neuvěřitelně nízké ceny zajišťují prodejcům obzvlášť v současné nelehké době stoprocentní úspěch. Odborníci na bezpečnost ale dlouhodobě varují, že za pohádkově levné zboží můžete ve skutečnosti zaplatit mnohem vyšší daň. Co se skrývá za levnými nákupy v Temu a proč před platformou varuje jak Evropská unie, tak i Bezpečnostní informační služba?

Nákupní platforma Temu se velice rychle vyšvihla mezi ty nejúspěšnější ve svém oboru. Není se čemu divit – nakoupíte zde snad vše, nač si vzpomenete, a navíc za směšně nízké ceny. Kromě toho Temu také často nabízí lákavé výhody. Temu je však čím dál více trnem v oku nejen běžným internetovým obchodníkům, ale také odborníkům na bezpečnost. Nízké ceny nabízeného zboží jsou navíc vykoupeny až nelidskými podmínkami, kterým musí čelit zaměstnanci. Proč byste se Temu měli raději vyhnout?

Zákaznický servis? Rovnou na něj zapomeňte

Jednu z hlavních nevýhod Temu řada zákazníků již zakusila na vlastní kůži. Jedná se o prakticky nulovou šanci na reklamaci, výměnu zboží nebo dokonce vrácení peněz. Temu je asijská firma, vztahují se na ni zcela jiná pravidla, a i kdybyste se svých práv zkoušeli domoci prostřednictvím ČOI nebo jiných institucí, působících v Evropě, měli byste smůlu. Samozřejmě se najdou výjimky, ale obvykle platí, že se snahou o reklamaci můžete v případě Temu raději rovnou zapomenout.

Co se skrývá za nízkými cenami Temu?

Důvod extrémně nízkých cen na Temu odradí od dalších nákupů asi většinu lidí. Za výhodnými cenami se skrývá nejen dětská práce, nelidské podmínky – ve kterých navíc často pracují různým způsobem znevýhodněné osoby, panující na pracovištích, a nekvalitní, laciné materiály, ale především štědré a dobře promyšlené dotace od čínské vlády. Právě tyto dotace jsou navíc podle odborníků důvodem, proč si Temu může dovolit nabízet zákazníkům dopravu zdarma nebo za minimální cenu. Velkorysé dotace zvýhodňují Temu ještě v jedné oblasti – platforma si může dovolit platit za reklamu mnohem vyšší částky než „nedotovaní“ prodejci, což má za následek vyšší ceny za reklamy. Temu navíc také své náklady snižuje mimo jiné tím, že neplatí daně, clo, ani poplatky za zpracování obalových odpadů. U prodávaného zboží prakticky nemáte žádnou záruku kvality ani bezpečnosti – a Evropská komise již v současné chvíli požádala Temu o objasnění porušování zásad v tomto směru. Temu totiž podle EK nijak nepředchází případnému prodeji škodlivých, nebezpečných či nelegálních výrobků, a podniká v této oblasti jen minimální nebo dokonce žádné kontroly.

Data v cizích rukou a úpadek českého trhu

Je až překvapivé, s jakou lehkomyslností někteří zákazníci odevzdávají Temu svá osobní data, aniž by se starali o to, jak s nimi vlastně bude naloženo. Zatímco na území Evropské unie platí poměrně jasná a přísná pravidla, co se týče zpracování dat, a navíc není těžké si tato pravidla dohledat, u čínských prodejců je situace o poznání složitější. Čínské firmy a organizace totiž musí podle tamních zákonů spolupracovat s tamní vládou a zpravodajskými službami, což se vztahuje na sběr a odevzdávání citlivých dat včetně údajů o platebních kartách.

Kvůli Temu je v ohrožení také podnikání řady tuzemských firem. Vzhledem k tomu, že na Temu lze sehnat opravdu téměř vše od kosmetiky přes oblečení až po elektroniku a doplňky do domácnosti, začíná čínskou konkurenci bolestivě pociťovat spousta místních podnikatelů a firem napříč všemi oblastmi.

Konec Temu v Čechách?

Jednání Evropské komise a dalších orgánů s nákupní platformou Temu bude náročnou a především dlouhodobou záležitostí. V současné chvíli by již Temu mělo Evropské komisi odevzdat veškeré podklady ohledně zamezení prodeje nelegálních výrobků. Na základě těchto podkladů pak bude EK rozhodovat o případném dalším postupu. Výsledky jsou nejisté. Mohou mít podobu sankcí, omezení, a pokud se problémy s Temu budou opakovat, může dojít i k zákazu provozování platformy na území EU.