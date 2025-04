iOS 18.4 rozbil CarPlay! Uživatelé hlásí masivní problémy s připojením i další trable

Přešli jste v uplynulých dnech na iOS 18.4 a záhy jste se po usednutí do auta setkali s problémy s Apple CarPlay? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu – nejste totiž v žádném případě sami. Diskuzní fóra i sociální sítě totiž plní v posledních dnech čím dál tím víc příspěvků naštvaných jablíčkářů, kteří hlásí, že jim tento update částečně či dokonce zcela vyřadil z provozu CarPlay.

iOS 18.4 způsobil podle všeho v CarPlay celou sérii nejrůznějších chyb počínaje menšími typu nezobrazování informací o právě přehrávané hudbě na digitální přístrojové desce vozu a konče neustálým odpojováním telefonu od vozu či úplnou nemožností připojení iPhonu k autu. Bohužel, v tuto chvíli se nezdá, že by existovalo jednoduché řešení, jak celou záležitost vyřešit. I poté, co se uživatelům podaří CarPlay opětovně připojit, se u nich totiž zpravidla chyba vyskytne znovu. Totéž pak platí ve chvíli, kdy telefon ze softwaru vozu odstraní, aby jej do něj následně nahráli coby „nový“. Chyby se bohužel neustále opakují a je jen na Applu, kdy přijde s jejich opravou. Bohužel, v tuto chvíli není absolutně jasné, kdy se tak stane, jelikož ten se zatím k problému nevyjádřil.