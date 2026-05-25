Apple rozšiřuje zdravotní funkce Watch a AirPods

Apple oznámil další důležitou expanzi svých nejnovějších zdravotních funkcí. Novinky se týkají chytrých hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods Pro. Postupné uvolňování těchto možností v jednotlivých státech (bohužel) vždy závisí na složitém schvalování místními regulačními úřady. Nyní se ale dočkaly hned tři velké trhy a to jen pár dní poté, co bylo například sluchadlo spuštěno i v České republice.
Sluchadlo pro Itálii a tlak pro Tchaj-wan
Revoluční funkce naslouchátka pro sluchátka AirPods Pro 2 a 3 je nově plně dostupná v Itálii. Lidé se zhoršeným sluchem tak mohou svá sluchátka využít jako plnohodnotnou certifikovanou pomůcku. Majitelé Apple Watch na Tchaj-wanu se zase konečně dočkali notifikací na vysoký krevní tlak. K fungování této funkce potřebují alespoň model Series 9 nebo Ultra 2.
Indie vítá detekci spánkové apnoe
Největší vlna novinek aktuálně ale míří na indický trh. Tamní uživatelé nově získávají přístup ke komplexnímu testu sluchu a upozorněním na nebezpečnou spánkovou apnoi. K detekci nepravidelného dýchání ve spánku jim přitom postačí kromě nejvyšších modelů hodinek i dostupnější varianta Apple Watch SE 3. Šéf jablečného marketingu Greg Joswiak vzápětí potvrdil, že vybrané zdravotní funkce Applu momentálně fungují ve více než 160 zemích světa.
Pomalé uvolňování zdravotních novinek napříč trhy sice uživatele často štve. Přísné lokální certifikace ale představují pro podobně citlivá data naprostou nutnost. Apple díky postupnému zapínání těchto funkcí dle mého nenápadně a velmi chytře buduje z běžné spotřební elektroniky plnohodnotné zdravotní pomocníky. Ačkoli by se to mohlo dít rychleji.