Nevyhovuje vám vzhled hodin na iPhonu? Změnit je můžete během pár sekund

Uzamčená obrazovka je jedna z věcí, na kterou se na iPhonu díváme nejčastěji. Přesto spousta lidí vůbec netuší, že si může vzhled času a data poměrně výrazně upravit. Apple totiž nabízí možnost měnit nejen styl písma, ale i barvu nebo celkové rozložení některých prvků.
Nejde přitom o žádné složité nastavení schované hluboko v systému. Vše zvládnete přímo z uzamčené obrazovky a změny se projeví okamžitě.
Jak upravit hodiny na zamčené obrazovce
Nejprve aktivujte uzamčenou obrazovku iPhonu. Poté na ní podržte prst, dokud se neobjeví nabídka úprav tapety a widgetů.
Dole klepněte na Přizpůsobit a následně vyberte Uzamčená obrazovka. Jakmile se otevře editor, stačí klepnout přímo na zobrazený čas.
V tu chvíli se zobrazí nabídka stylů. Můžete změnit typ písma, tloušťku znaků i barevné provedení hodin. Některé varianty působí minimalisticky, jiné jsou výraznější a lépe čitelné například venku na slunci nebo při používání Always-On displeje.
Stejným způsobem lze upravit i datum nebo widgety pod hodinami.
Malá změna, která iPhone výrazně oživí
Přestože jde na první pohled jen o detail, změna vzhledu hodin dokáže iPhone vizuálně výrazně proměnit. Hodně záleží také na použité tapetě. Některé kombinace barev a fontů působí elegantně, jiné naopak více technicky nebo hravě.
Praktické je i to, že můžete mít vytvořeno více různých uzamčených obrazovek a mezi nimi přepínat podle nálady nebo situace. Jeden styl může být pracovní a minimalistický, druhý třeba barevnější na volný čas.
Apple v posledních verzích iOS dává personalizaci mnohem větší prostor než dřív a uzamčená obrazovka je toho dobrým příkladem. Pokud jste možnosti úprav ještě nezkoušeli, stačí pár minut a váš iPhone může působit úplně jinak.