Zavřít reklamu

Nevyhovuje vám vzhled hodin na iPhonu? Změnit je můžete během pár sekund

Vše o Apple
A. Amaya Tomanová
0

Uzamčená obrazovka je jedna z věcí, na kterou se na iPhonu díváme nejčastěji. Přesto spousta lidí vůbec netuší, že si může vzhled času a data poměrně výrazně upravit. Apple totiž nabízí možnost měnit nejen styl písma, ale i barvu nebo celkové rozložení některých prvků.

Mohlo by vás zajímat

Nejde přitom o žádné složité nastavení schované hluboko v systému. Vše zvládnete přímo z uzamčené obrazovky a změny se projeví okamžitě.

Jak upravit hodiny na zamčené obrazovce

Nejprve aktivujte uzamčenou obrazovku iPhonu. Poté na ní podržte prst, dokud se neobjeví nabídka úprav tapety a widgetů.

Dole klepněte na Přizpůsobit a následně vyberte Uzamčená obrazovka. Jakmile se otevře editor, stačí klepnout přímo na zobrazený čas.

V tu chvíli se zobrazí nabídka stylů. Můžete změnit typ písma, tloušťku znaků i barevné provedení hodin. Některé varianty působí minimalisticky, jiné jsou výraznější a lépe čitelné například venku na slunci nebo při používání Always-On displeje.

Stejným způsobem lze upravit i datum nebo widgety pod hodinami.

iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 2 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 2
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 1 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 1
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 3 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 3
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 4 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 4
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 5 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 5
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 6 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 6
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 7 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 7
iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 8 iPhone zmena fontu cas zamcena obrazovka 8
Vstoupit do galerie

Malá změna, která iPhone výrazně oživí

Přestože jde na první pohled jen o detail, změna vzhledu hodin dokáže iPhone vizuálně výrazně proměnit. Hodně záleží také na použité tapetě. Některé kombinace barev a fontů působí elegantně, jiné naopak více technicky nebo hravě.

Praktické je i to, že můžete mít vytvořeno více různých uzamčených obrazovek a mezi nimi přepínat podle nálady nebo situace. Jeden styl může být pracovní a minimalistický, druhý třeba barevnější na volný čas.

Apple v posledních verzích iOS dává personalizaci mnohem větší prostor než dřív a uzamčená obrazovka je toho dobrým příkladem. Pokud jste možnosti úprav ještě nezkoušeli, stačí pár minut a váš iPhone může působit úplně jinak.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.