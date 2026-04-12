Jak na uzamčené obrazovce iPhonu s iOS 26 nastavit hodiny ve stylu Liquid Glass

Apple s příchodem iOS 26 představil vůbec největší proměnu vzhledu systému od dob iOS 7. Nový designový jazyk s názvem Liquid Glass přináší jemně průsvitný efekt, který dodává ikonám, ovládacím prvkům i widgetům větší hloubku a dynamiku. Už na první pohled působí celý systém lehčeji, čistěji a moderněji.
Liquid Glass se ale netýká jen základních prvků rozhraní – jeho podoby se dočkaly i hodiny na uzamčené obrazovce. Ty tak můžete během pár sekund proměnit do elegantní „skleněné“ varianty, která dokonale zapadá do nového stylu iOS.
Jak na to
Změna hodin na uzamčené obrazovce je velmi jednoduchá:
- Na iPhonu aktivujte uzamčenou obrazovku.
- Dlouze stiskněte displej.
- Klepněte na možnost Přizpůsobit.
- Následně klepněte na čas zobrazený uprostřed obrazovky.
- V nabídce stylů vyberte volbu Sklo.
- Pokud chcete, doladíte si také barvu a typ písma.
- Potvrďte změny tlačítkem Hotovo.
Od této chvíle se vaše hodiny zobrazují v novém vzhledu Liquid Glass.
Styl Liquid Glass se totiž neomezuje jen na čas. Stejný vzhled získají také widgety pod hodinami, takže celá obrazovka působí jednotně a čistě. Stejně tak se proměnily i rychlé přístupy ve spodní části obrazovky, tedy například ikona fotoaparátu nebo svítilny. A průsvitný efekt se vztahuje i na oznámení, která díky tomu jemně prosvítají tapetou na pozadí.