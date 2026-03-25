iOS 26.4 přináší dvě nové možnost zkrocení efektů Liquid Glass

Apple v posledních verzích iOS poměrně výrazně pracuje s novým vizuálním stylem Liquid Glass, který přinesl výraznější světelné efekty, průhlednost a animace při práci s rozhraním. Pro někoho jde o zajímavé oživení systému, jiným ale může množství vizuálních efektů vadit. Právě na to reaguje připravovaná aktualizace iOS 26.4, která přidá dvě nové možnosti přizpůsobení.
Nejde o žádnou revoluci, ale o drobnosti, které dokážou systém zpříjemnit lidem citlivým na pohyb na displeji nebo blikání světelných efektů. Apple tím zároveň naznačuje, že s designem Liquid Glass dál experimentuje a postupně hledá rovnováhu mezi efektním vzhledem a komfortem při používání.
Nová volba omezení světelných efektů
První novinkou je zcela nové nastavení Reduce Bright Effects. Jak název napovídá, slouží k omezení zvýraznění a blikání, které se objevuje při interakci s některými prvky systému.
Typicky jde například o:
- rozsvícení tlačítek při klepnutí
- světelné zvýraznění kláves na systémové klávesnici
- drobné bliknutí při aktivaci některých ovládacích prvků
Na první pohled jsou to maličkosti, ale při dlouhodobém používání mohou být poměrně výrazné. Pokud máte citlivější oči nebo používáte telefon večer v tmavém prostředí, rozdíl je překvapivě znatelný. Možnost omezení najdete v Nastavení → Zpřístupnění → Zobrazení a velikost textu. Po zapnutí se světelné efekty Liquid Glass výrazně ztlumí a systém působí klidněji.
Upravená funkce omezení pohybu
Druhá změna se týká funkce Reduce Motion, která v iOS existuje už řadu let. V iOS 26.4 ji ale Apple upravil tak, aby spolehlivěji omezovala animace související právě s designem Liquid Glass.
V praxi jde hlavně o:
- menší množství přechodových animací
- klidnější otevírání aplikací
- omezení pohybových efektů v systému
Podle Applu by měla nová verze této funkce lépe reagovat na animace, které se do systému dostaly právě s Liquid Glass. Pokud jste tedy omezení pohybu používali už dříve a po přechodu na iOS 26 vám přišlo, že některé animace stejně zůstaly, tahle aktualizace by to měla vyřešit. Funkci najdete v Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb.
Apple zatím neumožňuje měnit vzhled Liquid Glass úplně volně. Občas se objevují spekulace, že v budoucnu by mohl přidat třeba posuvník intenzity efektů, který by si každý nastavil podle sebe. To by ale podle dostupných informací mohlo přijít až v některé z budoucích verzí systému. iOS 26.4 tak zatím jde spíš cestou drobných úprav. Přesto jde o změny, které mohou být užitečné. Každý totiž vnímá pohyb na displeji jinak a možnost systém trochu „zklidnit“ může být pro část uživatelů příjemným bonusem.