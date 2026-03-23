iOS 26.4 ještě víc zabezpečí váš iPhone! Ale jen, pokud jste to už sami neudělali

Apple se v posledních letech čím dál víc snaží přesvědčit uživatele, že bezpečnost není jen nějaká „volitelná věc navíc“, ale naprostý základ. A vypadá to, že s příchodem iOS 26.4 posune tuhle filozofii zase o kus dál. Nově totiž automaticky zapne funkci, kterou spousta lidí doposud spíš přehlížela, ale která v iOS rozhodně není jen tak pro nic za nic.
Řeč je o Stolen Device Protection nebo chcete-li o ochraně při krádeži zařízení, kterou Apple představil už začátkem roku 2024. Tehdy však šlo o čistě dobrovolnou záležitost a není se proto čemu divit, že ji řada uživatelů ignorovala – tím spíš, když tato funkce svým způsobem znepříjemní některé úkony i vám coby uživatelům. Apple však teď evidentně dospěl k tomu, že je třeba uživatele trochu postrčit správným směrem a nativně jí v iOS 26.4 zapíná.
Jakmile je tato ochrana aktivní a iPhone se ocitne mimo známá místa, jsou jeho vnitřní bezpečnostní mechanismy rázem striktnější. Najednou například nestačí znát odemykací kód pro přístup k citlivým věcem, jako jsou uložená hesla nebo platební karty, protože vše je podmíněný výhradně biometrikou přes Face ID nebo Touch ID. I kdyby vám tedy někdo telefon ukradl a znal PIN, stejně má smůlu.
Součástí funkce je navíc i bezpečnostní prodleva, která je ve výsledku možná ještě zajímavější. Pokud se totiž někdo pokusí změnit klíčové údaje, typicky heslo k Apple účtu, systém ho jednoduše „zabrzdí“ a nechá ho čekat (ve výchozím nastavení hodinu) a pak bude chtít celé ověření zopakovat přes biometriku. V praxi to znamená, že rychlé převzetí účtu po krádeži telefonu se stává výrazně složitější, ne-li prakticky nemožné.
Z popisu výše je vám tak asi jasné, že se jedná svým způsobem i o omezené pro vás, protože pokud se například klíčové údaje pokusíte změnit mimo „bezpečná místa“ (tedy například uložený domov), i vy na prodlevu narazíte. Na druhou stranu, situace, kdy je něco potřeba změnit opravdu rychle, nastávají relativně málokdy a tím spíš pak na místech, která iPhone nezná. Pravého majitele zařízení by tedy všechny tyto vychytávky měly na konci dne omezit minimálně, čehož jsem příkladem i já coby člověk, který kvůli práci mění telefony a nejrůznější nastavení v nich takřka na týdenní bázi. I tak jsem se ale za poslední roky dostal maximálně tak 3x do situace, kdy mi tento bezpečnostní prvek prodloužil něco, co jsem potřeboval v danou chvíli vyřešit. Nativní zapnutí této funkce v iOS 26.4 je tak rozhodně krok správným směrem.