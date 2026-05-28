Age of Empires II konečně dorazilo na Mac. Legendární strategie běží nativně na macOS

Pokud patříte mezi fanoušky real-time strategií, zbystřete. Jedna z největších klasik herní historie totiž konečně dorazila nativně na moderní Macy. Age of Empires II: Definitive Edition je nově dostupné pro macOS přes Steam a majitelé jablečných počítačů si tak mohou užít legendární budování říší bez nutnosti různých obcházek, streamování nebo hraní přes Windows.
Age of Empires II původně vyšlo už v roce 1999 a za více než čtvrt století si vybudovalo status jedné z nejmilovanějších strategií vůbec. Definitive Edition je přitom modernizovaná verze, která klasický základ posouvá do dnešní doby. Nabízí ostrou 4K grafiku, nové animace, vylepšení kvality života, přepracovaný soundtrack a samozřejmě i obsah, který se za roky kolem hry nabalil.
Součástí základního balíčku jsou rovnou také rozšíření Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes. Tím to ale nekončí. Pro hráče na macOS je dostupná i stále rostoucí nabídka DLC, od Return of Rome, které přenáší původní Age of Empires do enginu druhého dílu, až po The Last Chieftains zaměřené na středověké společnosti Jižní Ameriky.
Pro Mac je tohle rozhodně příjemná zpráva. Herní knihovna na macOS se sice v posledních letech pomalu zlepšuje, ale podobné klasiky s obrovským renomé mají pořád velkou váhu. Age of Empires II navíc není jen nostalgická záležitost pro pamětníky, ale hra, která má i dnes velmi aktivní komunitu a dokáže zabavit na desítky až stovky hodin. Age of Empires II: Definitive Edition pro macOS je dostupné na Steamu za 34,99 dolaru, 25,99 libry nebo 32,99 eura. Do App Store by pak měla hra dorazit v průběhu roku. Pokud jste tedy na Macu čekali na pořádnou strategickou klasiku, právě jste se dočkali.