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Apple vyhlásil nejlepší aplikace a hry roku. Tohle jsou letošní vítězové

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Těsně před blížící se vývojářskou konferencí WWDC odhalil Apple dvanáct nejlepších softwarových počinů, které si letos odnášejí prestižní ocenění Apple Design Awards. Z původních šestatřiceti pečlivě vybraných finalistů vzešlo šest vítězných aplikací a stejný počet her. Viceprezidentka pro vztahy s vývojáři Susan Prescott při této příležitosti uvedla, že oceněné tituly jsou pozoruhodným odrazem toho, jak tvůrci dokážou tvořit výjimečné zážitky a obohacovat lidem životy.

Důraz na grafiku, inovace i společenský přesah

Ocenění se udílelo v šesti specifických kategoriích. V sekci Inovace, která vyzdvihuje špičkové využití moderních jablečných technologií, jednoznačně zabodovala oficiální aplikace NBA pro sledování zápasů a herní titul Blue Prince.

Za nejlepší vizuální zpracování s nádhernou grafikou, perfektně prokresleným rozhraním a plynulými animacemi si odnesla cenu užitečná aplikace Tide Guide zaměřená na přílivové mapy. V herním světě v této kategorii s přehledem triumfoval Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.

Apple App Store Awards 2025 Mac Game of the Year Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Apple-App-Store-Awards-2025-Mac-Game-of-the-Year-Cyberpunk-2077-Ultimate-Edition
Apple M5 gaming Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 251015 Apple-M5-gaming-Cyberpunk-2077-Ultimate-Edition-251015
Cyberpunk 2077 on Mac Cyberpunk 2077 on Mac
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Radost z používání a intuitivní ovládání

Obrovský důraz se tradičně kladl také na společenský přesah, kde sekci Sociální dopad suverénně ovládla zpravodajská aplikace Primary a netradiční hra Consume Me. V kategorii Inkluze porotu nejvíce oslovil výukový hudební nástroj Guitar Wiz spolu s oddechovou hrou Pine Hearts.

Zážitek plný radosti uživatelům podle Applu nejlépe zprostředkuje originální aplikace grug a titul Is This Seat Taken. Výčet uzavírá ocenění za perfektní interakci, které si vysloužila aplikace Moonlitt sledující fáze měsíce a hříčka Sago Mini Jinja’s Garden.

Osobně mě vždy velmi baví sledovat obrovský rozptyl těchto cen, protože vedle ohromných projektů typu Cyberpunk dokáže uspět i zcela nenápadná nezávislá tvorba.

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