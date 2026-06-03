Apple vyhlásil nejlepší aplikace a hry roku. Tohle jsou letošní vítězové

Těsně před blížící se vývojářskou konferencí WWDC odhalil Apple dvanáct nejlepších softwarových počinů, které si letos odnášejí prestižní ocenění Apple Design Awards. Z původních šestatřiceti pečlivě vybraných finalistů vzešlo šest vítězných aplikací a stejný počet her. Viceprezidentka pro vztahy s vývojáři Susan Prescott při této příležitosti uvedla, že oceněné tituly jsou pozoruhodným odrazem toho, jak tvůrci dokážou tvořit výjimečné zážitky a obohacovat lidem životy.
Důraz na grafiku, inovace i společenský přesah
Ocenění se udílelo v šesti specifických kategoriích. V sekci Inovace, která vyzdvihuje špičkové využití moderních jablečných technologií, jednoznačně zabodovala oficiální aplikace NBA pro sledování zápasů a herní titul Blue Prince.
Za nejlepší vizuální zpracování s nádhernou grafikou, perfektně prokresleným rozhraním a plynulými animacemi si odnesla cenu užitečná aplikace Tide Guide zaměřená na přílivové mapy. V herním světě v této kategorii s přehledem triumfoval Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.
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Radost z používání a intuitivní ovládání
Obrovský důraz se tradičně kladl také na společenský přesah, kde sekci Sociální dopad suverénně ovládla zpravodajská aplikace Primary a netradiční hra Consume Me. V kategorii Inkluze porotu nejvíce oslovil výukový hudební nástroj Guitar Wiz spolu s oddechovou hrou Pine Hearts.
Zážitek plný radosti uživatelům podle Applu nejlépe zprostředkuje originální aplikace grug a titul Is This Seat Taken. Výčet uzavírá ocenění za perfektní interakci, které si vysloužila aplikace Moonlitt sledující fáze měsíce a hříčka Sago Mini Jinja’s Garden.
Osobně mě vždy velmi baví sledovat obrovský rozptyl těchto cen, protože vedle ohromných projektů typu Cyberpunk dokáže uspět i zcela nenápadná nezávislá tvorba.