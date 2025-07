Zahráli jsme si Cyberpunk 2077 na nejslabším podporovaném Macu a jsme nadšeni!

Minulý čtvrtek uvolnilo polské studio CD Projekt RED po dlouhém čekání macOS verzi ikonické akční řežby Cyberpunk 2077 a to hned v Ultimate edici – tedy se všemi přídavky, které se hrou doposud vyšly. A jelikož jsem jednak velký milovník titulů právě od CD Projekt RED a jednak mě velmi zajímalo, jak na Macu tato herní pecka poběží, neváhal jsem ani minutu a Cyperpunk 2077 začal takřka hned po vydání testovat. A po pár dnech intenzivního hraní (tímto bych se rád omluvil své manželce za můj víkendový útlum) musím říci, že jsem z portu opravdu nadšený!

Screenshot

Když vývojáři z CD Projekt oznámili datum vydání Cyberpunku 2077, nejednoho jablíčkách zaujali tím, že titul poběží na všech Macích osazených čipem Apple Silicon, přičemž jediným omezením je 16GB operační paměti. Jinými slovy, přislíbili podporu i u Maců vydaných na podzim 2020 v první vlně přechodu Applu na vlastní čipové řešení. Právě rozsáhlá podpora i u slabších „želez“ velmi zaujala i mě a to natolik, že jsem se rozhodl otestovat, jak poběží hra na tom „nejhorším“, na čem si ji můžete zahrát. Řeč je konkrétně o MacBooku Air M1 z roku 2020, který dokonce ani nedisponuje aktivním chlazením a tedy by se měl u titulu dost zapotit. Realita je ale taková, že tomu tak vůbec není.

Čeština, kam se podíváš

První velmi pozitivní věc, které si u Cyberpunku 2077 na macOS všimnete, je bezesporu fakt, že je v češtině a to navíc nejen v rámci titulků, ale i textů přímo ve hře. Když tedy například projíždíte celní kontrolou při vjezdu do Night City, holografické nápisy nad celnicí jsou kompletně v češtině, stejně jako rozhraní pro hackování a tak podobně. Pokud tedy nevládnete úplně dobrou angličtinou, nemusíte zoufat – minimálně po textové stránce pro vás bude hra opravdu přívětivá.

Screenshot

Co se týče nastavení grafiky, k dispozici jsou sice rozsáhlé možnosti úprav, nicméně nejlepší volbou je nechat vše na hře samotné, potažmo na vývojářích a hrát při nastavení „Pro tento Mac“. To vám totiž zaručí nejlepší poměr grafiky v kombinaci s celkovou plynulostí a tedy ve výsledku tu nejlepší možnou hratelnost. Já tak hrál na MacBooku Air M1 víceméně celou dobu a to jednoduše proto, že ač jsem si s grafickými nastaveními různě hrál, vždy jsem narazil na nějaký ten neduh, který mě přiměl se k nativnímu řešení vrátit. Ono je ale ve výsledku opravdu tou nejlepší volbou, takže není moc nad čím přemýšlet.

Screenshot

Stabilnější FPS jsem snad ještě neviděl

Co ono nastavení „Pro tento Mac“ v případě Airu M1 znamená? Že vám hra poběží v rozlišení 1440 x 900 pixelů při 30fps. To sice nemusí být na první pohled úplně hitparáda, ale upřímně řečeno, budete-li hrát „jen“ na 13“ monitoru vašeho MacBooku, toto rozlišení vám bude naprosto dostačovat. Co se pak týče snímkové frekvence, která je u akčních titulů z pohledu první osoby důležitá, ta by na vyšší hodnotě sice potěšila, ale zcela upřímně, i na 30fps se hraje Cyberpunk opravdu krásně. A co víc, hra běží na 30fps zcela stabilně prakticky po celou dobu hraní! Ať už tedy děláte sebevětší šílenost, snímková frekvence nemá tendenci padat a pokud přeci jen, bavíme se o pádu na 29,84 snímků za vteřinu, z čeho se podle terminálového ukazatele vytíženosti vrátí naprosto hned na 30 fps.

Právě díky skoro až neuvěřitelné stabilitě snímkové frekvence si tak ve výsledku člověk hru opravdu užije a necítí, že by jej 30 fps jakkoliv limitovalo. Pokud by vám přeci jen tato snímková frekvence nestačila, lze jí v nastavení samozřejmě navýšit, byť za cenu zhoršení dalších grafických aspektů hry, což za mě úplně optimální cesta není. Nicméně lze to a je jen na vás, zda tuto možnost využijete.

Pokud se rozhodnete hrát na větším displeji, kdy svůj Mac připojíte k externímu monitoru, samozřejmě je třeba počítat s tím, že nižší rozlišení zde může bít do očí trochu víc, stejně jako snímková frekvence. Jasně, koukat se na to bude o něco hůř, ale zde je za mě velmi důležité brát v potaz fakt, že Macy jednak nikdy nebyly stroje hráčům zaslíbené a tudíž jste si ani Air M1 (potažmo jiný Mac s Apple Silicon) nekupovali coby herní počítač, ale hrát na něm asi budete spíš příležitostně coby výplň času. A jednak hlavně to, že bavíme o hraní na počítači, který seženete v použitém stavu za 14 290 Kč, což je +- cena PS5 či Xboxu Series X, na kterých ale můžete jen hrát a nikoliv pracovat a tak podobně.

Co tím chci říci? Že je za mě zcela omluvitelné, že u slabších Maců prostě Cyberpunk 2077 neběží ve vyšších grafických nastaveních, protože ještě před pár lety jsme nejspíš ani neočekávali, že si něco takového vůbec na podobných strojích zahrajeme. A jakožto „doplněk“ nebo chcete-li další možné využití Macu je Cyberpunk 2077 i na starších Macích víc než dobrá volba.

Screenshot

Při připojení k většímu displeji je třeba omluvit nedostatky

Vraťme se ale ještě zpět k připojení k většímu monitoru. Já tuto možnost zkoušel na 32“ 4K displeji LG a ač mi ze začátku určitá mírná rozmazanost detailů v porovnání se 13“ displejem Airu M1 vadila, po pár minutách jsem ji přestal rychle vnímat a naplno se ponořil do pohlcujícího gameplaye, který je prostě fantastický. A to píšu jakožto člověk, který je zvyklý hrát na 65“ OLED televizi LG v kombinaci s Xboxem Series X až ve 120 fps (u určitých her). I přesto musím říci, že vyřádit se v Cyberpunku na MacBooku Air M1 nejenže jde, ale jde to opravdu náramně.

K dispozici je samozřejmě podpora jak pro hraní na klávesnici a myši, tak i na herních ovladačích, které stačí k Macu připojit přes Bluetooth a Cyberpunk 2077 je hned začne „chápat“ coby primární ovladač pro hru, čemuž přizpůsobí i hlášky pro interakce a tak podobně. Já hrál víceméně celý víkend na ovladači od Xboxu s tím, že odezva toho, co jsem na ovladači provedl za úkon, byla ve hře prakticky okamžitá. Extrémně zajímavé a pro mě osobně působivé pak bylo zjištění, že ani po pár hodinách hraní v kuse se Mac bez aktivního chlazení nějak přehnaně nezahřál. Ano, zespoda byl teplý, ale když jsem na něm třeba renderoval a tak podobně, byl podstatně teplejší než nyní. Nemusíte se tedy bát toho, že byste si z vašeho notebooku udělali malá kamna, což je rozhodně pozitivní.

Cyberpunk 2077 na Macu je obřím příslibem herní budoucnosti u Apple

Co tedy říci závěrem? Že je Cyberpunk 2077 v macOS verzi důkazem dvou neuvěřitelných věcí – jednak mimořádné schopnosti vývojářů z CD Projekt RED vytvořit macOS port, který je po všech směrech velmi kvalitní, silný a opravdu skvěle optimalizovaný. A jednak je to další demonstrací toho, že se Apple před lety rozhodl přechodem na Apple Silicon čipy vydat správným směrem, jelikož i ty nejslabší kousky z jeho nabídky si dokáží poradit s hrami, které „grafickými ořezávátky“ rozhodně nejsou. Za mě osobně si tedy zaslouží jak CD Projekt RED, tak Apple naprosté absolutorium, protože to, co se jim povedlo, mi vzalo dech už při testování na tom nejslabším možném. A už nyní se těším, až mi do ruky dorazí „železo“ z druhého konce výkonnostního spektra Maců a já si tento titul vyzkouším v tom nejlepším, co lze.

Pokud jste tedy doposud vnímali macOS coby platformu, která si s hrami nerozumí a na které si dobré tituly prostě nezahrajete, možná byste měli pomalu začít své myšlenky přehodnocovat. Protože Cyberpunk 2077 v macOS verzi je za mě osobně jasným důkazem toho, že to nejenže není pravda, ale že nás možná na Macích čekají zlaté herní časy.

MacBook Air M1 se 16GB RAM lze zakoupit třeba zde

Cyberpunk 2077 lze stáhnout zde