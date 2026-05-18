Apple Watch Ultra 4 projdou zásadní proměnou. Přijde redesign i nové senzory

Apple Watch Ultra 4 se podle nových informací stává jedním z nejzajímavějších produktů letošního podzimu. Apple totiž podle aktuálního reportu chystá hned dvě zásadní změny, které mají posunout jeho nejodolnější chytré hodinky zase o kus dál. A tentokrát to nevypadá jen na drobné evoluční vylepšení, ale na změny, které mohou mít reálný dopad na to, jak se Apple Watch Ultra budou v dalších letech vyvíjet.
Zatímco ještě loňské zprávy z Digitimes naznačovaly spíše dílčí úpravy, jako je přepracování designu, rozšíření senzorové výbavy a lepší energetická efektivita, nový report přidává mnohem konkrétnější obrysy toho, co nás čeká. Apple Watch Ultra 4 mají projít „major redesignem“, tedy výraznou až kompletní proměnou designu, a zároveň dostat i výrazně vylepšené senzorické schopnosti.
Právě oblast senzorů má být jedním z hlavních taháků novinky. Apple údajně výrazně rozšíří možnosti měření a sledování zdravotních a sportovních dat, což by mohlo posunout Ultra sérii ještě blíž profesionálnímu sportovnímu vybavení než kdy dřív. A není bez zajímavosti, že právě tento posun má výrazně prospět i dodavatelskému řetězci, konkrétně společnosti TASC, která má být dlouhodobým dodavatelem senzorových komponent.
Z pohledu trhu se navíc očekává, že redesign může pomoci navýšit prodeje až o 20–30 %, což by pro Apple znamenalo velmi silný impuls v prémiovém segmentu. A pokud se naplní i širší spekulace o Ultra strategii Applu, kdy se v příštích měsících mluví o iPhonu Ultra, MacBooku Ultra nebo AirPods Ultra, může jít o začátek mnohem agresivnějšího budování celé „Ultra“ rodiny produktů. Apple tak zjevně neplánuje jen kosmetické úpravy, ale postupné přepisování toho, co vlastně znamená „Ultra“ v jeho ekosystému.