Apple vysílat F1 v Evropě hned tak nebude

Snaha společnosti Apple rozšířit své exkluzivní vysílání závodů F1 mimo Spojené státy narazila na obrovskou překážku. Televizní síť Sky Sports totiž podepsala předčasné prodloužení smluv, čímž si s velkým předstihem udržela lukrativní vysílací práva na svých největších evropských trzích na dlouhé roky dopředu.
Miliardový obchod a zavřené dveře
Společnosti Sky a F1 oficiálně oznámily, že britská síť zůstane exkluzivním partnerem pro živé přenosy ve Velké Británii a Irsku až do roku 2034. V Itálii pak nová smlouva platí do sezóny 2032.
Tento předčasný krok zajistil vysílateli práva ještě předtím, než vůbec mohlo proběhnout otevřené výběrové řízení. Ačkoliv oficiální částka nebyla zveřejněna, hodnota britské části dohody se odhaduje na 200 milionů liber za jedinou sezónu. Celková částka celého obchodu tak přesahuje miliardu dolarů.
Viceprezident Applu pro služby Eddy Cue nedávno v Miami prohlásil, že získání práv pro americký trh od sezóny 2026 bylo tou nejlepší výchozí strategií, přičemž vyjádřil velkou naději na brzkou expanzi do dalších zemí.
Ačkoliv jsou nyní klíčové britské a italské trhy zablokované, Apple se stále může zaměřit na jiné velké státy, jako je například Francie. Ve Spojených státech už gigant závody plně integroval do svých služeb, včetně aplikace Apple TV, okruhů v Apple Maps nebo tematických playlistů v Apple Music.
Podle mě je pro Apple obrovská škoda, že mu britská Sky takto chytře vypálila rybník. Formule 1 aktuálně zažívá celosvětový boom a pokud by Apple dokázal nabídnout tak komplexní a kvalitní zpracování přenosů, jako to udělal u americké fotbalové MLS, byl by to pro evropské fanoušky motorsportu splněný sen.