720 kliknutí za minutu, to je nový světový rekord v klikání myší

Až zase budete mít pocit v nějaké FPS hře pocit, že ten kdo vás právě zabil musí zákonitě cheatovat, protože vystřelil asi 100x víc kulek než vy, pak jste možná jen narazili na tohoto borce. Jedná se o profesionální hráče s přezdívkou Yigox, který dkázal za 60 sekund udělat neuvěřitelných 760 kliknutí myší. To znamená, že za každou jednu vteřinu klikl 12,6x. Profesionální hráč hry Valorant tak dokázal díky klikání myší extrémní rychlostí vytvořit světový rekord, který jen tak někdo nepřekoná. Během svého výkonu použil to nejlepší, co aktuálně svět myší nabízí a to myš Logitech G PRO X 2 Superstrike. Na to jak takový rekord vypadá v praxi se můžete podívat v následujícím videu. Pokud si chcete zkusit jak na to jste vy, pak můžete přímo na stejném testu, jaký byl použit k měření pro světový rekord a to přímo zde. Osobně jsme se nedokázal dostat přes 7 kliknutí za vteřinu.
Zobrazit příspěvek na Instagramu