Konečně můžu ovládat robotický vysavač přes Apple Domácnost! Podívejte se na screenshoty

Když Apple na začátku roku 2025 přišel s podporou robotických vysavačů (konkrétně skrze standard Matter) do aplikace Home nebo chcete-li Domácnost, nejednoho fanouška Smart Home tímto krokem velmi potěšil. Přeci jen, ovládat robotický vysavač přes Domácnost zní zejména díky možnosti nastavit u něj jednoduše nejrůznější automatizace a scény související i ostatními chytrými produkty v domácnosti opravdu dobře. Jenže jak už je u podobných novinek zvykem, zavedení podpory ze strany Apple je jedna věc a její využití ze strany výrobců věc druhá a podstatně smutnější. Robotické vysavače tak ani rok po vydání iOS 18.4, který právě podporu přinesl, do Domácnosti ve velkém nepronikly, byť se naštěstí seznam modelů s podporou začíná rozrůstat.
Nechybí na něm ani vysavače od Dreame, u kterých výrobce přislíbil podporu prakticky hned po oznámení plánů Applu na integraci vysavačů do Domácnost. Jenže jak se záhy ukázalo, Dreame se evidentně řídilo heslem „slibem nezarmoutíš“ a přestože certifikace Matter pro spoustu svých vysavačů získalo již dávno, firmware, který je v rámci Matter učinil „viditelnými“ a tedy přidatelnými třeba právě do Apple Domácnosti dlouho nepřicházel. To se ale nyní konečně mění. Dreame totiž začalo na začátku letoška ve velkém firmware s podporou Matter rozšiřovat, přičemž nedávno dorazil i mě na model X40 Ultra. Pokud vás tedy zajímá, jak vysavač v Apple Domácnosti vlastně vypadá, mrkněte na screenshoty níže. Všechny Dreame produkty s podporou Matter naleznete zde.
Podpora Matter dorazila na X40 Ultra konkrétně s firmwarem 4.3.9_1771 a upřímně řečeno, máte-li stejně jako já u svých vysavačů nastavené automatické aktualizace firmwaru, jednoduše byste tuto novinku přehlédli. Výrobce o ní totiž informuje jen v poznámkách k aktualizaci před jejím nainstalováním, přičemž jakmile se update nainstaluje, nečeká vás žádné vyskakovací informační okno či cokoliv podobného, co by vám novinku představilo, což je za mě docela škoda.
Úplně jsem pak nepochopil ani to, proč má Dreame integraci do Matter zařazenou jinde než integraci se zbylými hlasovými asistenty. Zatímco tak s Alexou, Googlem Asistentem či Siri přes Zkratky tedy propojíte vysavač logicky přes sekci Hlasové ovládání , pro Matter musíte v doprovodné aplikaci do Nastavení – Další funkce – Matter, kde na vás už vyskočí klasický QR kód spolu s PIN kódem pro autorizaci v Domácnosti. Když pak vysavač do Apple Domácnosti přidáváte tradiční cestou přes (+) – Přidat příslušenství, vysavač na vás hned vyskočí a vy si jej můžete rázem jednoduše přidat a to jak za pomocí autorizačního kódů získaného v doprovodné aplikaci, tak samozřejmě přes QR kód. Následné nastavení už probíhá zcela standardní cestou, jak jsme u HomeKit/Matter produktů v Domácnosti zvyklí.
Co se pak týče ovladatelnosti vysavače přes Apple Domácnost vs. doprovodnou aplikaci, zde musím zcela na rovinu říci, že vlastně není moc o co stát. Doprovodná aplikace Dreame je totiž z hlediska ovladatelnosti na míle daleko oproti tomu, co nabízí Domácnost. Přes tu totiž lze vlastně jen vysavač spustit či poslat domů, zvolit čistící režim (tedy vysávání, vytírání nebo vysávání + vytírání), potažmo vybrat místnosti pro úklid a poslat jej do docku. Chybí tedy jakékoliv možnosti nastavení intenzity vysávání či mopování, možnost uklízet jen zóny v domě či bytě, případně jakákoliv hlubší interakce s dockem. Na druhou stranu, jelikož jede vysavač tím pádem vždy naplno, což u nás beztak vždy skutečně jede, v kombinaci s automatizacemi typu „Když opustí domácnost poslední osoba, vysaj a vytři všechny místnosti“ dává i podobně omezené ovládání smysl. Nicméně určitě bych neřekl, že díky podpoře Matter a tedy i možnosti přidání vysavačů do Apple Domácnosti je nyní čas doprovodné aplikace zcela smazat. A to je vlastně docela škoda.