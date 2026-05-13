AirPods Ultra se ukazují na prvním parádním konceptu

Vše o Apple
J. Jiří Filip
V posledních měsících se intenzivně spekuluje o tom, že Apple chystá úplně novou kategorii svých sluchátek pod označením AirPods Ultra. A i když oficiálně zatím není potvrzeno vůbec nic, začínají vznikat první ucelenější koncepty, které ukazují, jak by mohla tato sluchátka vypadat v reálném použití. A nejde jen o design jako takový, ale hlavně o funkční představu toho, co by Apple mohl v budoucnu do sluchátek dostat.

Hlavní myšlenka konceptu stojí na integraci infračervených kamer přímo do těla sluchátek, o čemž se spekuluje jako o hlavním vylepšení tohoto modelu. Kamerky by dokázaly snímat okolí uživatele v reálném čase a posílat data do systému Apple Intelligence. Výsledkem by byla úplně nová úroveň interakce, kde Siri už nereaguje jen na hlas, ale zároveň „chápe“, co se kolem vás děje.

Kromě toho by měla sluchátka dostat funkci Visual Intelligence, která by jim umožnila v reálném čase analyzovat prostředí, objekty nebo situace a poskytovat kontextové informace přímo do uší. V praxi by to znamenalo, že AirPods se mění z audio doplňku na plnohodnotný AI senzorický systém. Pokud se podobná vize někdy opravdu dostane do reality, Apple tím může otevřít úplně novou kapitolu nositelné elektroniky. A podle aktuálních spekulací by se první náznaky mohly objevit už v roce 2026.

