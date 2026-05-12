LEGO představilo nejočekávanější set letoška: LOTR Minas Tirith vám vyrazí dech!

Když LEGO oznámí novinku ze světa The Lord of the Rings, většinou to stojí za pozornost a tentokrát to platí dvojnásob, možná pak ještě mnohem víc! Nově odhalený model Minas Tirith totiž působí jako něco, co má ambice stát se jedním z nejikoničtějších kousků posledních let. A upřímně, není se čemu divit a to říkám jako člověk, který se za velkého fanouška LOTR světa označit nemůže.
LEGO Icons The Lord of the Rings: Minas Tirith je obří stavebnice složená z 8 278 dílků, která se snaží zachytit legendární Bílé město Gondoru v celé jeho kráse a to ne jen tak ledabyle. Na první pohled zaujme zejména tím, jak pracuje s měřítkem. Z dálky totiž vidíte monumentální siluetu města s typickými vrstvenými hradbami a citadelou, která se tyčí nad vším ostatním. Jakmile se ale přiblížíte, začne se tenhle svět rozpadat do detailů, které potěší každého fanouška.
Set totiž kombinuje mikroměřítko s klasickým minifigure scale, takže zatímco celé město působí jako jeden velký výstavní model, uvnitř najdete konkrétní scény, které si můžete prohlédnout opravdu zblízka. Nechybí například trůnní sál citadely, kde se odehrávaly jedny z klíčových momentů příběhu. A právě tohle propojení „velkého obrazu“ s drobnými detaily je něco, co LEGO v posledních letech umí čím dál lépe.
Samozřejmostí jsou i minifigurky, bez kterých by to jednoduše nebylo ono. Těch je v balení hned deset a výběr rozhodně neurazí. Nechybí Gandalf Bílý, Aragorn v podobě krále Elessara, Faramir, Denethor, Peregrin nebo Arwen. Doplněni jsou o čtyři vojáky Gondoru a nechybí ani legendární kůň Shadowfax. Detaily jako helmy, štíty nebo Aragornova koruna pak jen podtrhují, že tady se cílí hlavně na fanoušky, kteří si potrpí na autenticitu.
Zajímavé je, že LEGO tenhle set staví primárně jako výstavní kus pro dospělé, což ale dává smysl. Tohle totiž rozhodně není stavebnice, kterou složíte za odpoledne a pak ji uklidíte do krabice, ale naopak model, který si postavíte a necháte vystavený, protože jednoduše vypadá skvěle.
Dostupnost je naplánovaná na 4. června, přičemž členové LEGO Insiders se k němu dostanou o pár dní dřív. Cenovka se pohybuje kolem 650 eur (v České republice je nastavena na 15 799 Kč), což rozhodně není málo, ale v kontextu velikosti a zpracování to vlastně nepůsobí nijak přehnaně. Navíc LEGO přihodí i malý bonus v podobě beranidla Grond pro ty, kteří nakoupí hned v prvních dnech. Pokud tedy jste fanouškem Pána prstenů, tohle je set, u kterého se vám bude hodně těžko odolávat. LEGO tady totiž očividně moc dobře ví, na jakou strunu zahrát.