LEGO dnes představí nejočekávanější set letošního roku! Sledujte to živě přímo zde

Pokud patříte mezi fanoušky stavebnice LEGO, zbystřete. Dánský stavebnicový gigant si totiž na dnešní den přichystal představení jednoho z nejočekávanějších, ne-li vůbec toho nejočekávanějšího setu pro letošní rok. Stát se tak má konkrétně ve 12:00 EST, tedy v 18:00 našeho času a pokud jste byť jen trochu sledovali úniky, asi už tušíte, o co půjde.
Řeč nemůže být samozřejmě o ničem jiném než o návratu do Středozemě, konkrétně do ikonického bílého města Minas Tirith ze světa Pán prstenů od J. R. R. Tolkien. Právě tento set, nesoucí označení LEGO Lord of the Rings: Minas Tirith (11377), by měl být podle všeho představen dnes a do prodeje zamířit už 1. června 2026. Naznačuje to ostatně i silueta krabice na pozvánce na livestream, která je nápadně podobná krabici, která již v minulosti několikrát unikla.
Pokud od tohoto setu čekáte něco velkého, vaše očekávání bude pravděpodobně nejen naplněna, ale dokonce i překonána. Mluví se totiž o více než 8 000 dílcích, což by z Minas Tirith udělalo jeden z největších setů, jaké kdy LEGO uvedlo. Tomu má ostatně odpovídat i cenovka, která se má pohybovat někde mezi 600 až 650 dolary. Jinými slovy, určitě nepůjde o žádnou „rychlovku na víkend“, ale o projekt, který vám zabere klidně desítky hodin.
Velkou roli samozřejmě sehrají i minifigurky, bez kterých by podobný set nedával smysl. Podle dostupných informací se máme dočkat deseti postav včetně Gandalfa Bílého, Aragorn, Pippin, ale i Denethor nebo Faramir. Chybět by pak neměli ani vojáci Gondoru, kteří celé scéně dodají správnou atmosféru obléhání.
Zajímavě vypadá i takzvaný GWP bonus, tedy dárek k nákupu, který LEGO tradičně přidává k větším setům. V zákulisí se šušká o modelu Grondu, tedy legendárního beranidla s vlčí hlavou, který známe z obléhání Minas Tirith. Ten by měl mít zhruba 307 dílků a mohl by být poměrně atraktivním bonusem pro všechny, kteří se rozhodnou jít do setu hned při vydání.
Teď už ale nezbývá než počkat na oficiální odhalení. Pokud se ale všechny dosavadní informace potvrdí, LEGO má zaděláno na jeden z největších hitů letošního roku a dost možná i na set, o kterém se bude mluvit ještě hodně dlouho.
