Takto Apple upraví v macOS 27 Liquid Glass design

Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu nás v chystaném operačním systému macOS 27 čekají skutečně velmi příjemné změny. Očekávat totiž můžeme především mírný redesign, který má přímo reagovat na vlnu nedávné kritiky mnoha uživatelů ohledně Liquid Glass na macOS Tahoe.
Apple se ve svém novém systému primárně zaměří na zlepšení celkové čitelnosti pracovního prostředí. Hlavním cílem jablečných vývojářů je podle Gurmanova newsletteru Power On definitivní odstranění podivných stínů a nedotažených prvků spojených s tímto novým jazykovým designem jablečných systémů.
Safari chytře roztřídí panely
Zásadní inovací projde také webový prohlížeč Safari. Apple aktuálně testuje pokročilou funkci poháněnou umělou inteligencí, která dokáže zcela automaticky organizovat otevřené panely do tematických skupin. V testovacích verzích iOS 27 se pod středovým horním tlačítkem pro přepínání skupin objevila nová volba „Organize Tabs“.
Zde si uživatelé mohou vybrat mezi manuálním nebo plně automatickým tříděním. Tato šikovná vychytávka, na kterou mimochodem už dříve upozornil server MacRumors, bude dostupná jak macOS 27, tak i iOS 27 a iPadOS 27.
Harmonogram vydání systému
Apple očekávaný systém macOS 27 oficiálně odhalí na úvodní keynote vývojářské konference WWDC 2026, která se uskuteční v pondělí 8. června. První vývojářská beta bude ke stažení ihned po prezentaci, veřejná dorazí v červenci a plného vydání se dočkáme v září.
Podle mě je ústup od divokých designových experimentů s průhledností směrem k podstatně lepší přehlednosti velmi vítaným krokem. Na každý pád macOS 26 používám a jeho vizuál mě nikterak neruší. Jak to máte vy?