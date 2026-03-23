WWDC 26 se bude točit kolem umělé inteligence

Vše o Apple
J. Jiří Filip
Zdá se, že letošní WWDC 2026 se ponese přesně v tom duchu, o kterém se už nějakou dobu čím dál hlasitěji mluví. Apple totiž při oznámení data konání konference, která odstartuje v pondělí 8. června, poměrně nenápadně, ale o to výmluvněji zmínil, že hlavním tahákem budou „AI advancements“, tedy pokroky v oblasti umělé inteligence. A pokud čteme mezi řádky správně,  Apple má v plánu ukázat, že v AI závodě rozhodně neřekl poslední slovo, ba právě naopak se v něm začíná rozjíždět.

WWDC26 má podle Applu přinést „neuvěřitelné novinky pro jeho platformy“, a kromě nových verzí systémů a nástrojů pro vývojáře se má velká pozornost upínat právě na umělou inteligenci. Jinými slovy, čeká nás zřejmě přesně to, na co už od iOS 18 tak trochu čekáme a čehož jsme se doposud v příliš velké míře nedočkali. 

WWDC26 Glowing Ring Feature

Velkým tématem by se mohla stát hlavně výrazně chytřejší Siri, která by se měla s příchodem iOS 27 konečně posunout na úplně jinou úroveň. Mluví se o verzi postavené na Apple Intelligence, která by měla pracovat s osobním kontextem uživatele, zvládat mnohem pokročilejší vyhledávání, rozumět tomu, co se právě děje na displeji, a hlavně umět lépe fungovat napříč aplikacemi. Jinými slovy, dočkat bychom se mohli asistenta, kterého už dnes bereme jako samozřejmost jinde, ale od Applu na něj zatím pořád čekáme.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Zajímavě pak zní i spekulace o tom, že Apple vyvíjí vlastní chatbotovou verzi Siri, která by měla konkurovat řešením jako ChatGPT, Gemini nebo Claude. A právě WWDC by mohla být ideální příležitostí alespoň pro první ochutnávku toho, co Apple v tomto směru chystá. Samotná formulace „AI advancements“ tak naznačuje, že nepůjde jen o jednu konkrétní novinku, ale spíš o širší balík funkcí, které mají posunout Apple ekosystém zase o kus dál. A pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, iOS 27 by mohl být přesně tím upgradem, na který se vyplatí čekat.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
