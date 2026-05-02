Nemáte signál? Na iPhonu si můžete uložit články z webu a otevřít je i bez internetu

Ne vždy je po ruce stabilní připojení k internetu. Ve vlaku, v letadle, na chatě nebo při cestování do zahraničí se může hodit možnost otevřít si uložený článek i bez dat. iPhone tuto funkci nabízí přímo v Safari a mnoho uživatelů o ní vůbec neví. Stačí jediné nastavení a vybrané stránky budete mít dostupné i offline.
K čemu slouží Seznam četby
Safari obsahuje funkci Seznam četby, do které si můžete ukládat články, návody, recepty nebo jiné stránky, ke kterým se chcete vrátit později. Oproti klasickým záložkám má jednu velkou výhodu – obsah si lze stáhnout do zařízení a přečíst bez připojení k síti. Je to ideální řešení pro delší texty, které si chcete nechat na později, ale nechcete riskovat, že bez internetu stránku neotevřete.
Jak zapnout offline ukládání
Otevřete Nastavení, přejděte do seznamu aplikací a zvolte Safari. V dolní části nastavení najdete sekci Seznam četby. Zde stačí aktivovat volbu Automaticky ukládat četbu. Od této chvíle bude iPhone stránky přidané do Seznamu četby automaticky stahovat do paměti zařízení, aby byly dostupné i bez internetu.
Jak přidat stránku na později
Když narazíte na zajímavý článek, otevřete nabídku Sdílet v Safari a vyberte možnost Přidat do Seznamu četby. Stránka se uloží a později ji najdete přímo v prohlížeči mezi uloženým obsahem. Celý proces zabere jen pár sekund a funguje velmi spolehlivě.
Kdy se to hodí nejvíc
Offline čtení oceníte hlavně při cestování, čekání mimo domov nebo v místech se slabým signálem. Praktické je i pro uživatele, kteří si chtějí předem připravit články na večer a potom už nebýt závislí na internetu. Dobře funguje také při ukládání receptů do kuchyně, kde nemusí být vždy nejlepší Wi-Fi pokrytí. Safari skrývá řadu užitečných možností a offline Seznam četby patří mezi ty nejpraktičtější. Jakmile si jej jednou nastavíte, získáte jednoduchý způsob, jak mít důležitý obsah stále při sobě.