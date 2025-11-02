Půjčujete často svůj iPhone? Vypněte si v Safari návrhy nedávného vyhledávání a zvyšte tak své soukromí!

Možná se vám to už stalo – otevřete na iPhonu novou kartu v Safari, klepnete do vyhledávacího pole a hned na vás vyskočí seznam posledních hledaných výrazů. Na první pohled drobný detail, ale v praxi to může být dost nepříjemné. Stačí, aby se někdo podíval přes vaše rameno, nebo jste telefon na chvíli půjčili dítěti, partnerovi či kolegovi – a vaše nedávné vyhledávání je rázem veřejné.
Když soukromí dostane trhliny
Safari si dlouho drželo čistou domovskou stránku, která se po otevření nové karty zobrazovala bez rušivých prvků. Teď se ale zobrazují naposledy hledané fráze přímo pod vyhledávacím polem. A i když může jít o praktickou funkci pro ty, kdo často vyhledávají podobné věci, mnohým uživatelům vadí, že ztrácí část svého soukromí. Koneckonců, některé vyhledávací dotazy nejsou určeny pro cizí oči.
Jak funkci vypnout
Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak Safari donutit, aby si vaše nedávné vyhledávání nechávalo pro sebe. Stačí pár kroků:
- Otevřete Nastavení na svém iPhonu.
- Sjeďte dolů a klepněte na položku Safari.
- Najděte přepínač Zobrazit poslední hledání.
- Funkci vypněte – a máte hotovo.
Od té chvíle už Safari nebude nabízet historii vašich posledních dotazů, a při otevření nové karty se zobrazí opět čisté, neutrální rozhraní.
Kdy funkci nechat zapnutou
Abychom byli spravedliví, zobrazení posledních hledání nemusí být nutně špatná věc. Pokud používáte Safari převážně sami a často se vracíte k podobným tématům, může vám tato funkce šetřit čas. Stačí klepnout a pokračovat tam, kde jste přestali. Každý iPhone umožňuje upravit Safari tak, aby odpovídalo vašim návykům. Někdo dává přednost maximálnímu pohodlí, jiný si hlídá každý detail svého soukromí. Pokud patříte do té druhé skupiny, vypnutí zobrazení posledního vyhledávání je rychlý a účinný způsob, jak mít jistotu, že vaše digitální stopa zůstane jen vaše. A Safari zůstane takové, jaké bývalo – přehledné, klidné a diskrétní.