Hotovo. Amazon kupuje satelitního partnera Apple, iPhony budou běžet přes jeho síť

Ve světě satelitní komunikace se schyluje k velmi zajímavé změně. Amazon totiž oznámil převzetí společnosti Globalstar, tedy firmy, která dnes zajišťuje satelitní funkce pro iPhony a Apple Watch. Součástí celé dohody je i převzetí podílu, který v Globalstaru drží Apple.
Informace vyplývají z dokumentů podaných americké Federální komisi pro komunikace (FCC). Amazon kvůli transakci vytvoří novou společnost s názvem Grapefruit Acquisition Sub II, přes kterou postupně převezme aktivity Globalstaru i Applův majetkový podíl.
Apple investoval stovky milionů dolarů
Apple vstoupil do Globalstaru v roce 2022, kdy do firmy investoval 450 milionů dolarů. Peníze tehdy pomohly financovat rozšiřování satelitní infrastruktury pro funkci Tísňové SOS přes satelit, která debutovala u iPhonů 14. Na oplátku Apple získal dvacetiprocentní podíl a zároveň přístup k většině kapacity sítě. Právě díky tomu dnes mohou uživatelé iPhonů v některých zemích využívat satelitní nouzovou komunikaci, posílání zpráv přes satelit, hledání zařízení přes Najít nebo třeba silniční asistenci mimo mobilní signál.
A je potřeba říct, že Apple tím tehdy docela překvapil. Když firma satelitní funkce představovala, řada lidí to brala spíš jako zajímavost pro turistiku nebo nouzové situace někde v horách. Jenže postupně se ukazuje, že právě satelitní komunikace může být jednou z důležitých součástí budoucích telefonů.
Místo Globalstaru nastupuje Amazon
Po dokončení akvizice začne stávající satelitní funkce Applu pohánět síť Amazon Leo. Ta využívá satelity na nízké oběžné dráze Země, podobně jako například Starlink od SpaceX. Amazon zároveň potvrdil, že bude dál podporovat současné modely iPhonů a Apple Watch využívající dnešní satelitní síť Globalstaru. Obě firmy ale chtějí spolupracovat i na dalších generacích satelitních služeb běžících na rozšířené síti Amazonu.
Z pohledu Applu je to poměrně chytrý krok. Firma nejenže pravděpodobně vydělá více, než kolik původně investovala, ale zároveň získá silnějšího a technologicky výrazně většího partnera.
Satelitní funkce čeká velký rozvoj
Celá dohoda zároveň naznačuje, kam se může trh v příštích letech posunout. Satelitní komunikace už dávno není jen záležitostí armády nebo drahých specializovaných zařízení. Postupně se stává běžnou součástí spotřební elektroniky. Toto vše je zřejmě jen začátek. Dnes řešíme hlavně nouzové zprávy a základní komunikaci bez signálu. Za pár let ale může být úplně běžné, že telefon automaticky přepne na satelitní připojení prakticky kdekoliv na světě.
Právě proto začínají velké technologické firmy kolem satelitních sítí utrácet obrovské peníze. Amazon údajně zaplatí za převzetí Globalstaru přibližně 11,57 miliardy dolarů. Dokončení obchodu se očekává během roku 2027, pokud transakci schválí regulátoři.