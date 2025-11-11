Satelitní služby Applu čeká revoluce! Plánují se tyto novinky

Apple podle nejnovějších informací z agentury Bloomberg připravuje rozšířenou sadu satelitních funkcí pro budoucí generace iPhonů. Nové možnosti by měly zásadně rozšířit současné schopnosti nouzového satelitního připojení, které Apple zavedl poprvé v roce 2022. Podle Marka Gurmana Apple pracuje hned na několika funkcích, které mají uživatelům pomoci i v oblastech bez mobilního pokrytí. Jednou z nejzajímavějších novinek je Apple Maps přes satelit, tedy možnost navigace bez připojení k Wi-Fi či mobilní síti.
Fotogalerie
Další chystanou funkcí je odesílání fotografií v aplikaci Zprávy (Messages) přes satelitní síť. To by umožnilo sdílet vizuální obsah i tam, kde by běžné spojení nebylo možné. Například při horské túře nebo cestování mimo civilizaci. Apple údajně vyvíjí i technologii, která by umožnila používat satelitní připojení i v interiéru, aniž by uživatel musel telefon namířit směrem k obloze. Dalším krokem má být podpora tzv. 5G NTN (Non-Terrestrial Network), tedy možnost, aby běžné mobilní vysílače využívaly satelity pro rozšíření pokrytí.
Zároveň Apple plánuje API rozhraní pro vývojáře, které umožní integrovat satelitní připojení i do aplikací třetích stran. Zatím se ovšem nepočítá s tím, že by satelitní připojení umožňovalo klasické hovory, videohovory nebo prohlížení webu. Dnes jsou základní funkce, jako nouzová komunikace přes satelit, dostupné zdarma. Do budoucna ale Apple zvažuje placené tarify, které by uživatelům umožnily přímé platby satelitním operátorům. Spekuluje se i o možné spolupráci se SpaceX, která by mohla výrazně zrychlit rozšiřování infrastruktury.