Čím víc si hraju s Apple HomeKitem, tím častěji narážím na jeho nesmyslná omezení

Jestli mě něco v rámci technologického světa opravdu baví, pak je to chytrá domácnost a to, jak dokáže člověku zjednodušit nebo minimálně zpříjemnit život. A protože jsem do Smart Home řešení docela pobláznil i manželku, rádi si náš byt vylepšujeme nejrůznějšími vychytávkami, které nám dávají v určitých situacích smysl. Vše samozřejmě „stavíme“ na HomeKitu, potažmo Matter, jelikož ve velkém využíváme Apple produkty a nativní aplikace Domácnost je skvělým centrem právě k ovládání nejrůznějších domácích vychytávek. Čím více však člověk do HomeKitu zabředává, tím častěji naráží na to, že je v určitých věcech dost omezený a to mnohdy docela nepochopitelně.
Pokud používáte HomeKitovou Domácnost jen na ruční rozsvěcení světel, potažmo základní automatizace, pravděpodobně nikdy na jakékoliv omezení nenarazíte. Jakmile má ale člověk nějaká specifičtější přání, rychle zjistí, že je zde pořád co zlepšovat. Například zcela chybí možnost automatizací, které se spustí na základě dvou a více podmínek. Právě na to jsem narazil nedávno, když jsem vytvářel automatizaci pro automatické vypnutí/zapnutí termostatu v případě otevřených a zavřených oken. Pokud totiž chcete nejen to, aby se termostat vypnul při otevření jednoho či druhého okna, ale i pří otevření obou oken současně, máte smůlu. Taková možnost totiž nativně chybí a přestože vám Domácnost zahlásí, že jsou oba okenní senzory rozpojené a tedy je okno otevřené, nedokáže si už spojit tyto informace do jednoho celku a logicky nechat termostat vypnutý.
Ano, přiznávám, že tohle je docela specifická situace, kterou neřeší člověk každý den. Nicméně automatizace jsou omezeny i při podstatně jednodušších úkonech. Například si nejste schopni nastavit dobu trvání automatizace od variabilního časového údaje po fixní – konkrétně třeba zapnutí automatizace od západu slunce do 22:00. My si takto chtěli nastavit aktivitu PIR senzoru, který automaticky rozsvěcí světlo v koupelně, ale bohužel jsme nakonec museli přistoupit k nastavení fixního rozmezí od 16:00 do 22:00 s tím, že budeme čas postupně podle změny západu slunce uzpůsobovat.
A v podobném duchu by se dalo ještě chvíli pokračovat. Co je však pro mě osobně dost možná nejvíce zarážejícím faktem, je to, že zatímco HomeKit tyto věci nativně nezvládá, existují aplikace, které jsou schopné složitější automatizace založené na dvou podmínkách vytvářet a spouštět, stejně jako jsou schopny pracovat s více možnostmi časových oken. Evidentně to tedy jde, ale Applu se do komplexnějšího řešení nechce, což je samozřejmě negativní. Ne všechna řešení třetích stran jsou totiž spolehlivá, neřkuli natolik intuitivní jako právě Domácnost. Navíc jsou leckdy poměrně draze zpoplatněná, takže si člověk rozmyslí, zda se mu chce experimentovat, nebo si vystačí s tím, co mu HomeKit nabízí.
Fotogalerie
Nejsou to však jen omezení v rámci automatizací, které jsou za mě osobně v Domácnosti docela nepříjemná. Chybí mi zde i alespoň elementární kontrolní mechanizmus potenciálních kolizí automatizací, které by se mohly navzájem rušit. A protože je leckdy třeba pro určitou věc vícero automatizací (například pro senzor přítomnosti navázaný na světlo je třeba jedna pro rozsvícení při detekci přítomnosti a další pro zhasnutí při nedetekování osoby), věřte mi, že se chyby dějí a automatizace se navzájem bijí, než vše vyladíte tak, jak je třeba. Bylo by proto určitě fajn mít lepší přehled o tom, co se jak má dít a v ideálním případě být upozorněn na to, že je například jedno světlo nastaveno na rozsvícení i zhasnutí nestandardně a tak podobně.
Ač se tedy může Apple Domácnost tvářit na první pohled jako velmi komplexní záležitost, vězte, že má rozhodně co zlepšovat. Když se jí totiž člověk podívá více pod pokličku, zjistí, že ve výsledku funguje dost elementárně a cokoliv složitějšího, co by vyžadovalo jakési větší „přemýšlení“ o domácnosti jakožto o celku chybí. Přitom by podle mě stačilo relativně málo – konkrétně držet „ v povědomí“ aktuální stav určitých věcí a na ten následně reagovat právě dalšími úkony tak, aby to dávalo smysl. Zda Apple něco takového do budoucna vymyslí ale můžeme samozřejmě jen hádat.