Recenze Netatmo Smart Thermostat: Topte doma chytře aneb splněný sen každého fanouška Smart Home! 

Pokud se o chytré domácnosti zajímáte už delší dobu, jméno Netatmo vám pravděpodobně nebude cizí. Francouzská značka, která se proslavila zejména precizně navrženými senzory a elegantními řešeními pro moderní bydlení, má v portfoliu i produkt, který může reálně proměnit způsob, jakým vnímáte komfort a úsporu energie. Řeč je o Netatmo Smart Thermostatu, který není jen dalším „chytrým“ doplňkem, který ovládnete z telefonu. A dokonce to není „jen“ obyčejný chytrý termostat.
Je to totiž systém, který se dokáže učit, reagovat na vaše návyky, přemýšlet nad tím, kdy topit a kdy ne, a přitom vypadá tak dobře, že by mohl klidně viset v galerii moderního designu. Já si tuto zábavu pořídil před letošní topnou sezónou domů a jelikož již nějakou dobu topíme, myslím, že je na čase vám o tomto produkt něco povědět. Tím spíš, když jej lze nyní sehnat díky Black Friday za fantastické ceny.
Technické specifikace a klíčové vlastnosti
Netatmo Smart Thermostat je určen pro vnitřní použití a je kompatibilní s většinou topných systémů, včetně individuálních kotlů, tepelných čerpadel typu vzduch–voda nebo kamen na dřevo a pelety. Nabízí drátovou i bezdrátovou instalaci, kterou zvládne i běžný uživatel bez nutnosti odborné pomoci. Já jej používám v kombinaci s plynovým kondenzačním kotlem Protherm, u kterého jsme donedávna využívali klasický bezdrátový termostat.
Nejzajímavější na Netatmo Smart Thermostat jsou samozřejmě jeho chytré funkce. Například díky funkci Auto-Adapt termostat zohledňuje venkovní teplotu a míru zateplení vašeho domu, takže sám předvídá, kdy topení spustit, aby se dosáhlo ideální teploty přesně v moment, kdy ji potřebujete. Systém se navíc učí z vašich návyků a sleduje, kdy odcházíte z domu, kdy spíte a kdy jste aktivní, a podle toho upravuje teplotu, aby se zbytečně neplýtvalo energií (tedy, pokud mu to samozřejmě dovolíte).
Pokud se pak ptáte na to, jak zjistí míru zateplení vašeho domu, pak je to jednoduše celé o tom, že analyzuje, jak rychle je schopen vytopit místnost, ve které se nachází, na přednastavenou teplotu od chvíle, kdy zapne kotel. Takto získaná data mu pak pomohou třeba i v ideálním sepnutí kotle v případě, že máte nastaveno, že má být ve vaší domácnosti v určitou hodinu určitá teplota. Jinými slovy, termostat nesepne kotel na danou teplotu až v danou hodinu, ale zapne jej s předstihem, aby ve vámi chtěný čas už bylo teplo.
Při delší nepřítomnosti oceníte režimy Nepřítomnost a Ochrana proti mrazu, které udrží dům v bezpečné teplotě, aniž by docházelo ke zbytečnému topení. Kromě toho termostat nabízí bezplatný přehled o topení a možnost doplnění systému o chytré termostatické hlavice, které umožní regulovat teplotu v jednotlivých místnostech zvlášť, což ideální řešení pro větší byty či domy. Já termostatické hlavice vlastním již řadu let s tím, že jsem je doposud využíval v kombinaci s klasickým termostatem, což bylo spíš takové polovičaté řešení. I proto jsem nyní sáhl po Netatmo Smart Thermostat, abych celý systém doplnil tak, jak se sluší a patří.
Ovládání probíhá prostřednictvím aplikace Home + Control dostupné pro iOS, iPadOS i Android, případně přes webové rozhraní. V aplikaci lze přistupovat i k historii dat, statistikám a vyhodnocením spotřeby energie v reálném čase. Samozřejmostí je pak možnost nastavit si různé topné plány (klidně na každý den jiný), přepínat si mezi nimi nebo teplotu manuálně zvýšit či snížit. To lze ale samozřejmě i fyzicky na termostatu.
Vizuálně termostat zaujme čistým čtvercovým tvarem a minimalistickým displejem, doplněným o čtyři vyměnitelné barevné fólie, díky nimž jej snadno sladíte s interiérem. Co se týče obrazovky, displej typu e-paper zaručuje skvělou čitelnost a minimální spotřebu energie.
Ovládání je přitom tak jednoduché, jak jen může být. Termostat můžete spravovat na dálku z aplikace Home + Control, ať už jste doma, v práci nebo na druhém konci světa. V aplikaci uvidíte aktuální teplotu, historii vytápění i osobní energetickou bilanci. Kdo zkrátka rád drží přehled, ten si zde přijde na své. Netatmo Smart Thermostat navíc podporuje Apple Home, což znamená, že jej bez problémů zapojíte do svého ekosystému spolu s ostatními chytrými zařízeními, ať už jde o světla, zásuvky nebo senzory. Ovládání přes iPhone, iPad nebo Apple Watch je pak otázkou několika vteřin, stejně jako automatizace podle vaší přítomnosti nebo denní doby.
Osobní zkušenost
Jak jsem již psal výše, donedávna jsme využívali starší bezdrátový termostat bez jakýchkoliv chytrých funkcí. Nicméně protože mě řešení pro chytrou domácnost baví, dostal jsem před lety k Vánocům sadu chytrých termostatických hlavic Netatmo, díky kterým jsem byl schopný alespoň elementárně regulovat teplotu v místnostech, kde nebyl termostat (a když byl kotel termostatem zrovna sepnutý). A protože se mi Netatmo jako takové vždy líbilo, když jsme nyní nový termostat řešili, volba padla logicky na Netatmo Smart Thermostat.
Jeho instalace sice není složitou záležitostí, alespoň elementární zručnost a technický um vyžaduje. Existují celkem dva způsoby zapojení, kdy v jednom případě je termostat připojen přímo ke kotli kabelem s tím, že následně komunikuje s relé bezdrátově a to pak předává informace dál do aplikace. Toto řešení je ale spíš pro vytápěcí systémy, které mají vyvedeny kabely z kotle pro termostat někam do interiéru. Já na tohle při rekonstrukci bytu nemyslel a tak jsem se musel proto vydat druhou cestou, která však není též nic složitým.
Dvě varianty zapojení termostatu
Vše spočívá v kabelovém napojené relé do elektroniky kotle, které následně začne sloužit jako spínač ovládaný skrze bezdrátově připojený termostat někde u vás v místnosti. V mém případě máme kotel ve sklepě s tím, že byt máme v přízemí, takže radiová komunikace, kterou Netatmo využívá pro spojení mezi svými produkty, je bezproblémová. Nicméně přes širší stropy, tlustší stěny a tak podobně může samozřejmě komunikace selhávat a v takovém případě je tak třeba natáhnout od kotle kabely a termostat zapojit prvním způsobem. Vraťme se ale k mému řešení.
Jak jsem psal výše, zapojení sice není složité, nicméně je potřeba, abyste kotel trošku rozmontovali a dostali se jeho elektronické části se svorkovnicemi. Tam už stačí jen zapojit dvojici kabelů z relé dle návodu a máte víceméně vyhráno. Tedy, skoro. Já se spálil tím, že jsem si pořádně neprostudoval obsah balení a pak s hrůzou zjistil, že v něm chybí vidlice do zásuvky, do které je logicky relé třeba taktéž zapojit. Takže pokud se pro Netatmo Smart Thermostat rozhodnete, myslete na to, že kromě montování kabelů do kotle potřebujete ještě evropskou vidlici do elektřiny.
Dobrou zprávou je, že jakmile vše smontujte a zapojíte, rozběhnutí samotného „systému“ je otázkou chvilky. Aplikace Home + vás totiž všem intuitivně provede a jelikož má Netatmo vše vyladěno do nejmenšího detailů, neměli byste se potkat s chybou. A kdyby přeci jen, díky spoustě vysvětlivek a návodů přímo na webu Netatmo ji dokážete vyřešit.
Jakmile máte relé zapojené v kotli a elektrice a v termostatu baterie, takřka okamžitě se vše propojí a na vás už je pak jen nastavení toho, jak má vaše topná soustava topit. Naplánovat si můžete jak jednotlivé dny, tak klidně i delší časové úseky, popřípadě si vše řídit ručně ať už nastavováním teploty přes mobil nebo třeba jen změnami jednotlivých plánů, kdy každý plán značí jinou úroveň vytápění vašeho příbytku a vy si jej můžete samozřejmě nastavit tak, jak vám hoví.
Netatmo Smart Thermostat jako takový pak samozřejmě funguje tak, jak jsme u termostatů zvyklí – tedy hlídá teplotu v domácnosti či dané místnosti s tím, že jakmile klesne pod přednastavenou mez, spustí kotel, aby se teplota opět vrátila na vyžadovanou úroveň. Suverénně nejlepší je pak propojení Netatmo Smart Thermostat s Netatmo chytrými termostatickými hlavicemi. Ty se totiž taktéž mohou při správném nastavení proměnit v termostaty a spouštět na dálku kotel. Jediné, co je pro to třeba, je mít napárované na relé, na kterém je napárovaný i Netatmo Smart Thermostat a o vše ostatní se pak už postará aplikace Home + a její možnosti.
Pokud vám není po chuti, aby kotel spínaly hlavice, protože se tím logicky zvyšuje spotřeba paliva, lze mít hlavice nastaveny i tak, že fungují jen jako klasický regulátor teploty v místnosti s tím, že se automaticky otevírají a zavírají po dosažení (nebo pro dosažení) cílové teploty, přičemž kotel pak hlavice sepnou jen v případě, že manuálně zvýšíte teplotu, což je za mě dost zajímavá a užitečná vychytávka.
Dost se mi líbí i to, jak se Netatmo Smart Thermostat učí z toho, jak se chová teplo ve vašem okolí. Jakmile totiž nasbírá dostatek dat, což trvá jen pár dní, nabídne vám aktivaci pokročilého režimu, v rámci kterého právě třeba spouští kotel dřív na základě venkovní teploty a vámi přednastavené očekávané teploty v určitou hodinu. Jinými slovy, nestane se, že se v mrazivém ránu probudíte do zimy, protože vám přes noc dům promrznul a kotel jej vytápí pomaleji než jste zvyklí.
Extrémní síla je pak za mě v kompatibilně s HomeKitem, který dostává využití této technologické libůstky na zcela novou úroveň – tedy, budete-li o to stát. Díky podpoře HomeKitu máte totiž možnost vytvářet nejrůznější automatizace, se kterými začíná ta pravá zábava. My máme nastaveno například to, aby Netatmo Smart Thermostat vypnulo vytápění ve chvíli, kdy nejsme doma a tím pádem aby se zbytečně netopilo třeba ve dny, kdy jsme někde celé dny na výletě či na návštěvě.
Dále máme nastaveno, že když jsou v místnosti, ve které je umístěn termostat, otevřeno okno kvůli větrání, termostat se vypne a netopí – opět kvůli úspoře. Pokud se pak ptáte, jak to mám nastaveno, je to přes senzory otevřeného okna/dveří, které na ně mám nalepené (konkrétně od Philips Hue). Otevření okna sice dokáží rozpoznat i termostatické hlavice Netatmo a přestat skrz to topit, nicméně senzory jsou v tomto rychlejší a za mě spolehlivější. A takových legrácek by šlo určitě namyslet ještě mnohem víc přesně dle potřeb každého jednoho uživatele.
Abych však jen nechválil, i Netatmo Smart Thermostat trápí určitá negativa. Tím prvním je rozhodně cena, která se standardně pohybuje těsně pod hranicí 5000 Kč, přičemž nyní díky Black Friday slevám jej seženete za polovinu, což je super. Nicméně beze slevy je pořizovací cena dost vysoko a v kombinaci s chytrými hlavicemi se pak dostanete ještě podstatně výš.
V dlouhodobých recenzích se pak dost často opakují výtky k e-ink displeji a jeho výdrži s tím, že tento prvek leckdy už po 3 až 5 letech odejde. Na AliExpresu a dalších čínských tržištích sice naštěstí za pár korun seženete displeje náhradní, přičemž výměna je otázkou chvilky, ale co si budeme povídat – u takto drahého produktu se s tím drbat zkrátka nechcete. Někteří uživatelé pak kritizují i horší signál a tedy i stabilitu připojení ve větších domech či bytech.
Zde je nicméně klíčové zopakovat, že vše extrémně záleží na tom, v čem žijete. Pokud je to standardní bungalov se sádrokartony, nebude problém. Pokud ale desítky či stovky let starý dům s metrovými zdmi, pak bych už měl strach. My jsme nicméně ve skoro stoletém domě naštěstí se signálem v pohodě, avšak je samozřejmě otázkou, zda proto, že máme byt v přízemí a zároveň stropy/podlahy z cihlových kleneb, na kterých je vysypaný keramzit a dvojitá vrstva OSB desek doplněná plovoucí podlahou – tedy zkrátka nic „neprůstřelného.
Resumé – Pokud jste technologičtí nadšenci, jděte do něj!
Zcela upřímně řečeno, z Netatmo Smart Thermostat jsem prakticky od jeho instalace před pár týdny naprosto nadšený a velmi mě baví si s ním hrát – ať už přímo v aplikaci Home + skrze různá nastavení, nebo přes HomeKit a automatizace. Tepelný komfort lze díky němu ve vaší domácnosti dostat na zcela novou úroveň a to navíc jednoduše a spolehlivě. Ano, cena beze slevy není nízká a přiznám se, že i já čekal docela dlouho na to, než zlevní.
Nicméně takto zpětně, když už vím, o jak skvělé zařízení se jedná, bych si jej klidně koupil i za plnou cenu. Jeho softwarová stránka věci jej totiž dostává na absolutně bezkonkurenční úroveň, která musí bavit každého fanouška chytré domácnosti. A čím je vaše chytrá domácnost komplexnější, tím víc možností vám skrze automatizace Netatmo Smart Thermostat poskytne. Pokud nad ním tedy také přemýšlíte, neváhejte – běžte rovnou do něj! A pokud vás něco zajímá, zeptejte se v komentářích. Na cokoliv se vám pokusím odpovědět na základě toho, co už o něm vím.
