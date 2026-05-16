Apple chystá největší proměnu iPhonu za poslední roky. Tohle může úplně změnit způsob, jakým používáme telefon

Apple se po letech opatrného přístupu k umělé inteligenci připravuje na jednu z největších změn v historii iPhonu. Zatímco konkurence v čele se Samsungem nebo Googlem začala AI masivně tlačit už dříve, Apple dosud působil spíše zdrženlivě. To se ale velmi rychle mění. Vše nasvědčuje tomu, že příští generace iOS a Apple Intelligence mohou zásadně proměnit způsob, jakým lidé své iPhony používají každý den.
Apple totiž podle stále častějších informací pracuje na nové generaci Siri, která už nemá fungovat jako klasický hlasový asistent, ale spíše jako plnohodnotný AI agent integrovaný napříč celým systémem. A právě to může být mnohem větší revoluce, než se na první pohled zdá. Současná Siri je totiž už roky terčem kritiky. Ve srovnání s ChatGPT, Gemini nebo Claude působí často zastarale, omezeně a neschopně chápat složitější kontext. Apple si to velmi dobře uvědomuje a podle leaků připravuje obrovský upgrade, který má Siri proměnit v mnohem chytřejšího digitálního asistenta schopného pracovat napříč aplikacemi, chápat obsah na displeji a reagovat mnohem přirozeněji než dnes.
Právě práce s osobním kontextem má být jednou z největších změn. Budoucí Siri by totiž měla rozumět informacím z e-mailů, zpráv, kalendáře, poznámek nebo fotografií a dokázat je spojovat dohromady. Telefon tak nebude reagovat jen na jednotlivé příkazy, ale začne chápat, co uživatel skutečně potřebuje. V praxi by to mohlo znamenat například situace, kdy se Siri sama zorientuje v konverzaci, najde restauraci, o které vám někdo psal, připraví navigaci, zkontroluje kalendář a nabídne optimální čas odjezdu bez toho, abyste museli otevírat několik aplikací najednou. A právě tady chce Apple podle všeho změnit celý
princip používání smartphonů.
Velkou roli má hrát také takzvané „on-screen awareness“, tedy schopnost AI chápat obsah přímo na displeji telefonu. Siri by tak měla vědět, na co se právě díváte, a nabídnout relevantní akce bez složitých příkazů. Apple tuto funkci ukazoval už dříve, její nasazení se ale opozdilo kvůli technickým problémům a vývojovým komplikacím. Apple zároveň podle dostupných informací pracuje na tom, aby uživatelé mohli v budoucnu využívat přímo v iOS i konkurenční AI modely, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude. To by znamenalo obrovský posun oproti dosavadní uzavřenosti celého Apple ekosystému. iPhone by se tak mohl stát centrální AI platformou, která kombinuje vlastní technologie Applu s nejlepšími modely třetích stran.
Právě to může být pro Apple extrémně důležité. Firma totiž v posledních měsících čelí kritice kvůli zpoždění některých AI funkcí a nenaplněným slibům kolem Apple Intelligence. Dokonce se objevily i žaloby týkající se marketingu funkcí Siri a AI schopností iPhonů. Apple ale velmi dobře ví, že AI může být největší technologickou změnou od příchodu samotného iPhonu. A právě proto nyní investuje obrovské prostředky do vývoje nové generace systému, která má propojit hardware, software i umělou inteligenci mnohem těsněji než kdykoliv dříve. Zásadní výhodou Applu přitom zůstává propojený ekosystém. iPhone, Mac, Apple Watch, AirPods nebo Vision Pro totiž mohou fungovat jako jeden celek sdílející informace, kontext i AI funkce. Podle leaků Apple dokonce experimentuje s novými AirPods vybavenými kamerami, které by AI poskytovaly vizuální informace o okolí uživatele.
To už začíná připomínat budoucnost, kterou jsme ještě před pár lety znali jen ze sci-fi filmů. A právě tady může Apple opět udělat něco, co umí možná nejlépe ze všech technologických firem na světě — vzít existující technologii, zjednodušit ji a proměnit ji v něco, co budou chtít používat miliony lidí každý den. Pokud se všechny současné informace potvrdí, nemusí být budoucnost iPhonu jen o lepším fotoaparátu nebo vyšším výkonu. Apple totiž evidentně chce, aby se iPhone stal skutečným digitálním asistentem, který bude aktivně pomáhat s každodenním životem, organizací času i komunikací. A právě to může být největší změna v historii iPhonu od doby, kdy Steve Jobs představil první model.