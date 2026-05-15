Zavřít reklamu

Intel začíná vyrábět čipy pro Apple produkty!

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple zřejmě po letech znovu otevírá dveře jednomu ze svých historických partnerů. Podle nejnovějších informací totiž Intel začal vyrábět čipy pro Apple, a to rovnou pro iPhone, iPad i Mac. Pokud vám to zní jako návrat do minulosti, nejste daleko od pravdy. Tentokrát je ale situace přece jen trochu jiná.

S informací přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který tvrdí, že první fáze výroby už běží. Nejde ale o žádné revoluční čipy pro budoucí vlajkové modely. Intel má podle všeho na starosti spíš starší nebo méně výkonné procesory, tedy ty, které Apple používá u levnějších či déle prodávaných zařízení.

Celý krok přitom dává dobrý smysl. Apple je totiž dlouhodobě extrémně závislý na TSMC, který mu vyrábí prakticky všechny moderní čipy a i když tahle spolupráce funguje skvěle, diverzifikace dodavatelů je v dnešní době téměř nutnost. Stačí totiž ve výsledku jeden výpadek a problém je na světě.

iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 2 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 2
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 4 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 4
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 5 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 5
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 6 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 6
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 7 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 7
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 8 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 8
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 9 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 9
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 10 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 10
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 11 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 11
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 12 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 12
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 13 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 13
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 14 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 14
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 15 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 15
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 16 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 16
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 17 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 17
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 18 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 18
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 19 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 19
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 20 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 20
iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 21 iPhone 15 Pro Max vs 13 Pro Max 21
Vstoupit do galerie

Podle dostupných informací běží výroba u Intelu zatím jen v menším měřítku, spíš jako test. Větší rozjezd má přijít v roce 2027, následně má výroba dál růst a vrchol by měla zažít kolem roku 2028. Pak už se naopak očekává postupný útlum, což naznačuje, že jde skutečně spíš o přechodné řešení než o dlouhodobý strategický obrat.

Zajímavé je i to, že přibližně 80 % zakázek má směřovat na čipy pro iPhone, což přesně odpovídá tomu, jak velkou část byznysu Apple telefony tvoří. Konkrétní modely čipů ale zatím neznáme.

Důležité je ale říct, že i když Intel do hry vstupuje, TSMC zůstává naprosto dominantním hráčem. Podle odhadů si má i do budoucna udržet více než 90% podíl na výrobě Apple čipů, zejména těch nejpokročilejších. Ve výsledku tak nejde o žádný dramatický rozchod, ale spíš o pojistku. Apple si tímhle krokem kryje záda a ukazuje, že i v oblasti čipů chce mít vždycky víc než jednu kartu v ruce. A vzhledem k tomu, jak zásadní roli dnes vlastní procesory v jeho produktech hrají, se není čemu divit.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.