Intel začíná vyrábět čipy pro Apple produkty!

Apple zřejmě po letech znovu otevírá dveře jednomu ze svých historických partnerů. Podle nejnovějších informací totiž Intel začal vyrábět čipy pro Apple, a to rovnou pro iPhone, iPad i Mac. Pokud vám to zní jako návrat do minulosti, nejste daleko od pravdy. Tentokrát je ale situace přece jen trochu jiná.
S informací přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který tvrdí, že první fáze výroby už běží. Nejde ale o žádné revoluční čipy pro budoucí vlajkové modely. Intel má podle všeho na starosti spíš starší nebo méně výkonné procesory, tedy ty, které Apple používá u levnějších či déle prodávaných zařízení.
Celý krok přitom dává dobrý smysl. Apple je totiž dlouhodobě extrémně závislý na TSMC, který mu vyrábí prakticky všechny moderní čipy a i když tahle spolupráce funguje skvěle, diverzifikace dodavatelů je v dnešní době téměř nutnost. Stačí totiž ve výsledku jeden výpadek a problém je na světě.
Podle dostupných informací běží výroba u Intelu zatím jen v menším měřítku, spíš jako test. Větší rozjezd má přijít v roce 2027, následně má výroba dál růst a vrchol by měla zažít kolem roku 2028. Pak už se naopak očekává postupný útlum, což naznačuje, že jde skutečně spíš o přechodné řešení než o dlouhodobý strategický obrat.
Zajímavé je i to, že přibližně 80 % zakázek má směřovat na čipy pro iPhone, což přesně odpovídá tomu, jak velkou část byznysu Apple telefony tvoří. Konkrétní modely čipů ale zatím neznáme.
Důležité je ale říct, že i když Intel do hry vstupuje, TSMC zůstává naprosto dominantním hráčem. Podle odhadů si má i do budoucna udržet více než 90% podíl na výrobě Apple čipů, zejména těch nejpokročilejších. Ve výsledku tak nejde o žádný dramatický rozchod, ale spíš o pojistku. Apple si tímhle krokem kryje záda a ukazuje, že i v oblasti čipů chce mít vždycky víc než jednu kartu v ruce. A vzhledem k tomu, jak zásadní roli dnes vlastní procesory v jeho produktech hrají, se není čemu divit.