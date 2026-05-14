Jasnější iPhone v nedohlednu. iPhone 18 Pro dorazí bez zásadního displejového upgradu

Pokud jste čekali, že iPhone 18 Pro konečně přinese výrazně jasnější displej pro používání na přímém slunci, máme pro vás špatnou zprávu. Podle nových informací to totiž vypadá, že se zásadní změna opět odkládá.
Tvrdí to alespoň spolehlivý leaker Instant Digital, dle kterého iPhone 18 Pro rozhodně nedostane očekávanou dual-layer OLED technologii, která měla být klíčem k vyššímu a hlavně stabilnímu jasu při dlouhodobém používání venku. Hlavní problém pak jsou podle jeho zdrojů tepelné limity. Současné displeje u iPhonů totiž naráží na to, že při vyšším výkonu dochází k přehřívání a systém automaticky snižuje jas. Jinými slovy, i kdyby hardware zvládl víc, přehřívání ho stejně „zkrotí“. Podobné informace navíc potvrzují i dřívější úniky.
Dobrou zprávou sice je, že Apple údajně pracuje na přechodu k tzv. tandem OLED technologii, která by zlepšila jak zobrazovací schopnosti, tak i jas, ale ta má být reálně nasazena nejdříve až po roce 2028 a i to ještě není jisté, protože se řeší dodavatelé i samotná konstrukce panelu.
Zajímavé nicméně je, že iPhone 18 Pro má dostat alespoň dílčí vylepšení v podobě LTPO+ panelu, který by měl zlepšit energetickou efektivitu a jemnější řízení displeje. To ale na samotný maximální jas nebo přehřívání mít zásadní vliv nebude. Problém, který by dual-layer OLED řešil, je přitom poměrně jasný. Dvě vrstvy svítících diod umožňují dosáhnout stejného jasu při nižší zátěži, a tedy i menším zahřívání. Právě to je ale podle všeho technologická výzva, se kterou Apple zatím naráží na limity. Výsledkem tak je, že výrazně jasnější iPhone zůstává spíš hudbou budoucnosti než blízkou realitou. A pokud se potvrdí současné odhady, na skutečný skok si uživatelé počkají ještě několik generací.