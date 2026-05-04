Jedna z hlavních novinek iPhone 18 Pro potvrzena dalším únikem CAD nákresů!

Zdá se, že Apple má u příští generace iPhonů jasno. Nově uniklé CAD rendery totiž potvrzují, že iPhone 18 Pro má dorazit skutečně s menším Dynamic Islandem coby hlavním rozpoznávacím znamením oproti předešlé generaci.
Na první pohled sice půjde svým způsobem o drobnost, ve výsledku se ale bude jednat o opravdu příjemnou změnu. Dynamic Island je tu s námi už pár let (konkrétně od iPhone 14 Pro) a Apple ho postupně ladí, ale fyzicky se zatím absolutně nezměnil. Teď to ale vypadá, že se konečně začne zmenšovat, což by mohlo znamenat víc prostoru pro displej a čistší celkový vzhled.
Je nicméně otázkou, zda se bude zmenšovat jen u řady Pro, nebo se dočká i základní iPhone 18, potažmo další generace iPhone Air. Minimálně v případě druhého modelu by ale dávalo nasazení menšího Dynamic Island skrze podtržení jeho minimalismu smysl.
S trochou nadsázky se dá nicméně říci, že zmenšení tohoto prvku ve výsledku vůbec nepřekvapí. Už delší dobu se totiž mluví o tom, že Apple pracuje na technologiích, které by umožnily schovat Face ID i kameru pod displej. Zmenšení Dynamic Islandu tak může být jen mezikrokem k tomu, aby jednou zmizel úplně. Snad se tedy dočkáme co nevidět.