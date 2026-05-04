Solido začalo prodávat krásný Volkswagen VW Käfer 1303 K3 tribute Apple

Solido začalo prodávat v řadě již třetí model vzdávající hold společnosti Apple. Poté co jsme si v uplynulých letech měli možnost zakoupit model legendárního Porsche 935 K3 Apple Computer a později také Volkswagen VW Caddy MK1 Apple Computer, přichází další model do sbírky. Jedná se o model s označením Volkswagen VW Käfer 1303 K3 Tribute „Apple“. Klasický brouk má na sobě lakování odkazující na společnost Apple Computer a to na každé části kapoty.
Jedná se jako vždy o model v klasické, vůbec ne špatné kvalitě Solido v měřítku 1:18, který má otvírací dveře, otáčecí přední kola a autentické obložení interiéru včetně sedaček. Pokud tedy chcete na poličce legendární Volkswagen Beattle, odkazující na ještě legendárníješí společnost, pak máte jedinečnou možnost. Model je k dispozici za běžnou cenu, tedy zhruba 1250Kč u všech kvalitních prodejců automobilových modelů.