Nejlepší aplikace pro předpověď počasí, s nimiž vás květnové změny nezaskočí

Ventusky: Česká aplikace s výbornými mapami
Ventusky si získalo popularitu především díky přehledným a vizuálně velmi povedeným mapám počasí. Aplikace zobrazuje vývoj teplot, srážek, větru, bouřek i dalších meteorologických jevů v reálném čase a velmi dobře se hodí pro ty, kdo chtějí počasí skutečně sledovat, ne jen rychle zkontrolovat teplotu. Velkou výhodou je intuitivní ovládání a detailní radarové snímky. Potěší také fakt, že jde o český projekt, který si drží vysokou kvalitu i mezi silnou zahraniční konkurencí.
Fotogalerie
Yr.no: Přehledná předpověď s důrazem na detail
Mezi dlouhodobě oblíbené aplikace patří také norské Yr.no. Nabízí aktuální předpověď i výhled na další dny, a to v přehledné podobě bez zbytečného chaosu. Uživatelé zde najdou detailní údaje o teplotě, větru, srážkách i oblačnosti. Velmi užitečné jsou grafy vývoje počasí a mapa srážek, díky nimž lze rychle zjistit, kdy dorazí déšť nebo jak se bude počasí během dne měnit.
Fotogalerie #2
Windy: Ideální pro ty, kdo chtějí maximum informací
Windy patří mezi nejznámější pokročilé aplikace pro sledování počasí a často ji využívají cestovatelé, sportovci nebo lidé, kteří tráví hodně času venku. Kromě klasické předpovědi nabízí propracované mapy s radarem, satelitní snímky a možnost sledovat vítr, tlak, teplotu, srážky i další jevy v reálném čase. Silnou stránkou je možnost přepínání mezi různými předpovědními modely, což ocení každý, kdo chce co nejpřesnější odhad vývoje počasí.
Fotogalerie #3
CARROT Weather: Počasí s nadhledem a humorem
CARROT Weather je důkazem, že i meteorologická aplikace může mít osobitý styl. Vedle klasických informací o počasí nabízí také vtipné komentáře a originální způsob komunikace, díky kterému si získala řadu fanoušků po celém světě. Nejde však jen o humor. Aplikace umí čerpat data z více zdrojů, například AccuWeather, takže si uživatel může porovnat různé předpovědi a získat lepší přehled o tom, co skutečně očekávat.
Fotogalerie #4
In-Počasí: Česká klasika, která nezklame
V podobném přehledu nemůže chybět ani české In-Počasí, které si drží silnou pozici mezi domácími uživateli. Nabízí předpověď na nejbližší hodiny i dny, textové prognózy, radarové mapy, grafy a velké množství dalších informací. Výhodou je lokalizace pro české prostředí a dobrý přehled o počasí v jednotlivých regionech. Pokud někdo hledá spolehlivou aplikaci zaměřenou hlavně na Česko, právě In-Počasí patří mezi nejjistější volby.