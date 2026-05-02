Apple přestal prodávat nejlevnější Mac mini! Za základ si nyní pořádně připlatíte

J. Jiří Filip
Apple přestal v tichosti prodávat jeden z nejlevnějších Maců současnosti. Řeč je konkrétně o základním Macu mini, který stál v základu s čipem M4 a 256GB úložištěm v USA 599 dolarů, v České republice pak 16 990 Kč. Tato konfigurace se však relativně nedávno začala kvůli nedostatku paměťových čipů a zároveň zájmu o tyto stroje kvůli AI velmi rychle vyprodávat, přičemž na oficiálním Apple Online Storu byla dokonce v mnoha zemích vyprodaná. A jak se před pár hodinami ukázalo, namísto toho, aby jej Apple naskladnil, se jej naopak rozhodl přestat prodávat. Tato konfigurace totiž zcela zmizela z nabídky Apple Online Storu. 

Tuto konfiguraci už na Apple.com nekoupíte

Z nabídky Apple zmizela jen výše zmíněná základní konfigurace s M4, 16GB RAM a 256GB úložištěm vycházející na 599 dolarů/16 990 Kč. Všechny ostatní konfigurace tohoto modelu jsou i nadále k objednání s tím, že novým základním modelem je nyní verze s 16GB RAM a 512GB úložištěm, která vychází na 799 dolarů, potažmo 22 990 Kč, což jsou mimochodem samozřejmě ceny, za které se tato konfigurace prodávala i před ukončením prodeje 256GB verze. 

Vstup do světa macOS se tak minimálně v rámci desktopových počítačů poměrně citelně prodraží, byť se ze strany Apple o záměr tak úplně nejedná nejedná. Podle dřívějších slov jeho dosluhujícího šéfa společnosti Tim Cook je totiž aktuálně problém hlavně na straně dodávek. Mac mini i Mac Studio jsou prý extrémně žádané, a to mimo jiné kvůli tomu, jak dobře si rozumí s AI nástroji. Výsledkem je tlak na komponenty, zejména paměti, kterých je na trhu nedostatek. Výroba paměťových čipů totiž dnes naráží na limity, protože velké technologické firmy masivně budují AI infrastrukturu. Apple tak musí řešit nejen dostupnost, ale i rostoucí ceny, které podle Cooka v aktuálním kvartálu výrazně porostou.

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 18
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 19
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 27 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 27
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 28 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 28
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 38 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 38
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 39 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 39
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 40 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 40
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 41 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 41
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 42 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 42
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 43 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 43
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 44 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 44
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 45 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 45
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 46 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 46
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51
Ve výsledku to tak spíš než jako zdražování působí jako pragmatické rozhodnutí, kdy méně konfigurací zajistí ve výsledku Applu jednodušší výrobu a lepší kontrola nad tím, co se reálně dostane k zákazníkům. Přesto je jasné, že pro část uživatelů tím Mac mini přišel o jednu ze svých největších výhod – dostupnost. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že 256GB úložiště v základu už evidentně nestačí ani Applu, který do M5 Maců nasadil v základu dvojnásobek. Základní Mac mini tak nyní dost možná v tomto ohledu též přizpůsobuje nové, náročnější době, než jej plnohodnotně nahradí modelem s M5. A jelikož nedávno ukázal MacBook Neo s cenovkou 16 990 Kč, levná vstupenka do světa Maců tu stále je. 

