Apple přestal prodávat nejlevnější Mac mini! Za základ si nyní pořádně připlatíte

Apple přestal v tichosti prodávat jeden z nejlevnějších Maců současnosti. Řeč je konkrétně o základním Macu mini, který stál v základu s čipem M4 a 256GB úložištěm v USA 599 dolarů, v České republice pak 16 990 Kč. Tato konfigurace se však relativně nedávno začala kvůli nedostatku paměťových čipů a zároveň zájmu o tyto stroje kvůli AI velmi rychle vyprodávat, přičemž na oficiálním Apple Online Storu byla dokonce v mnoha zemích vyprodaná. A jak se před pár hodinami ukázalo, namísto toho, aby jej Apple naskladnil, se jej naopak rozhodl přestat prodávat. Tato konfigurace totiž zcela zmizela z nabídky Apple Online Storu.
Z nabídky Apple zmizela jen výše zmíněná základní konfigurace s M4, 16GB RAM a 256GB úložištěm vycházející na 599 dolarů/16 990 Kč. Všechny ostatní konfigurace tohoto modelu jsou i nadále k objednání s tím, že novým základním modelem je nyní verze s 16GB RAM a 512GB úložištěm, která vychází na 799 dolarů, potažmo 22 990 Kč, což jsou mimochodem samozřejmě ceny, za které se tato konfigurace prodávala i před ukončením prodeje 256GB verze.
Vstup do světa macOS se tak minimálně v rámci desktopových počítačů poměrně citelně prodraží, byť se ze strany Apple o záměr tak úplně nejedná nejedná. Podle dřívějších slov jeho dosluhujícího šéfa společnosti Tim Cook je totiž aktuálně problém hlavně na straně dodávek. Mac mini i Mac Studio jsou prý extrémně žádané, a to mimo jiné kvůli tomu, jak dobře si rozumí s AI nástroji. Výsledkem je tlak na komponenty, zejména paměti, kterých je na trhu nedostatek. Výroba paměťových čipů totiž dnes naráží na limity, protože velké technologické firmy masivně budují AI infrastrukturu. Apple tak musí řešit nejen dostupnost, ale i rostoucí ceny, které podle Cooka v aktuálním kvartálu výrazně porostou.
Ve výsledku to tak spíš než jako zdražování působí jako pragmatické rozhodnutí, kdy méně konfigurací zajistí ve výsledku Applu jednodušší výrobu a lepší kontrola nad tím, co se reálně dostane k zákazníkům. Přesto je jasné, že pro část uživatelů tím Mac mini přišel o jednu ze svých největších výhod – dostupnost. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že 256GB úložiště v základu už evidentně nestačí ani Applu, který do M5 Maců nasadil v základu dvojnásobek. Základní Mac mini tak nyní dost možná v tomto ohledu též přizpůsobuje nové, náročnější době, než jej plnohodnotně nahradí modelem s M5. A jelikož nedávno ukázal MacBook Neo s cenovkou 16 990 Kč, levná vstupenka do světa Maců tu stále je.