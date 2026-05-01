To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Prodloužený víkend ve vašem podání může patřit netflixovým novinkám. I během tohoto týdne Netflix přidal pořady, které si zaslouží vaši pozornost. Pojďme se na ně podívat.
Těší mě, Agneta
Agneta dostala padáka a chce začít znovu. Vezme proto práci au pair v Provence, kde se naučí užívat života a nečekaně přitom objeví vlastní já.
Rovnou do pekla
Devítidílný seriál. Nejslavnější japonská věštkyně Kazuko Hosoki, která ovládla televizi i žebříčky nejprodávanějších knih, prý byla šarlatánka s vazbami na podsvětí. Jak to bylo doopravdy?
Odvrácení
Mladá matka se v uzavřené sektě seznámí se záhadným mužem. Jejich riskantní románek pak probudí potlačené touhy a najevo vyjdou temná tajemství.
Šéfka hry
Kdysi pařila první ligu, teď má ale na starost basketbalový tým, který patří její rodině. A všem okolo musí dokázat, že svoji novou roli zvládne.
Propadání
Matematický génius a drobný podvodníček Eddy vezme tajnou misi, aby se vyhnul vězení. Má se vydávat za učitele a odhalit, které z dětí je potomek protřelého kriminálníka.