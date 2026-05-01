Tato skvělá hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Už jste si ji vyzvedli?

Nevíte, co dělat o prodlouženém víkendu? Pokud se vám nechce vyrazit ven, přestože má být konečně hezké počasí, máme pro vás tip, který vám dokáže navodit pravdou domácí pohodu u počítače. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma zábavnou hru, která má potenciál vás zabavit na dlouhé hodiny. Řeč je konkrétně o titulu Oddsparks: An Automation Adventure, který možná sice „na první dobrou“ znát nebudete, vězte však, že i přesto si jeho hraní dokonale užijete.
Oddsparks: An Automation Adventure je hra, která si vás získá nenápadně, ale o to pevněji. Na první pohled působí jako roztomilá kombinace budovatelské strategie a dobrodružství, ale pod tímhle barevným kabátkem se skrývá překvapivě hluboký systém automatizace. Místo klasických pásů a továren tu pracujete s malými tvory, kteří za vás přenášejí suroviny a zajišťují chod celého ekosystému. Postupně si tak budujete vlastní síť, která začne fungovat téměř sama, a právě tenhle moment je na celé hře možná nejuspokojivější. Nejde ale jen o stavění, protože hra vás nutí i objevovat nové oblasti a řešit menší výzvy v terénu.
Díky tomu nepůsobí monotónně a pořád máte pocit, že se něco děje. Tempo je příjemně vyvážené a nic vás zbytečně netlačí, což je přesně ten typ zážitku, ke kterému se člověk rád vrací po náročném dni. Zároveň ale hra umí potrápit, pokud chcete svůj systém opravdu vyladit do detailu. Stylizace je navíc velmi povedená a celému světu dodává osobitý charakter. Oddsparks tak působí jako ideální vstupní brána do žánru automatizačních her, ale zároveň má co nabídnout i zkušenějším hráčům. A přesně v tom je jeho největší síla.
Pokud vás tedy Oddsparks: An Automation Adventure láká, neváhejte a zařaďte ji do své herní knihovny. Čas na to máte do příštího čtvrtka do 16:59. Poté ji Epic Games Store opět zpoplatní s tím, že místo ní začne rozdávat jiný kousek zdarma.