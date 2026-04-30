LEGO vytáhlo nečekaného hrdinu! H.E.R.B.I.E. z Fantastické čtyřky je set, který vás nadchne

LEGO sice v rámci Marvel cílí primárně na fanoušky klasických superhrdinů, čas od času však přijde i s něčím menším, méně schopným, ale i přesto opravdu skvělým. Přesně tak ostatně působí novinka LEGO The Fantastic Four H.E.R.B.I.E. 76339, která si bere na paškál jednoho z roztomilých robotických parťáků.
Řeč je o H.E.R.B.I.E., tedy sympatickém robotovi z univerza Fantastic Four, který sice nestojí v centru dění tak často jako ostatní členové týmu, ale právě díky tomu působí o to svěžeji. A LEGO se ho tentokrát rozhodlo zpracovat ve formě poměrně velkého modelu, který si nejen postavíte, ale klidně i vystavíte.
Stavebnice obsahuje 747 dílků a výsledkem je zhruba 23 centimetrů vysoký robot, který na první pohled zaujme hlavně svou pohyblivostí. H.E.R.B.I.E. má totiž plně kloubové ruce i prsty, takže si ho můžete napózovat podle libosti. A co je ještě zajímavější, při otáčení hlavy se mu automaticky hýbou i jeho typické „magnetofonové“ oči, což je detail, který modelu dodává překvapivě hodně života.
LEGO si ale jako již tradičně pohrálo i s drobnostmi. Robot má například v těle schovaný úložný prostor, kam lze uklidit jeho příslušenství, konkrétně hrnek a šroubovák. A ano, obojí mu samozřejmě můžete dát do ruky, což z něj dělá nejen výstavní kousek, ale i hračku, se kterou si děti skutečně vyhrají. Právě tahle kombinace je na tom možná to nejzajímavější. Nejde totiž jen o model na poličku, ale o stavebnici, která má smysl i po dostavění. Děti si s ní mohou hrát, upravovat si pózy a vymýšlet vlastní scénáře, zatímco dospělí ji klidně nechají vystavenou jako trochu jiný Marvel kousek.
Celkově je tedy LEGO The Fantastic Four H.E.R.B.I.E. 76339 set, který necílí jen na jedno publikum. Děti si užijí samotné stavění i hraní, fanoušci Marvelu zase ocení méně okoukanou postavu a povedené zpracování. A pokud hledáte dárek, který není úplně tuctový, tohle je přesně ten případ, kdy má smysl zbystřit. V tuto chvíli je novinka jen k předobjednání s tím, že do prodeje vstoupí 1. srpna letošního roku za cenu 1679 Kč.