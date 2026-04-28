LEGO odhalilo vítěze Ideas 2025: Z rekordních 146 projektů jsou tyto 4 nové sety na cestě

J. Jiří Filip
Fanoušci LEGO si můžou odškrtnout další velký moment. Výsledky druhého kola LEGO Ideas pro rok 2025 jsou totiž konečně venku a jak sám dánský stavebnicový gigant přiznává, letos to byla jízda, jakou si pamatuje málokdo. Do výběru se totiž dostalo rekordních 146 projektů, což je více než dvojnásobek oproti předchozím letům. A jak už asi tušíte, vybrat z takové nálože to nejlepší nebyla pro hodnotící komisi vůbec jednoduchá disciplína.

Stačilo nasbírat 10 tisíc hlasů a z fanouškovského nápadu se rázem stal kandidát na oficiální stavebnici. Mezi projekty se přitom objevovalo prakticky všechno, na co si vzpomenete. Právě to je ve výsledku na LEGO Ideas dlouhodobě nejzajímavější, jelikož člověk nikdy neví, co se nakonec povede protlačit do cíle, ale šanci má skoro cokoliv.

A protože byla letošní nálož druhého kola opravdu monstrózní, po pečlivém posuzování nakonec neprošel jeden ani dva projekty, ale rovnou tři, které se přesouvají do fáze vývoje. K nim se navíc přidává ještě jeden kousek z takzvaného „Parking Lotu“, což je poměrně nová věc, kterou LEGO zavedlo teprve nedávno. V praxi jde o jakousi čekárnu pro zajímavé projekty, které si zaslouží víc času na posouzení. Můžou tam zůstat až tři hodnotící období, což jim dává druhou šanci prorazit. Na koncepty vítězných setů, které by se měly nyní dočkat realizace, se můžete podívat v galerii níže. Konkrétně jde o sety: 

  • Střihoruký Edvard, což potěší hlavně fanoušky tvorby Tim Burton
  • Amsterdam Canal Houses, tedy architektonicky laděný set pro milovníky měst a cestování
  • National Lampoon’s Christmas Vacation – Griswold House, který rozšiřuje vánoční LEGO kolekci
  • Stařec a moře od Ernest Hemingway (z „Parking Lotu)
Třetí a zároveň poslední kolo LEGO Ideas pro rok 2025 už klepe na dveře. Do něj se dostalo dalších 75 projektů, které nasbíraly potřebnou podporu mezi zářím 2025 a lednem 2026. Jinými slovy, další várka nápadů, která může brzy ožít v podobě reálných stavebnic. A upřímně, pokud bude úroveň alespoň podobná jako teď, máme se rozhodně na co těšit.

