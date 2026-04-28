Nejen Apple Watch Ultra! Apple se chystá brzy představit další dva Ultra produkty

Apple plánuje velkou změnu ve značení svých nejprémiovějších produktů. Dle magazínu Macworld se v průběhu příštího roku na trhu objeví hned dvě zcela nová zařízení nesoucí v názvu přívlastek „Ultra“. Jablečný gigant tím chce jasně odlišit absolutně nejdražší hardware ve své nabídce.
Skládací premiéra
Prvním bude dlouho očekávaný první skládací telefon, který získá označení iPhone Ultra. Zařízení se stane absolutním vrcholem jablečné mobilní nabídky. Ačkoliv se jeho premiéra očekává na podzim po boku modelů iPhone 18 Pro, nebude vůbec součástí řady 18. Půjde o samostatnou a nezávislou kategorii, podobně jako iPhone Air. Apple doufá, že skládací model vydá ještě letos, i když kvůli omezené dostupnosti může na pulty dorazit s mírným zpožděním (podobně jako iPhone X).
Co se pak týče detailů o tomto modelu. jednat by se mělo o jednu z nejtenčích skládaček na trhu (při otevřeném stavu), jejímž hlavním benefitem má být prakticky neviditelný ohyb ve středu displeje v místě skrytého pantu. Právě toto místo je totiž dlouhodobě bolístkou konkurence a zřejmě i důvodem, proč se Apple dlouhé roky ohebným telefonům vyhýbal. Nyní však zřejmě již našel natolik dobré řešení, že má smysl se do tohoto světa taktéž pustit.
Špičkový dotykový MacBook
Stejné prémiové označení dostane i počítačový segment. Nový MacBook Ultra se s cenovkou ukotví vysoko nad současnou řadu Pro a vůbec poprvé nabídne kombinaci OLED panelu s dotykovou obrazovkou. Jeho vydání bylo sice původně v plánu ještě letos, ale kvůli celosvětovému nedostatku paměťových čipů se přesune pravděpodobně až na začátek roku příštího. Poměrně zajímavé je pak to, že OLED displej nemá být jeho jedinou zbraní. Apple u něj totiž má vsadit mimo jiné i na nový, tenčí design a s trochou štěstí i podporu 5G, díky čemuž by se tak z tohoto zařízení stala ultimátní pracovní stanice bez jakékoliv závislosti na mobilním telefonu.
Myslím, že pojmové sjednocení nejvyšší řady pod název Ultra dává smysl. Už dnes Apple nabízí Watch Ultra, špičkové čipy Ultra či systém CarPlay Ultra. Vytvoření této kategorie pomůže společnosti snadněji obhájit extrémní cenovky, protože zákazník bude jasně vědět, že si kupuje absolutní technologickou špičku.